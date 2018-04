Je „astronomická“ částka na konci pojištění skutečně astronomická?

Ukažme si jeden z příkladů, kdy tato argumentace může také zaznít, ale nemá logické opodstatnění. Jako příklad si vezměme flexibilní životní pojištění s pojistnou částkou 10 000 Kč a plaťme pojistné 5 000 Kč měsíčně. (Pojištěný je muž ve věku 40 let, doba trvání pojištění je 20 let.)

Jaké je zde riziko pojišťovny? Pojistná částka je pouze 10 000 Kč, takže pojistné riziko je smazáno hned po prvních dvou platbách pojistného. Kdybychom pojistné skladovali v šuplíku, byly by naši pozůstalí po dvou měsících ve stejné situaci, jako v případě pojištění. Pojišťovna nás „nepojišťuje“, jenom zhodnocuje naše peníze. Kolik nás tyto služby stojí?

Abychom určili cenu, porovnejme „spoření do pojištění“ (placení pojistného) a „spoření do podílových fondů“ (pravidelné investování). Někde se ozývají hlasy, že porovnání pojištění a spoření není možné, protože se jedná o různé produkty. Oba produkty jsou však klientům prodávány jako možnost, jak naspořit a zhodnotit peníze (zejména náš specifický případ pojištění). Proto srovnejme vlastnosti obou možností. Mezi nejdůležitější vlastnosti patří výnos.



Při nabídce pojištění je často slibován očekávaný výnos třeba 8 % s tím, že v minulých letech bylo tohoto výnosu dosaženo. Není jisté, jakého výnosu se podaří pojišťovnám dosáhnout, proto proveďme výpočty při dvou různých zhodnoceních: 3 % a 6 %. Jestli se podaří pojišťovnám dosáhnout zhodnocení 6 %, potom je velice pravděpodobné, že se podaří zhodnotit investice do podílových fondů minimálně stejným způsobem. Vždycky můžeme najít fondy, které investují velice podobně jako jsou umístěny rezervy pojišťoven (převážně dluhopisová portfolia). V případě fondů si můžeme zvolit i jinou investiční strategii, která bude mít s velkou pravděpodobností vyšší výnosy než příliš konzervativní portfolia pojišťoven. Navíc v případě fondů nebudou naše výnosy daněny, kdežto v případě pojišťoven podléhají dani 15 %. Jedinými výhodami pojišťoven je možnost odpočtu zaplaceného pojistného od základu daně a jistota garantovaného zhodnocení. Obě výhody jsou velice relativní, protože mají velice malou váhu a ve většině případů nedokáží cenu pojištění výrazně zvrátit.



Z výše uvedených důvodů porovnáme ukládání 5000 Kč do pojištění s výnosem 3 % a 6 % a ukládání do podílových fondů se stejným výnosem (3 % a 6 %). Pojistná částka je volena symbolická – 10 000 Kč, aby opravdové pojistné náklady byly skoro nulové.



Porovnání je uvedeno v následující tabulce:

Porovnání naspořené částky v podílovém fondu a v životním pojištění. Pojištění: muž 40 let, pojistná částka 10 000 Kč, pojištění od pojišťovny B. Fondy: výnos 3 % resp. 6 % (není počítáno s poplatky). čas Výnos 3 % (v Kč) Výnos 6 % (v Kč) FLEXI Spoření Rozdíl FLEXI Spoření Rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 1 5 398 60 832 55 434 5 482 61 678 56 195 2 57 276 123 514 66 238 58 337 127 160 68 823 3 116 236 188 103 71 866 119 960 196 681 76 721 4 176 670 254 656 77 986 184 961 270 489 85 528 5 238 617 323 234 84 617 253 553 348 850 95 297 6 302 087 393 897 91 810 325 860 432 044 106 185 7 367 104 466 710 99 605 402 120 520 370 118 250 8 433 795 541 737 107 942 482 545 614 143 131 597 9 502 135 619 046 116 911 567 456 713 699 146 244 10 572 153 698 707 126 555 656 946 819 397 162 450 11 643 925 780 791 136 866 751 320 931 613 180 294 12 717 435 865 371 147 937 850 856 1 050 751 199 895 13 792 875 952 524 159 649 955 941 1 177 237 221 296 14 870 118 1 042 328 172 210 1 066 689 1 311 524 244 835 15 949 248 1 134 863 185 616 1 183 452 1 454 094 270 642 16 1 030 361 1 230 213 199 853 1 306 652 1 605 457 298 805 17 1 113 566 1 328 463 214 897 1 436 790 1 766 156 329 365 18 1 198 830 1 429 702 230 872 1 573 794 1 936 766 362 972 19 1 286 106 1 534 019 247 913 1 718 289 2 117 899 399 610 20 1 375 664 1 641 510 265 846 1 870 748 2 310 204 439 457

