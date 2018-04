Je čas investovat do telekomunikačních akcií?

Vývoj dosavadních generací mobilní telefonie vytváří zakázky pro dodavatelské firmy, jejichž hlavním úkolem je poskytovat špičkovou technologii pro výstavbu infrastruktury telekomunikačních sítí, dodávat telefonní přístroje nebo optické kabely. V několika posledních letech, zejména od nástupu tzv. nové ekonomiky, měly dodavatelské firmy zajištěný odbyt, dokonce v mnoha případech nedokázaly doplňovat sklady zbožím, po kterém byla obrovská poptávka. Firmy na tento zájem reagovaly investicemi do rozšíření kapacity výroby nebo otevíráním nových montážních hal. Tržby a zisky meziročně zaznamenávaly výrazné dvouciferné přírůstky. Už téměř miliarda lidí (tedy přibližně každý sedmý člověk) na světě dnes vlastní mobilní telefon.

Také zástupci sektoru dodavatelů technologií začali zejména v posledním roce narážet na bariéry dalšího růstu. Mezi nejvýznamnější překážky patří klasická omezení fáze dospívání „životního cyklu produktu“:

Nadměrná kapacita výroby, nutnost deinvestic a restrukturalizace.

Vyšší konkurence na trhu, vyostřený cenový souboj, útok na ziskové marže.

Slábnoucí poptávka plynoucí z finančních problémů zákazníků.

Rostoucí nasycenost trhu s mobilními telefony.

Hlavními zákazníky dodavatelských firem jsou telekomunikační firmy – integrovaní a mobilní operátoři. Investiční výdaje těchto firem zejména v posledním roce prudce poklesly. Hrozba „napjatých“ bilancí a možných problémů s vysokou zadlužeností vede k tomu, že telekomy dnes nekladou na první místo technologická prvenství, ale snížení úvěrového zatížení. Manažeři osekávají kapitálové výdaje (capex) na minimum tak, aby byla firma ještě schopna konkurovat na trhu. Kapitálový trh toto „čištění bilancí“ telekomů vítá a velmi citlivě vnímá každou větší investici, zejména u zadluženějších operátorů. Dokonce se zdá, že byla uzavřena jakási kartelová dohoda o neinvestování do nových technologií- firmy nezaostávají za konkurencí, neztrácejí zákazníky a současně postupně vylepšují své cash flow. Na straně dodavatelů je důsledkem tohoto jednání prudký útlum poptávky po dodávkách telekomunikační infrastruktury a tržby dodavatelských firem zachraňuje pouze stabilnější vývoj na trhu telefonních přístrojů.

Analýza sektoru firem poskytujících technologie pro bezdrátovou telefonii od společnosti Salomon Smith Barney obsahuje mnoho zajímavých názorů a očekávání. Pro trh s mobilními telefony uvádí například, že:

· Výrazný růst poptávky po mobilních telefonech na daném trhu začíná zpravidla při úrovni penetrace 10-15%. Z tohoto inflexního bodu začíná prudký růst až do hladiny penetrace 65-70% (bodu dospělosti). Z tohoto bodu pokračuje mírnější růst po dobu přibližně dvou let do cca 75 procent penetrace. V tomto bodě se další růst téměř zastaví.

· Přestože určitá část obyvatelstva (např. velmi staří lidé) si mobilní telefon nikdy nepořídí, stávající uživatelé vyměňují v průměru po 18-24 měsících starý přístroj za nový. Tato doba (tzv. replacement period) se v závislosti na ekonomickém cyklu prodlužuje či zkracuje.

· Dřívější nástup mobilních telefonů na trhy vyspělých evropských zemí znamená, že tyto země se nyní nacházejí okolo bodu dospělosti (penetrace okolo 70%) trhu s mobilními telefony. Severské země, kde se s mobilními službami začalo již v roce 1984 se již nacházejí v bodu nasycenosti. Patrné je to zejména u Finska a Norska, jejichž úroveň penetrace dnes dosahuje přibližně 80%. Dodavatelé technologií pro západní Evropu proto spoléhají zejména na výměny nových telefonů za staré a nástup sítí třetí generace, které budou využívat jiné typy přístrojů. Přimět zákazníka k upgrade GPRS telefonu na 3G telefon však bude velmi obtížně.

· Mimo vyspělou Evropu však prostor pro další růst trhu mobilních telefonů stále existuje. Penetrace na severoamerickém kontinentu dosahuje přibližně 45% a prostor pro další růst stále existuje. Také obrovský růstový potenciál v Asii a Pacifiku není dosud využit. V těchto hustě zalidněných oblastech má mobilní telefon pouze každý desátý obyvatel. Například v Číně je tak možné uvěřit číslu 5 milionů (!) nových mobilních uživatelů měsíčně. Tento perspektivní trh by měl být nasycen až v roce 2010.

· Dodavatelé technologií v posledním období stále více využívají outsourcing ve snaze snížit náklady. Mezi dodavatele dodavatelů patří jak producenti levných telefonů z Taiwanu a Korey, tak i firmy typu singapurské Flextronics nebo americké SCI Systems.

