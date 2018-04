Je libo instantní podlahu? Běžte do internetového supermarketu

Internetový úvěrový supermarket "Bydlení na skladě" spustila stavební spořitelna Modrá pyramida v polovině ledna letošního roku. Projekt zatím běží v pilotním režimu a po odstranění drobných nedostatků bude v ostré verzi spuštěn během léta, pravděpodobně do konce prázdnin.

Je určen především pro ty, kteří se chystají na rekonstrukci v domě či v bytě a chtějí ji financovat úvěrem. Zábavnou formou si lidé mohou u počítače v klidu domova v regálech virtuálního supermarketu vybírat konkrétní zboží a nastavovat jeho cenu. Na výběr mají například instantní podlahu, fasádu v prášku nebo uzené topení, mraženou studnu či třeba dveře v konzervě.

jak v supermarketu nakupovat Mezi regály se zbožím se pohybujete šipkami nebo myší. Po kliknutí na vybrané zboží se vám zobrazí detail celého produktu. Nastavíte cenu - výši úvěru - a vložíte zboží do nákupního košíku. Do košíku můžete kdykoliv nahlédnout, přidat další zboží i některé odebrat a případně i změnit cenu. Po ukončení nákupu přejdete k pokladně. Svou nezávaznou objednávku zašlete se základními údaji o vás i vašem výběru do Modré pyramidy ke zpracování.

Čtyři základní kroky a máte nakoupeno

Do aplikace vstoupíte přímo z webových stránek Modré pyramidy nebo zadáním vlastní adresy Bydlení na skladě. Na první stránce vás vítá maskot Modré pyramidy, pes Mopy, který vás bude celým nakupováním v internetovém supermarketu provázet. Ti, kteří si Mopyho příliš neoblíbili, mají možnost ho vypnout. Avšak připraví se tím o možnost zajímavých tipů a rad, které psík při nakupování klientům poskytuje.

V prvním kroku vybíráte konkrétní zboží - účel úvěru. Po jeho zvolení se ve druhém kroku objeví obrazovka, ve které nastavíte jeho cenu - výši úvěru. A to pomocí jednoduchého pravítka, na kterém zvolíte požadovanou částku. Současně s tím, jak se na pravítku pohybujete, se vám nabízí i výše minimální měsíční splátky úvěru. Výše úvěru na pravítku je však omezená, nastavená vždy od určité minimální po maximální částku.

plusy a mInusy bydlení na skladě + Časová úspora - na pobočku již pro konkrétní nabídku. Díky využití supermarketu má poradce na první schůzku pro klienta připravenou nabídku. + K ničemu se nazavazujete - i přesto, že odešlete ke zpracování své požadavky, není vaše objednávka pro vás závazná. Lze ji kdykoliv změnit i zrušit. + Srozumitelnost



- Není možné nastavit některé parametry úvěru: * výši úvěru

* výši měsíční splátky

* délku splatnosti



- Není pro každého - nehodí se pro lidi, kteří nejsou zběhlí ve využívání internetu, a pro ty, kteří preferují pouze osobní kontakt.

Třetí krok - vložíte zvolené zboží do košíku. A pokud chcete investovat do dalších položek, můžete si předchozí tři kroky zopakovat a plnit košík, dokud nebudete mít definitivně vybráno.

Jakmile jste s výběrem skončili, jdete se svým nákupem, jehož celková částka musí být minimálně 50 tisíc korun, k pokladně. Následuje poslední, čtvrtý krok, kdy se na obrazovce objeví jednoduchý formulář, ve kterém vyplníte pouze základní údaje o své osobě; nezávaznou objednávku pošlete do Modré pyramidy.

Pokud máte celkem jasno, v jaké výši a do čeho budete investovat, celý proces nákupu vám zabere pouze několik minut. My jsme v něm výběrem pěti položek a nastavováním jednotlivých částek strávili zhruba 15 minut.

Poradce vás zkontaktuje během 48 hodin

Zaslali jste nezávaznou objednávku ke zpracování a čekáte na kontakt od Modré pyramidy. "Obchodník kontaktuje klienta do 48 hodin s už konkrétní nabídkou úvěru, který je vhodný pro realizaci jeho záměru. Nabídne mu typ úvěru i splátkový kalendář a samozřejmě je připraven dle přání klienta nabídku přizpůsobit," uvedla Hana Vaněčková, mluvčí Modré pyramidy.

nevybrali jste si? Nebo vám nevyhovuje předdefinovaná cena zboží? Do formuláře, který naleznete v levém menu pod "nenašli jste", zadejte svůj požadavek a vaši individuální potřebu s vámi vyřeší poradce spořitelny.

Ze strany klienta je důležité, aby měl představu o tom, co a za kolik chce úvěrem realizovat. Vše potřebné má připravené poradce. Ke schválení úvěru pak bude stačit jedna až dvě schůzky.

Supermarket má i své mouchy

Co nás při testování supermarketu omezovalo? Především to, že jsme neměli možnost nastavit některé parametry úvěru a museli jsme brát pouze ty předdefinované. Na mysli mám konkrétně výši úvěru a výši měsíční splátky. Pravítko, na kterém si volíte cenu zboží (tedy výši úvěru), vám nabízí pouze interval od minimální do maximální výše. Pokud byste chtěli jinou výši, musíte samostatně kontaktovat Modrou pyramidu, což vás může při nastavování značně omezovat.

Stejná situace platí i u výše měsíční splátky, ta je opět propočítána v závislosti na výšce úvěru.

Dalším bolavým místem je délka splatnosti úvěru. Nikde se ji nedozvíte, a nemáte tak možnost tento důležitý parametr ovlivnit.

Základní výhodou supermarketu je jeho jednoduchost

Vybrat si na internetu výši úvěru na bydlení a spočítat měsíční splátku nabízí dnes ve svých webových kalkulačkách prakticky všechny banky a stavební spořitelny. Modrá pyramida se však posunula o krok dopředu. Pomocí svého úvěrového supermarketu dokázala klientům hravou formou nabídnout něco navíc.

Zájemce o úvěr má tak možnost si v klidu u počítače promyslet svůj záměr a pomocí výběru jak účelů, které chce financovat, tak výše úvěru se připravit na další jednání. To mu rozhodně přinese časovou úsporu, ušetří na minimálně jedné návštěvě pobočky.



Velkým plusem úvěrového supermarketu je dále především jeho srozumitelnost a jednoduchost. I pro člověka, který běžně na internetu nenakupuje, není problém během několika minut vybrat, do čeho chce úvěrem investovat, a svou nezávaznou objednávku odeslat.