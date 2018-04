Je 365 procent lichvářský úrok?

Česká společnost se vyvíjí a půjčit si peníze na financování bydlení či uspokojení jiných materiálních tužeb není nic zvláštního. Půjčuje se na rozbitou pračku, na Vánoce, na dovolenou nebo nový počítač. Peníze směrem ke klientovi putují velice rychle – společnost zabývající se půjčováním peněz ochotně založí každého, kdo má alespoň kde bydlet. Situace se přiostří, jakmile zástupce takové firmy poprvé zazvoní a chce týdenní nebo měsíční splátku. Řada občanů si na splacení jedné půjčky vypůjčí další částku a hra začíná. Jiné možnosti samozřejmě existují, ale většina méně bonitních občanů ihned zavrhne seriózní bankovní ústav a poohlédne se jinde. Týdenní úroky jsou lákavé a účinná reklama útočí právě na ty, kteří na RPSN či jiné podobné ukazatele neberou ohled.

Inzeráty nabízející finanční hotovost naleznete všude – na zastávkách veřejné hromadné dopravy, ve výtahu činžovního domu, na sloupech osvětlení a poslední dobou hlavně na internetu. Většina z firem využívá služeb inzertních novin, ti serióznější prezentují informace na vlastních webových stránkách. Nicméně ať se o službách dozvíte jakýmkoliv způsobem, postup při sjednání úvěru je vždy podobný. Dotyčná osoba či firma (většinou nezveřejňuje jméno nebo svoji adresu) si s vámi domluví schůzku přímo u vás doma nebo v restauraci (většinou nikoliv v sídle společnosti), kde na vás bude tlačit a snažit se vyřešit veškeré záležitosti okolo úvěru. Určitou roli hraje fakt psychologického tlaku, jelikož doma je manželka, děti, půjčovatel vidí, co může v případě nesplácení zabavit, potenciální dlužník zase vidí možnou ostudu atp. Nicméně zapomeňte na nezávazné popovídání o podmínkách úvěru.

Bez poboček

Příklad podmínky společnosti eFFe, která půjčuje peníze od 50 000 Kč za týdenní úrok od 1,25% - Pokud dáte do zástavy nemovitost, půjčí vám částku odpovídající přibližně 30–45 % z jejich reálné ceny. - Cenné papíry v zástavě znamenají částku 30–45 % z jejich aktuální tržní hodnoty na trhu, u dluhopisů přibližně 60–75 % - Na motorová vozidla si můžete půjčit 25–50 % z jeho částky. Není bez zajímavosti, že pobočky nemá ani nejznámější ze společností zabývající se půjčováním peněz, britská Provident Financial. Na internetových stránkách nebo z televizní reklamy se dozvíte číslo zelené linky, na které vám operátor podá základní informace o možnostech půjčky, zanese vaše osobní údaje do databáze a zkontaktuje nejbližšího regionálního obchodního zástupce. Ten si s vámi následně sjedná schůzku. Nepočítejte s tím, že byste si s operátorem zelené linky popovídali o podrobnějších podmínkách půjčky. Po vznesení jakéhokoliv bližšího dotazu začne být operátor mírně nevrlý a v případě zelené linky Provident Financial se místo výše úročení vámi požadované částky dozvíte jen, že tří tisícovou půjčku můžete splácet po dobu 31 týdnů vždy po 150 korunách (roční úrok je cca 365 %).

Zástupce firmy se většinou dostaví do dvou pracovních dnů. K získání půjčky musí zájemce téměř vždy splňovat následující podmínky: věk mezi 18 a 70 lety, pravidelný příjem, trvalý pobyt v ČR, důkaz trvalého pobytu (například placení telefonního účtu). Vyžaduje se předložení občanského průkazu. Pokud zástupce firmy dojde k rozhodnutí, že zájemce o půjčku není příliš rizikový, přinese peníze do dvou dnů, maximálně do týdne.

Vyplatí se?

Vzhledem k požadovaným úrokům se půjčka nevyplatí. Nezáleží, zda-li se rozhodnete pro známou společnost typu Provident Financial nebo zvolíte víceméně anonymního zprostředkovatele. Známým trikem je uvádět týdenní úrok a nikoliv roční. Většinou se tak z několik procent dostanete na hodnotu převyšující až 100% úrokovou sazbu za rok. Firmy mají povinnost ze zákona uvádět roční výši úroku, ale většinou se tak neděje a týdenní úrok vzbuzující onu výhodnost se pohybuje od 1,5 do 4 procent. Bohužel některé společnost neuvádějí ani týdenní úrok a nevýhodný úvěr se snaží zamaskovat tím, že budete splácet „jen“ 350 korun týdně.

Bez ručitele?