Možné zlepšení v sektoru je připisováno rozšíření technologií pro rychlejší přenos dat – GPRS a zejména evropskému startu třetí generace mobilních telefonů. Nástup 3G ve světě provázela velká očekávání. O prvních zkušenostech dnes již mohou mluvit zástupci japonské firmy NTT DoCoMo, která spustila komerční provoz ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. V Evropě budou průkopníky pravděpodobně operátoři na španělském a portugalském trhu, komerční provoz v těchto zemích se však odsouvá na konec letošního nebo začátek příštího roku. V této souvislosti manažery telekomunikačních firem nejvíce trápí návratnost investic. Investice do nákupu licencí na provozování sítí UMTS a do jejich vlastní výstavby je třeba zaplatit z budoucích příjmů z hovorného nebo případně z datových přenosů. Investiční hodiny tikají a zpoždění spuštění provozu (a začátku generování příjmů) jen prodlužuje období, po které firmy musí omezovat své další investice. Úspěch 3G je navíc velmi nejistý, rychlé masivní rozšíření nové technologie je však jednou z podmínek udržení současných kreditních ratingů operátorů.

Pokud se zaměříme na situaci na americkém kontinentě, telekomunikační operátoři zde mají výrazně menší problémy se zadlužeností a cash flow, než jejich evropští konkurenti. Přesto jejich investiční výdaje v posledním roce zaostávají za minulými lety. Výjimkou může být například Verizon, jehož propojovací centrála byla zničena při teroristických útocích. Poptávka po mobilech vzrostla v USA jednorázově také z důvodu bezpečnosti a pohotovosti. Je však zřejmé, že podíl kapitálových výdajů na tržbách (capex/sales) telekomunikačních operátorů zaznamenal v USA v roce 2000 své maximum, když dosáhl 35%. Ve stejném roce zaznamenaly maximální podíl kapitálových výdajů na tržbách také evropské firmy (26%). Analytici SSB předpokládají u operátorů letošní podíl capex/sales cca 20% a za dlouhodobě udržitelnou výši 17 procent. Pohled do strategie britské firmy Vodafone naznačuje dokonce výši tohoto podílu v roce 2005 na úrovni 10%. Je zřejmé, že výše kapitálových výdajů operátorů je ostře sledována dodavatelskými firmami. Telekomy však do kapitálových výdajů zahrnují také jiné výdaje než na modernizaci zařízení, např. budovy nebo osobní náklady na zaměstnance - příkladem může být Alcatel, který deklaruje podíl investic do telekomunikačních zařízení na celkových kapitálových výdajích na úrovni 40 procent.

Stagnující nebo klesající tržby znamenají pro dodavatelské firmy pokles ziskových marží - vysoké dvouciferné provozní marže (tak typické pro tento sektor na konci druhého tisíciletí), dnes střídají marže nízké, jednociferné. Třetí čtvrtletí 2001 dokonce znamenalo pro Ericsson (-10%) a Alcatel (-4%) záporné provozní marže. Pouze Nokia zatím dokáže udržet poměrně vysoké ziskové marže bez razantního snižování nákladů nebo nutnosti restrukturalizovat. Růstové možnosti sektoru odhadují dnes analytici SSB na úrovni očekávaného růstu tržeb operátorů, tedy nominální přírůstek HDP +/- 1 procento.

Výsadní postavení Nokie se projevilo také při srovnání výkonnosti akcií firem v lokálních měnách. Díky svému impozantnímu růstu se akcie finského dodavatele technologií pohybují výrazně nad úrovněmi z konce léta 1999, po které následovalo období bubliny nadhodnocení technologických akcií. Nad touto úrovní se pohybují také akcie německé firmy Siemens, která investici svým akcionářům zhodnotila dokonce ještě více. Ve prospěch Siemensu vypovídá lépe diversifikované výrobkové portfolio, v jeho neprospěch vysoká závislost na evropském trhu, který je v oblasti mobilních přístrojů již silně nasycen. Akcionáři Nokie těží z kvalitního managementu, který období slabosti konkurence využívá ke zvýšení podílu na trhu mobilních přístrojů až na cílových 40%. Firmě už k dosažení této hranice mnoho nechybí. Volatilnější hospodářské výsledky Alcatelu, Ericssonu a Cisca se podepsaly na hodnotě jejích akcií, které se dnes pohybují kolem poloviny úrovně z léta roku 1999.

Co lze obecně od tohoto sektoru v budoucnu očekávat?

Pro akciové investory doporučuji opatrnost. Akcie byť dlouhodobě perspektivního odvětví mohou být na trhu v určitých okamžicích nadhodnoceny. Kurzy sektoru dodavatelů technologií jsou značně volatilní a jejich výrazný růst v uplynulých měsících neprovázelo zlepšení v odhadech fundamentů.

Výrazná závislost dodavatelských firem na telekomunikačních operátorech představuje výraznou překážku v dosahování stabilních hospodářských výsledků. Možná proto se Nokia zaměřila na výrobu mobilů, která tolik s investičními výdaji operátorů nesouvisí. Dodávky optických kabelů nebo jiných technologií infrastruktury jsou na nich velmi závislé.

Stěžejní pro další perspektivy dodavatelů bude zejména úspěch či neúspěch třetí generace mobilních telefonů. Nelze očekávat, že všichni lidé podlehnou technologických trendům a budou měnit telefony jako ponožky. Zejména ti, kteří se do "mobilního" světa zařadili později (a telefon tedy nutně nepotřebovali) budou s upgrade svých přístrojů dlouho váhat. Technologický rozvoj se tím však nezastaví.