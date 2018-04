Je internet bezpečný pro vaše investice?

Velké množství dostupných informací a rychlost, s jakou informace na internet přicházejí, může uživatele – investora pomýlit dvojím způsobem. Za prvé, bude čelit nebezpečí, že podlehne klamu přílišné sebedůvěry. Může se mu zdát, že všechno ví a že má všechno pod kontrolou. To pak může vést k iracionálním, na emocích založených investičním rozhodnutím. A za druhé, bude v pokušení reagovat na rychlost internetu rychlostí svých rozhodnutí. To může vést k tomu, že přestane myslet dlouhodobě a začne se honit za krátkodobými výsledky, bude příliš točit své portfolio a jeho výnosy budou klesat.



Práce s internetem vyžaduje sebekontrolu. Investování není závod! Je to metoda, jak dosáhnout finančních cílů ke zlepšení životního stylu. Nebezpečím internetu je také anonymita poskytovaných informací. Existuje mnoho internetových stránek specializovaných na investice. Na těchto stránkách často není možné rozlišit kvalitní informace od nekvalitních. Přispívají na ně totiž většinou amatérští a poloamatérští investoři. A jejich často laické názory a špatné informace utvářejí názory dalších investorů. Jsou známy případy, kdy se díky právě takovýmto pochybným informacím zvedly neuvěřitelné spekulace s cenami některých akcií. Dokonce existují i případy záměrného zneužití takovýchto internetových stránek vědomým dodáváním špatných informací s cílem vyvolat přechodné spekulativní pohyby cen. Internet je opravdu jedinečný zdroj informací. Při práci s ním však musíme být opatrní na to, z jakých zdrojů informace bereme a nesmíme propadat pokušením, které naší psychice internet připravuje.

Internet působí negativně nejen jako poskytovatel informací, ale také jako prostředí, jehož prostřednictvím lze přímo obchodovat. Rychlost a dostupnost internetu a levnost obchodování s akciemi jeho prostřednictvím dala vzniknout skupině tzv. on-line obchodníků. To úplně změnilo podobu makléřských společností a jejich služeb.



Revoluce byla dokonána v roce 1999, kdy i společnost Merrill Lynch opustila tradiční podobu makléřských služeb, tedy služeb s plným servisem, ale za vysoké poplatky, a oznámila zavedení on-line obchodů s nízkými poplatky. Tato změna může být pro investory prospěšná, protože snižuje jejich transakční náklady. Současně však může mezi investory, zejména těmi méně zkušenými, vytvářet mylný dojem, že jediné, co k úspěchu potřebují, je právě přístup k on-line obchodům a ostatní už přijde samo.

Někteří investoři (nebo spíše spekulanti) se stali tzv. day traders. To znamená, že obchodují na denní bázi, často mnoho obchodů denně a snaží se profitovat z krátkodobých, často jen několika hodinových či dokonce minutových pohybů cen.



Právě u těchto lidí je přílišná sebedůvěra, přílišný optimismus a iluze kontroly nejvýraznější. Mnoho z nich opustilo i svá zaměstnání a tráví celé dny u obrazovky počítače a snaží se vydělávat na krátkodobých obchodech. Pro mnoho z nich je tato činnost něco jako droga. Nejsou schopni se jí zbavit a také nejsou schopni o ní střídmě uvažovat. Empirická evidence několika různých studií ukazuje, že výsledky naprosté většiny day traderů výrazně zaostávají za výnosy trhů.

Daniela Gladiše: Naučte se investovat