Je lepší být v práci šedá myš, nebo vamp?

, aktualizováno

Nemohlo mi ujít, jak si kolegyně ochočila šéfa. Směje se jeho někdy přihlouplým vtipům, ukazuje výstřih, pohazuje hřívou. Neodporuje mu, ale stejně vše dělá po svém. Ovládá dobře ženské zbraně. Mně jejich využívání připadá, zvlášť v pracovních vztazích, ponižující - pro mě i můj protějšek. Jenže ono to funguje! Bylo by mi to jedno, ale on kolegyni vychází vstříc v požadavcích na volno, zálohu či účast na školení, a já mám smůlu. Mohu si šéfa naklonit profesionálnější cestou?