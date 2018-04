Je čas pro investice do světových akcií?

Nejvyspělejší kapitálové trhy procházejí již druhým rokem postupného poklesu cen akcií, důvodem tohoto propadu bylo ve druhé polovině roku 2000 splasknutí bubliny nadhodnocení technologických akcií, ve druhé polovině letošního roku pak zhoršení globální ekonomické situace. Klesající trend vyvrcholil po teroristických útocích na New York a Washington. Zásah teroristů přišel v okamžiku, kdy se začaly objevovat první známky oživení ekonomik. Výpadek běžných činností obyvatel bezprostředně po tragických událostech způsobil prodloužení období hospodářského poklesu minimálně do začátku příštího roku.

Klíčem k nastartování světového hospodářského kolosu je zvýšení důvěry spotřebitelů a přizpůsobení nadměrných kapacit výroby současné poptávce zákazníků. Strašákem oživení je ve světě neustále rostoucí nezaměstnanost. Růst cen akcií po panických výprodejích spojených s teroristickými útoky na USA zatím dokázal vymazat pouze část z letošních ztrát, které mnoha investorům dokázaly přidělat vrásky na čele. Svržení vládnoucího režimu v Afghánistánu bylo dosud poslední pozitivní zprávou, která prodloužila růstovou sérii akciového trhu v posledním čtvrtletí roku. Možná by však bylo vhodné odlišit změnu politického režimu v Afghánistánu a potlačení teroristů, které bylo původní záminkou náletů. Boj s teroristy je bohužel nekonečný.

Cena ropy od teroristických útoků klesá, v posledních týdnech stagnuje. Vysoká cena této strategické suroviny byla jedním z podstatných důvodů, které vedly k celosvětové recesi. Oslabení ceny ropy naopak podporuje snahy o "rozjezd" ekonomik, postihuje však méně rozvinuté převážně východní země, které jsou na vývozu ropy existenčně závislé. Historicky zajímavý je fakt, že tato recese postihla najednou všechny hospodářsky nejvyspělejší země světa - tedy USA, rozvinuté evropské země i Japonsko. V případě Japonska jde však o dlouhodobější záležitost, japonská vláda již deset let nedokázala nalézt recept na špatnou ekonomickou situaci země.

Po každém pádu cen akcií však přichází jejich vzestup. Díky opatřením, které mezinárodní finanční instituce v dobách finančních krizí přijímají, následuje po těchto krizích zpravidla období výrazného oživení ekonomické aktivity. Ve světě se navíc proti oslabení ekonomik začalo bojovat již mnohem dříve, než v září. V průběhu letošního roku Federální rezervní systém USA snížil úrokové sazby již o 4,75 procenta, peníze v americké ekonomice jsou nejlevnější za posledních několik desítek let. Dnes je patrné, že k oživení světových obchodních aktivit dojde v průběhu roku 2002. Lze také s vysokou pravděpodobností odhadnout, že tahounem oživení světového hospodářství budou (jako již tradičně) Spojené státy americké. S tím, jak bude přibývat známek oživení, lze očekávat také postupný nárůst akciového trhu.

Statistiky potvrzují, že investice do akcií převyšují v delším období svými výnosy dluhopisy a ostatní instrumenty peněžního trhu. Průměrný roční výnos (neočištěný o inflaci) akciového trhu, zastoupeného indexem S&P 500 činil za posledních deset let 15,8%. V pozadí tohoto jistě zajímavého výnosu stojí obdobně vysoký očekávaný růst zisků amerických akciových společností.

Také do zahraničních akcií lze investovat prostřednictvím investičních společností, a to nejen zahraničních, ale také českých. Rychlé šíření informací zmenšuje svět, obliba kolektivního investování v České Republice podobně jako ve světě roste. Rozmach tohoto typu investování dokládá skutečnost, že převážná většina Američanů ukládá podstatnou část svých úspor do akcií nebo akciových podílových fondů. V České Republice, která se vyznačuje dlouhodobě klesajícími úroky na běžných a termínovaných vkladech, občané začínají teprve objevovat "kouzlo" investování prostřednictvím otevřených podílových fondů. Ani přechodné ztráty investorů v posledním období tento trend nedokáží zlomit.

Dočkáme se již v příštím roce konce ekonomické recese a odpovídajícího nárůstu hodnoty akciových titulů? Nebo si budeme muset počkat na rok 2003?