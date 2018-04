Je čas udělat si pořádek v cenných papírech

Loňský rok byl pro investory poměrně příznivým obdobím. Sice na jedné straně stagnovaly výnosy z prostředků v dluhopisových instrumentech, avšak na straně druhé přinášely akciové trhy pohádkové zisky. Pakliže jste využili vzedmutí akciových trhů a vybírali jste z vašich akciových investic větší či menší zisky, pak byste si měli s blížícím se termínem podání daňových přiznání za rok 2003 udělat menší prověrku a určit, zda se vás tato povinnost netýká.

V ýnos z držby nebo prodeje?

V první řadě je nutné doplnit, že předmět tohoto komentáře se týká problematiky zdanění výnosů z držby nebo prodeje cenných papírů, které nejsou zahrnuty do obchodního majetku. Jinými slovy jde o kapitálové investice uskutečněné občany a nikoli podnikateli. Princip zdanění u těchto skupin se totiž poměrně výrazně liší.

Na vrácení DPH z dovezeného zboží máme ještě sedm týdnů. Více ZDE.

Drobní investoři nakupují cenné papíry za účelem získání zhodnocení převyšující běžné depozitní instrumenty v bankách. Toto zhodnocení může být buď ve formě výnosu z držby nebo prostřednictvím výnosu z prodeje (fakticky jde o rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou). Toto jednoduché rozdělení formy výnosu je také rozhodující při stanovení daňové povinnosti a následně také formy jejího výběru.

Z hlediska formy zdanění výnosů z držby cenných papírů v případě fyzických osob se uplatňuje princip zdanění prostřednictvím zvláštní sazby daně vybírané srážkou (všeobecně se používá termín srážková daň). V takovém případě je výnos plynoucí poplatníkovi sražen již u zdroje a následně obdrží již výnos o tuto sraženou daň snížený. Příjemce v těchto případech není povinen vyplacený výnos dále zdaňovat a fakticky jde o již čistý příjem. V následující tabulce uvádím nejčastější investiční instrumenty drobných střadatelů a výnos z držby včetně sazby, pokud u takového instrumentu existuje.

Druh cenného papíru Výnos z držby Výše srážkové daně Podílový list (v případě růstového PF)* neexistuje neexistuje Podílový list (v případě dividendového PF)** kupón 15 procent Dluhopis Kupón (úrokový výnos) 15 procent Hypoteční zástavní list Kupón (úrokový výnos) Osvobozeno od srážkové daně Akcie*** dividenda 15 procent

Poznámka: V případě růstového podílového fondu* (v ČR jde o drtivou většinu otevřených podílových fondů) jsou zisky okamžitě reinvestovány a projeví se růstem aktuálního kurzu. U dividendových podílových fondů** jsou připsané výnosy za kalendářní rok podílníkovi vyplaceny ve formě pravidelného výnosu. V případě akcionářů*** rozhoduje o dividendě valná hromada a akcionář na ní nemá paušální nárok. V podstatě záleží na vůli majoritního akcionáře, zda dividendy vyplácí či nikoliv.

O tom, že srážková daň nás provází prakticky každým dnem svědčí fakt, že veškeré naše depozitní produkty jí podléhají. Jde kupříkladu o běžné účty, spořicí účty či termínované vklady. I v jejich případě nám peněžní ústav srazí z připsaného úroku patnáctiprocentní srážkovou daň. V tomto případě se ovšem nejedná o cenné papíry a nemá cenu jim věnovat hlubší pozornost.

U příjmů z prodeje musíme hlídat šestiměsíční časový test

Peníze v bankách nevydělávají.

Zhodnoťte je ve fondech.

Podílové fondy - speciální příloha.

V souvislosti s termínem podání přiznání k dani z příjmu by si měl každý poplatník ověřit, zda v uplynulém roce neprodával nějaké cenné papíry. Z pohledu případného daňového osvobození či naopak povinnosti je třeba otestovat dobu, která uplynula mezi nabytím a prodejem cenného papíru. V případě, že doba mezi nákupem a prodejem přesáhla dobu šesti měsíců, pak může být poplatník v klidu a takový příjem je pro něj z pohledu daně z příjmů osvobozen. Takový prodej tedy nemusí nikde v daňovém přiznání uvádět. V případě, že doba mezi nabytím a prodejem cenných papírů z osobního portfolia investora nepřekročí dobu šesti měsíců, pak je povinen tento výnos v rámci svého daňového přiznání zdanit.

V ýnosy z prodeje cenných papírů se zdaňují ve skupině „Ostatní příjmy“

Přestože by se někdo mohl domnívat, že příjmy z prodeje cenných papírů patří do skupiny příjmů z kapitálového majetku, tak jejich správné zařazení je ve skupině „Ostatní příjmy“ dle paragrafu 10 zákona o daních z příjmů. Jde o poměrně širokou skupinu příjmů zahrnovaných do tohoto dílčího základu daně. Tato skupina zahrnuje kromě prodeje cenných papírů ještě jakoukoli příležitostnou činnost poplatníka, prodej nemovitostí, prodej movitých věcí, příjmy z převodu účasti na obchodní společnosti nebo družstva nebo jiné ostatní příjmy.

Příjmem z prodeje cenných papírů se rozumí částka, kterou poplatník obdržel při prodeji. Jako výdaj snižující dílčí základ daně slouží nákupní cena předmětného cenného papíru. Kromě toho může být výdajem kupříkladu jakékoli poradenství vztahující se k investici do cenných papírů. Rozdíl příjmů a výdajů tvoří dílčí základ daně. Poplatník si samozřejmě může vzájemně započíst zisk z prodeje cenného papíru A se ztrátou při prodeji cenného papíru B.

Jak funguje daň z přidané hodnoty? Více ZDE .

Bohužel již ovšem pro něj není možné vzájemně započíst kupříkladu ztrátu vzniklou prodejem cenných papírů s příjmem z prodeje domu nebo z prodeje movitých věcí. Přestože obě tyto transakce patří do skupiny ostatních příjmů, tak dílčí základ daně dle paragrafu 10 je tvořen pouze součtem kladných rozdílů mezi jednotlivými skupinami příjmů. Vlastní sazba daně závisí na daňovém pásmu, ve kterém se poplatník nachází (jde o rozmezí 15-32procent). Jestliže patříte do skupiny úspěšných investorů, kteří vloni vybírali zajímavé zisky, pak vám nezbývá než si letmou kontrolu transakcí s cennými papíry udělat. Hodně štěstí.

Omezuje vás šestiměsíční časový test nebo patříte do skupiny investorů dlouhodobější povahy a nemáte tendenci k častým transakcím s cennými papíry? Těšíme se na vaše názory.