Je cena diamantů věčná?

Mnoho z vás zná diamanty především jako část luxusního šperku. Je pravdou, že velké procento světové produkce diamantů se využije k výrobě drahokamů využívaných v klenotnictví, ve skutečnosti však fyzikální vlastnosti diamantů umožňují mnohem širší využití v průmyslu.

Využití v klenotnictví umožňují především výtečné optické vlastnosti, díky nimž diamant velmi dobře lomí světlo, dělí jej na jeho základní barvy a to z něj dělá třpytivý, na pohled velmi atraktivní drahokam. Jeho další fyzikální vlastnosti, jako tepelná vodivost, a zejména také velká tvrdost (nejvyšší, 10. stupeň v Moshově stupnici tvrdosti) jej pak předurčují k využití v různých dalších odvětvích průmyslu.

Kromě širokého průmyslového a šperkařského využití se však diamanty nabízejí jako vhodná možnost uložení volných peněžních prostředků. Tyto investiční diamanty se vyznačují několika vlastnostmi, díky kterým se mohou stát velmi dobrou alternativou pro doplnění portfolia dlouhodobého investora. V porovnání s jinými komoditami využívanými k bezpečnému uložení prostředků (drahé kovy, nemovitosti apod.) je jejich velkou výhodou velikost (vzhledem k hodnotě), takže jsou velmi lehko přenositelné.

Důvodem pro rozhodnutí, jestli investovat, nebo neinvestovat do diamantů, může být také stabilně rostoucí cena na světovém trhu s diamanty. I když cena stoupá již několik let a objevují se názory, že její výše je uměle nafouklá a udržována několika málo společnostmi ovládajícími trh. Jednou z příčin vysoké ceny jsou také sociální nepokoje v některých zemích, které patří mezi velké hráče na trhu jako Botswana, nebo Jižní Afrika (i proto musí mít surové diamanty certifikát původu, který zaručuje jejich „čistý“ původ).

Největší producenti surových diamantů v milionech karátů a amerických dolarů v roce 2004 Země Hmotnost Hodnota Botswana 31,1 2 570 Rusko 32 1 800 Kanada 12,8 1 670 JAR 14,4 1 200

Zdroj: Rapaport Diamond Report

Vysokou cenu však způsobují také výlučně tržní faktory, mezi nimiž hraje prim neustálé zvyšování poptávky. Tomu napomáhá zejména liberalizace trhu s drahými kovy v Číně, která zvyšuje poptávku nejen po broušených diamantech, ale čím dál tím častěji míří do nejlidnatější země na světě i nebroušené kameny, jejichž zpracování se zde začíná rozvíjet velmi rychlým tempem (podobně jako v mnoha jiných odvětvích). Poptávka by navíc měla růst i v příštích letech a tak i v budoucnu se celosvětově prodá více diamantů, než se jich vytěží.

Zdroj: Diamond Trade Center

Stálost, resp. trvalý růst ceny diamantů ve světovém měřítku jsou zárukou pro investory, že jejich investice bude chráněna zejména v nejistých dobách, kdy jiné formy investování mohou vykazovat dočasnou ztrátu a nesplňují představy investorů o kvalitně uložených a zhodnocovaných prostředcích.

Na co si dát pozor

Ne každý diamant je vhodný jako investiční příležitost. Investiční diamanty musí

Zajímavosti o diamantech Nejstarší známý diamant nalezen v Jižní Africe byl náhodou objeven v polovině 19. století. Jmenuje se Heureka a po obroušení má hmotnost 10,73 ct. Cullinan - největší dosud nalezený diamant, byl vytěžen 26.1.1905 v Jižní Africe. Jeho původní hmotnost byla 621 gramů (3106 ct). Byl rozdělen na 96 menších a 9 velkých částí, které jsou součástí korunovačních klenotů britské královské rodiny. Největší uměle vyrobený diamant má hmotnost 10 karátů. Jedním z nejznámějších diamantů na světě je Koh-i-noor, což v překladu znamená "Hora světla". V surovém stavu měl hmotnost 600 ct, po vybroušení má "jen" 106 ct. Je součástí britské koruny královny matky