Je dobré si všimnout poznámky: Konkrétní výše úroku a výše vypůjčené finanční částky je stanovena v závislosti na kvalitě zástavy a úrovni předložených dokladů. Společnosti uvádějí, že vám půjčí bez ručitele a bez nutnosti zastavit majetek. Je tomu tak jen v případě menších částek (do 50 000 Kč), ale i tak preferují, když je dlužník zaměstnaný a může doložit pravidelné příjmy. Pokud si budete chtít půjčit částku okolo 100 000 Kč musíte počítat s tím, že společnost bude požadovat jistinu, která nezřídka několikanásobně přesáhne hodnotu úvěru. V takovém případě se pak nevyplatí nesplácet, jelikož vymáhání pohledávek je tvrdé a má jasná pravidla. Neplatíš? Přijdeš o auto. Například zmíněná britská Provident Financial půjčuje do 40 000 Kč s pevnými týdenními splátkami v trvání 20, 31 nebo 52 týdnů, přičemž roční délka splácení je určena pro klienty s větší bonitou.

Vymáhání

Ač většina společností deklaruje, že vymáhání dluhu je prováděno soudní cestou, často tomu tak není. Soudit se o deset tisíc s méně přizpůsobivým občanem není zrovna efektivní, respektive levné. V praxi to funguje většinou tak, že se společnost snaží klienta donutit ke splácení prostřednictvím svých zástupců, popřípadě dlužníka navštíví vedoucí pracovník pobočky. Pokud neuspějí a pohledávka se zdá být nedobytná, prodají ji za určité procento z dlužné částky (20 – 60%) třetí straně. Poté se pohledávka stává majetkem například vymahačské agentury, která se nebojí použít i fyzického napadení dlužníka.

Úroky nemusí být tak vysoké Hledáte další informace o spotřebitelských úvěrech? Pak navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI. Na trhu působí i řada slušných firem, které od společností provozujících zákonnou lichvu rozeznáte jen stěží. Mezi ně patří např. CZ Marketing poskytující hotovostní úvěry ve výši 20 - 94 tis. Kč na 12 až 72 měsíců. Dokonce je možné půjčku splatit předčasně a bez jakéhokoliv poplatku. Peníze je možné půjčit přes obchodního zástupce (k dispozici je 4920 obchodníků) nebo využít pobočky a úrok z poskytnuté částky je 19,8% p.a z úvěrového zbytku. Nároky na bonitu klienta se přibližují nárokům bankovních ústavů, ale stále jsou o něco mírnější. Poplatek za posouzení nároku na půjčku je zdarma, ale pokud klient splní všechny požadavky a finanční obnos dostane, musí počítat s poplatkem. Ten je skryt pod tzv. klientským servisem a řádově se pohybuje v tisících (podle vyjádření zástupce společnosti je za to klientovi poskytnuta nadstandardní péče). Na dotaz týkající se procenta špatných úvěrů se mi odpovědi bohužel nedostalo, ale průměrná půjčka za poslední 4 měsíce činí 60 000 Kč.

Příklad: půjčka 15 000 Kč od Provident Financial, financování nákupu zboží v hodnotě 15 000 u splátkové společnosti a neúčelový spotřebitelského úvěru na částku 15 000 Kč.

GE Capital Multiservis Provident Financial ČS - Spotřebitelský úvěr Prodejní cena zboží (Kč) 15 000 - - Akontace (Kč) 1 500 - - Výše úvěru (Kč) 13 500 15 000 15 000 Kč Délka splácení 10 měsíců 31 týdnů 12 měsíců Splátka (Kč) 1596/měsíc 658/týden 1316/měsíc RPSN 45,35% 186,35% 23,7% Úroková sazba - 186,35% 10,04% Poplatky - - 900 Kč Celkem za úvěr zaplatí ( v Kč) 15 960 (za 13 500 Kč úvěru) 20 398 16 692

Srovnání

Banka + ve srovnání s ostatními možnostmi nízká úroková sazba + seriózní přístup + jasná nabídka produktů +možnost blíže se informovat na požadovaný produkt - vyšší požadavky na bonitu klienta - někdy delší vyřízení požadavku (neplatí u specializovaných produktů) Splátkové společnosti + nižší nároky na bonitu klienta + snadné sjednání + dostupnost - vysoká úroková sazba (až 40% p.a) Společnosti specializující se na půjčování peněz + úvěr na nižší částky získá téměř každý

+ peníze do druhého dne

- velmi vysoká úroková sazba hraničící s lichvou - při půjčení větších částek nutnost zástavy

- možné riziko kontaktu s podvodníky

- pro klienta bolestivé vymáhání dluhu

Několik rad

· Dobře si rozmyslete výši zástavy . Přijít o byt nebo auto není nic příjemného.

· Informujte se a pečlivě si propočítejte úrokovou sazbu.

· Když už si musíte půjčit, snažte se využít služeb společnosti s dobrými referencemi (od známých, příbuzných atp.)

· Nekontaktujte pochybné firmy nebo fyzické osoby, jejichž nabídky nejčastěji naleznete v inzertních novinách.

Půjčili byste si od společností specializujících se na půjčování peněz? Máte s nimi nějaké zkušenosti? A co říkáte jejich úrokům? Od koho si vlastně půjčujete nejraději? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.