Je GEnius od GE opravdu geniální?

Ačkoli to jedné z největších tuzemských bank trvalo velmi dlouho, uvedla vloni v listopadu na trh svůj produkt internetového bankovnictví nazvaný Internet Banka. Ten bohužel nevybočoval nijak z řady stávajících produktů na trhu a lákat nové zákazníky tak mohl snad jen svou cenou 30 Kč za měsíc. A sliby postupného rozšiřování funkčnosti byly jen chabou náplastí na to, že GE nepřekvapila veřejnost podobnou akcí, jaká byla spojena se zaváděním GSM Banky (mobilní telefon zdarma). Nyní se zdá, že by svým GEniem mohla tento strohý dojem napravit.