splňovat určité předpoklady z hlediska kvality, která je charakterizována několika základními vlastnostmi diamantů (známé také jako 4C – cut, colour, clarity, carat - tedy brus, barva, čistota a hmotnost v karátech). Tyto vlastnosti jsou vyznačeny na mezinárodně uznávaném certifikátu (GIA, CGI). Brilianty jsou prodávány zatavené ve folii, ve které je mikrofiš se zmenšeninou certifikátu. Jen u takto ošetřeného diamantu si může být investor jist, že nekupuje falzifikát a že hodnota kamenu má potenciál trvale růst. Naopak kartičky, které vyplňují obchodníci v obchodech nemají žádnou vypovídací hodnotu.

Z hlediska barvy jsou za investiční považovány pouze čistě bílé diamanty (na stupnici společnosti GIA od D do F). Ve šperkařství jsou samozřejmě nejvíce ceněny výjimečné, jasné barvy, jako je červená, modrá, zelená, nebo růžová. Nezajímavé jsou naopak různé odstíny hnědé. Kromě základního odstínu se hodnotí také sytost a čistota barvy.

Základní jednotkou hmotnosti diamantu je karát, což je 200 miligramů (u diamantů se karáty určují úplně jinak, než je tomu u zlata a jiných drahých kovů). Pro investiční diamanty se doporučuje hmotnost 0,5 – 1,5 karátů. Menších kamenů je hodně a nejsou z hlediska růstu hodnoty zajímavé.

Čistotu diamantu určují (trochu překvapivě :-)) nečistoty, nebo mechanické poruchy. Jejich cena tedy klesá množstvím, nápadností a velikostí těchto nečistot. Pro investici jsou vhodné diamanty stupně FL - VS

Kvalitní vybroušení zvyšuje cenu surového kamene mnohonásobně. Existuje velké množství různých forem brusu, které se časem vyvíjely. Nejrozšířenějším tvarem je briliant, tvořený 56 ploškami. U brusu je velmi důležitá kromě tvaru také symetrie a kvalita brusu, přičemž nekvalitní práce může z dobré suroviny udělat průměrný, nezajímavý diamant.

Kde se dají diamanty pořídit?

S diamanty se obchoduje na diamantových burzách. K největším a nejznámějším patří burzy v belgických Antverpách, izraelském Tel Avivu, nebo New Yorku. Pro domácí investory je nejvýhodnější se informovat v bankách, které vám mohou koupi diamantů zprostředkovat, nebo u specializovaných firem (např..), jenž mají na diamantové burzy přístup a mohou posloužit také jako kvalifikovaný poradce (pro radu je možné se obrátit také na). Nedoporučuje se využívat pochybné prostředníky, kteří zbytečně zvyšují pořizovací náklady. Podobně, jako je tomu u všech druhů investic, i při nákupu diamantů je nutné počítat s určitými náklady (jen poplatky za zprostředkování obchodu na burze činí kolem 4 %).

Investice do diamantů se doporučuje především investorům, kteří mají zájem dlouhodobě zhodnocovat vložené prostředky (investiční horizont minimálně 5 let). Investiční diamanty je sice možné pořídit za několik desítek tisíc, investice nižší než 100 000 se však nepovažuje za rentabilní. Plní roli doplňku a ve vyváženém portfoliu by diamanty neměly zabírat víc než 5 – 10 %.

Velmi důležitou roli při konečném hodnocení úspěchu investice může u domácích investorů hrát také kurzové riziko, které není zanedbatelné a každý potenciální investor by jej měl brát na zřetel. Pro investory počítající výnosy v dolarech, nebo hledající příležitost uložení prostředků v americké měně však investice do diamantů může být zajímavou možností zachování hodnoty jejich majetku.

Je pro vás investice do diamantů zajímavá? Jaké jsou podle vás největší rizika spojené s investicí do diamantů? Těšíme se na vaše názory.