Při zhodnocení 3 % ročně je možné počítat s vyplacenou částkou 1 375 000 Kč (před zdaněním), kdežto v případě spoření do fondu s částkou 1 641 000 Kč. Rozdíl je skoro 300 000 Kč. Kdyby se na trhu dosáhlo jiné zhodnocení – např. 6 %, byl by rozdíl ještě větší. Ve fondu by bylo naspořeno 2 310 000 Kč, v pojištění (před zdaněním) by bylo naspořeno 1 870 000 Kč. Rozdíl je 440 000 Kč.

Největší rozdíl vznikne hned na počátku pojistné doby. Po prvním roce pojištění je kapitálová hodnota skoro nulová. Po dvou letech, kdy jsme zaplatili 120 000 Kč a ve fondech by bylo cca 125 000 Kč (díky zhodnocení), je kapitálová hodnota ve výši 57 276 Kč, resp. 58 337 Kč. Fondy hned na počátku získaly náskok ve výši jednoho ročního pojistného.

Porovnání kapitálové hodnoty a naspořené částky ve fondech (vždy při výnosu 3 % a 6 %)

V prvních letech je rozdíl více méně konstantní a dále moc nenarůstá (viz graf). Asi nebude problém uhádnout, co činí hlavní náklad pojišťovny při uzavření životního pojištění v prvním roce trvání smlouvy. Kapitálová hodnota se vyvíjí tak, jako by pojišťovna inkasovala celé roční pojistné jako „vstupní poplatek“. To je u fondů nepředstavitelné.

I v dalších letech pojišťovna kalkuluje s náklady. V další fázi již nejsou tolik do nebe volající jako v roce prvním. Když porovnáme kapitálovou rezervu v libovolných dvou po sobě jdoucích letech (např. mezi 10. a 11. rokem), čekali bychom nárůst o zaplacené pojistné (60 000 Kč) a zhodnocení předchozího zůstatku (3 % z 572 000 Kč). V 11. roce bychom čekali 649 000 Kč. Tolik nám samozřejmě pojišťovna nepřipíše. V 11. roce budeme mít jenom 643 925 Kč. To je o 5392 Kč méně, než bychom čekali.

Tyto všechny náklady mají za následek, že po dvaceti letech je rozdíl mezi pojišťovnou a fondy 300, resp. 440 tisíc Kč. (bez zohlednění zdanění a daňových odpočtů).

Pojišťovna garantuje minimální výnos. Je tato výhoda natolik velká, abychom si nechali líbit tak vysoké náklady? Ve fondu by nám stačilo zhodnocení pouze 1,34 % ročně. Při stejné částce 5000 Kč měsíčně bychom za 20 let měli naspořenu stejnou částku, jakou bychom dostali vyplacenou od pojišťovny (vyplacené pojistné plnění bychom museli zdanit, takže bychom na tom ve fondu byli stále lépe).



Zhodnocení 1,34 % v příštích 20 letech pravděpodobně nebude problém dosáhnout.

Ani daňové odpočty nezvrátí v tomto případě nevýhodnost pojištění. Maximální výše odpočtu je 3840 Kč ročně. Roční náklady pojišťovny jsou (v tomto případě) daleko vyšší.

Máte uzavřeno flexibilní životní pojištění? Zdá se vám výhodné, nebo raději vkládáte své peníze jinam? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.