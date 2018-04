Je dobré se penzijně připojistit?

Ale ani jedno, ani druhé přece není exkluzivní výsadou jen penzijního připojištění! K vysokým úsporám se dnes člověk může dostat třeba cestou pravidelného spoření „do slamníku“ (ovšem jen tehdy, když si nebude příliš všímat inflace), k ještě vyšším cestou pravidelných úložek na bankovním kontu či spořením ve spořitelně, nemluvě o stavebním spoření či o nákupu akcií (ovšem jen titulů, jejichž kursy porostou), ale také nemovitostí (ovšem zas jen těch, které budou mít v čase, který bude pro mne důležitý, ještě nějakou hodnotu) a podobně.

Příkladů je jistě povícero – ale všimněme si, že penzijní připojištění je přece jen trochu odlišnou metodou, jak se k cíli dostat.

C o je pro ně charakteristické, a proč je vlastně dobré mít včas uzavřenou smlouvu?

Penzijní připojištění ve víru změn.

Zaprvé: jde v zásadě o velice dlouhodobou, přesněji řečeno s ohledem na dobu trváníaž generační záležitost, kdy – zejména odpovědný – člověk získává jistotu, že přemýšlí s potřebným předstihem o své budoucnosti. Smyslem penzijního připojištění je postupně, po poměrně malých částkách příspěvků nahromadit na osobním účtu v době, kdy člověk končí s aktivní pracovní činností a přestává mít příjem ze zaměstnání (či obecně z jakékoliv významné výdělečné činnosti), určitý osobní kapitál.

Kdy jindy si ho vytvářet právě tímto bezpečným a poměrně nenáročným způsobem než v době, kdy člověk vydělává a má možnost volby, jak s příjmy naloží. Částka, která by měla do úspor směřovat, by měla být vyvážená: na jedné straně by neměla neúnosně zatěžovat běžný rozpočet, na druhé straně zas tak vysoká, aby její následné dlouhodobé odčerpávání garantovalo člověku v období seniorského věku poměrně významnou složku jeho vlastního rozpočtu. To je nesporně první důvod.

Z ůstaňme však u něj ještě chvíli a ptejme se, v čem je však zvláštnost připojištění?

Srovnejme to: Jestliže u většiny ostatních způsobů investování (které snad mohou být i krátkodobě výnosnější, ale obvykle o to i rizikovější) je případné nedosažení zamýšlené mety sice krajně nežádoucí a vždy nepříjemné, ale v zásadě se až tak moc neděje: Jestli například někdo i více let investuje své peníze formou nákupu a prodeje akcií či obligací s cílem koupě nového automobilu, a očekávaný výnos se nejen nedostaví, ale jejich finální prodejní ceny dokonce nebudou krýt ani dřívější náklady na jejich pořízení, pak jednoduše koupi vozu odloží a bude dál jezdit ve starém, či koupí ojetinu za přijatelnou cenu v bazaru. Obecněji řečeno: To, zda cíle investování dosaženo bude či nebude, nemá pro člověka v tomto případě snad fatální, doslova existenční důsledky.

U penzijního připojištění je tomu poněkud jinak: Je velká jistota, že občan své úspory – a navýšené díky různým formám státní podpory i podílům na výnosech z hospodaření penzijního fondu – také uvidí a bude si jich moci užívat. To je důvod velmi striktní regulace kapitálového investování.



Dále si ukážeme, k jakým praktickým důsledkům to v případě českého modelu penzijního připojištění vede (na rozdíl třeba od britského či amerického modelu). Penzijní připojištění v tomto směru záměrně nepatří mezi nějaké rizikové investice, naopak: v našem případě to je spíše sázka na jistotu.

Zadruhé: příjmy z penzijního připojištění bude člověk nejspíš nezbytně potřebovat, protože budou nízké státní penze. Jak si ukážeme za chvíli, člověku s běžným příjmem by v budoucnu bez přilepšení v podobě pravidelné výplaty dávek z penzijního připojištění hrozilo riziko, že při žití jen ze svého starobního důchodu se jeho příjmová pozice bude nacházet blízko hranice. Tady proto není alternativa, než se postarat o dodatečný příjem.





