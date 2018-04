Je libo cigaretu nebo peníze? Philip Morris ČR nabízí obojí.

Dividendová politika, předpoklad růstu ceny akcií v souvislosti se zařazením do benchmarkového indexu, pozitivní výhled do budoucna a příznivé srovnání s českými dluhopisy, to všechno jsou hlavní důvody, které staví akcie Philip Morris ČR (bývalého Tabáku) do velice příznivého světla. Investoři by je tak při tvorbě svých portfolií rozhodně neměli přehlédnout.

Popularita roste

Na akcie Philip Morris ČR (PM) se v poslední době upírá stále více pozornosti. Před několika týdny tato akcie razantně vystřelila nahoru poté, co se objevily na trhu dvě informace. První z nich, která naznačovala, že by k výplatě dividend mohlo dojít dříve, než je tomu u Tabáku zvykem (začátkem dubna), je zřejmě pouhým plácnutím do vody. Zato druhá zpráva, podle které by měl být PM zařazen do jednoho z renomovaných akciových indexů MSCI (pro střední a východní Evropu), bude zřejmě pravdivá. V takovém případě je nasnadě, že o tento titul budou mít zájem především investoři, jejichž portfolio kopíruje právě tento index a lze tak očekávat nárůst ceny spojený s přece jen omezenou likviditou tohoto titulu (v současnosti činí free float přibližně 100 mil. USD).

Solidní výsledky

Výsledky za rok 2000 budou s velkou pravděpodobností podobné těm v roce 1999, s tím rozdílem, že lze očekávat cca. 2% pokles tržeb na úroveň 13,8 mld. Čistý zisk společnosti by měl činit stejně jako předloni 2,8 mld., tj. 1 020 Kč na akcii. PM již několikrát v nedávné minulosti avizoval, že jeho dividendová politika, při které akcionářům pravidelně vyplácí 95-97% ze zisku, by se neměla nijak změnit. Dividenda, která byla vyplácena v loňském roce ze zisku roku 1999 byla výjimečná tím, že výplatní poměr dosáhl „pouhých“ 86%. Příčinou bylo to, že společnost se v období výplaty potýkala s přechodnými problémy týkající se cash flow (tehdy PM musel vyrovnat závazky vůči svým bývalým zaměstnancům, kteří byli propuštěni v souvislosti s uzavřením jednoho ze čtyř výrobních podniků).

Vysoké dividendy

I přesto, že si akcie PM za dobu od svého nedávného uvedení do systému SPAD připsaly téměř 700 Kč (přes 13%), jedná se bezesporu o velmi zajímavou investici. Není důvod předpokládat, že by společnost přišla o svůj tržní podíl (80% v ČR, 55% na Slovensku), spíše naopak. Předpokládané zpřísnění legislativy v oblasti tabákové reklamy by pro PM, jakožto jasného leadera, znamenalo, že jeho tržní podíl by ještě více vzrostl. Výrazný úbytek kuřáků není rovněž pravděpodobný, a tak by se zisky Tabáku měly do budoucna vyvíjet velmi příznivě. Vzhledem k výše zmíněné dividendové politice, lze titul PM v současnosti pokládat jednoznačně za dividendovou akcii a jako takový je třeba jej poměřovat se srovnatelnými cennými papíry.

Srovnání s dluhopisy

Předpokládaný dividendový výnos u této akcie (při současné ceně) činí pro tento rok (po započtení srážkové daně) 14,2%, což je více než 110% prémie ve srovnání s bezrizikovými devítiletými vládními dluhopisy, které v současnosti přinášejí výnos do doby splatnosti 6,55%. I při pohledu na dlouhodobé dluhopisy korporací je zřetelné, že výnos PM je o téměř osm procentních bodů vyšší než je tomu u těchto dluhopisů, což je i vzhledem k vyššímu riziku příznivé.

Nedostatek informací

Problémem PM tak zůstává pouze jeho uzavřenost vůči investorům. Poskytování informací pouze dvakrát za rok opravdu nesvědčí o enormním zájmu o zhodnocení akcií. Jako jediný SPADový titul se PM obchoduje na volném trhu, což hovoří za vše. Z tohoto pohledu se také zdá krajně nepravděpodobné, že by v blízké budoucnosti mohlo dojít ke štěpení akcií 1:10, za účelem zatraktivnění tohoto titulu i pro drobné investory. Pro PM by to totiž neznamenalo nic jiného než (z jeho pohledu) neúčelné vynaložení nákladů.

Jsou podle Vás akcie Philip Morris ČR zajímavou investiční příležitostí? Jakou dividendu očekáváte letos Vy?