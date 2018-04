Je dětské pojištění opravdu pojištěním dětí?

Historicky toto pojištění známe již z předválečné doby jako sdružené rodinné pojištění, na které na přelomu 50. a 60. let navázalo již nám známé sdružené pojištění mládeže, které se v 70. letech dostalo na první místo v celé struktuře pojistných odvětví tehdejšího soukromého pojištění osob a počty nově sjednaných smluv téměř odpovídaly počtům narozených dětí.

Nově se nám tento typ pojištění připomíná především reklamou z TV známou svými opakovanými citoslovci Ňuňuňu…

Oč se tedy vlastně jedná?

Jde o kombinovaný pojišťovací produkt, který v sobě zahrnuje rizikové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití s možností dalších připojištění a spořící nebo investiční složky.

Obdobně jako u samotného klasického životního pojištění máte na výběr mezi pojištěním investičním a kapitálovým. Rozdílem je po určité době garantovaná minimální výše naspořené částky u kapitálového pojištění a jistá flexibilita či možnost volby kam budou vaše peníze alokovány u pojištění investičního.

Při sjednávání dětského pojištění by si měl pojistník především uvědomit a ujasnit co koupí takovéhoto produktu vlastně sleduje a především jakého cíle chce dosáhnout.

1. Finančního zabezpečení dítěte pro případ trvalé invalidity či smrti rodičů, kdy pojišťovna v případě smrti pojištěného rodiče (rodičů) vyplatí dítěti sjednanou pojistnou částku nebo v případě závažného onemocnění či úrazu rodičů, které vede ke snížení příjmu, je pojistník zproštěn od povinnosti platit dále pojistné a dítě dostává při dožití sjednaného věku opět celou sjednanou pojistnou částku.

2. Finančního zabezpečení dítěte při vstupu do dospělého života, kdy dětské pojištění přebírá spíše charakter dlouhodobého spoření.

Co nabízejí pojišťovny?

Pojďme se nyní detailněji podívat na to, jaké produkty s jejich stručnou charakteristikou nám nabízejí některé významné pojišťovny na našem trhu. Tyto pojistky jsou si v zásadě velmi podobné, na druhé straně jsou však pro svá specifika mezi sebou téměř nesrovnatelné.

Kapitálové životní pojištění? Rozhodně ne!

Čtěte ZDE . Allianz – kapitálové pojištění Abeceda Plus s plněním v případě dožití nebo v případě smrti pojištěného, lze k němu připojistit úrazové a cestovní pojištění dítěte do jeho 18 let, připojištění pro případ pobytu v nemocnici, připojištění pro případ závažných onemocnění a zproštění od placení pojistného. Vstupní věk dítěte 0 až 15 let, konec pojištění ve věku 18 až 23 let.

Aviva – investiční pojištění Talisman kryje závažné úrazy nebo onemocnění dítěte, úmrtí pojištěného rodiče. Možnost připojištění zproštění od placení pojistného s garantovaným navyšováním pojistného o 5 procent ročně. Vstupní věk dítěte počátkem narození, konec pojištění v rozmezí 18 až 25 let.

Česka pojišťovna – kapitálové pojištění Sluníčko je pojištěním dítěte a případně i dospělých pro případ smrti nebo dožití s volitelným úrazovým připojištěním. Možnost zvolení tří variant pojištění. Vstupní věk dítěte 6 měsíců až 15 let. Doba trvání pojištění 5 až 18 let.

Kooperativa pojišťovna – kapitálové Svatební pojištění Budoucnost s možnou kombinací mezi pojištěnými riziky sňatek pojištěného, dožití a osvobození od placení pojistného při plné invaliditě pojištěného. Vstupní věk dítěte 0 až 15 let. Maximální věk pojištěného při konci pojištění 25 let.

Generali pojišťovna – kapitálové pojištění Lvíček Generali s volbou mezi dvěma variantami pojištění. V pojistném programu je kryto riziko smrti nebo invalidity pojistníka s možností připojištění dítěte o pojištění trvalých následků úrazu a denního odškodného. Vstupní věk dítěte 0 až 13 let. Konec pojištění ve věku 18 let.

Uniqa – kapitálové pojištění Akord zahrnuje pojistné krytí závažných úrazů s trvalými následky s možností připojištění pro případ smrti pro děti do věku 0 až 14 let. Konec pojištění v 18 letech věku dítěte.



Výše pojistného se liší v závislosti na vstupních údajích a pohlaví dětí i dospělých a samozřejmě hlavně na době pojištění. Obecně pojišťovny doporučují dobu pojištění minimálně na 10 let. Dlouhodobost závazku je ovšem také největší nevýhodou tohoto typu pojištění. Měsíční pojistné se pohybuje v řádech stokorun a pokud pojistník náhle nemůže nebo nechce platit, celý produkt se tak značně znevýhodní.

Jako hlavní výhoda zmiňovaného dětského pojištění se může jevit kombinace pojištění spoření v jedné smlouvě. Při výběru ale radíme dobře zvážit, zda tento produkt představuje opravdu nejvýhodnější výběr. Jako ekvivalent dětského pojištění se totiž nabízí zejména životní pojištění dospělých, kdy oprávněnou osobou je vaše dítě, doplněné o úrazové připojištění a třeba stavební spoření. V součtu tak zaplatíte na pojistném a spoření o pár korun více, ale získáte určitě mnohem širší pojistné plnění a hlavně možnost odečtu části pojistného od daňového základu pro výpočet daně z přijmu. Rovněž vložené peníze v případě spořící složky budu například v případě stavebního spoření mnohem lépe zhodnocovány.

Myslíte si, že dětské pojištění, které plní funkci spořící i ochrannou, se vyplatí i vám, nebo je výhodné jen pro pojišťovnu? Napište nám své názory.