Je libo nejrychlejší nebo nejlevnější úvěr?

Je „Rychlá půjčka“ opravdu rychlá?

S novým rychlým spotřebitelským úvěrem přišla na trh Raiffeisenbank. Její neúčelová půjčka se jmenuje Rychlá půjčka a rozhodně dělá čest svému názvu. Peníze totiž můžete od banky získat do druhého pracovního dne. Úvěrový rámec, který vám bude nabídnut, je v rozsahu od 20 000 až do 1 milion korun. Doba splácení se pohybuje klasicky od 6 měsíců do 5 let. Minimální úroková sazba, se kterou se můžete v případě tohoto úvěru setkat, činí 8,8%.

Pokud se pro tento úvěr rozhodnete, není třeba se bát, že by po vás banka vyžadovala běžný účet, zřízený v některé z jejích poboček. Ani ručitel není povinností. Ovšem, když budete mít úvěr zajištěný, můžete dostat nižší úrokovou sazbu nebo třeba podstatně vyšší úvěrový rámec. Jinak k účtu je samozřejmě možné zřídit pojištění proti neschopnosti splácet, a to z důvodu smrti a trvalých následků úrazem.

Nyní se podívejme, jak Rychlou půjčku získáte v praxi. Prvním krokem je telefonát na speciální linku Raiffeisenbank, kde s vámi operátor probere vaše dispozice a sdělí vám, zda úvěr můžete získat a za jakých podmínek. Po té vás čeká povinná návštěva nejbližší pobočky, kdy musíte bance doručit potřebné dokumenty a podepsat smlouvu. Pokud vám banka úvěr schválí, peníze můžete získat dvojím způsobem. Buď vám je banka pošle na účet nebo si je můžete vybrat na pobočce banky. Chcete se dozvědět více o spotřebitelských úvěrech? Další informace a články, které se věnují tomuto tématu naleznete ZDE.

Expres půjčka GE Capital Bank

Raiffeisenbank není pochopitelně jedinou bankou, která vám poskytne spotřebitelský úvěr takto rychle. První tuzemskou bankou, která začala poskytovat neúčelovou půjčku takřka na počkání (před třemi lety), je GE Capital Bank. Jedná se o osobní půjčku Expres, která slibuje získání peněz do 24 hodin. Tato půjčka bohužel nedosahuje takového úvěrového rámce jako půjčka Raiffeisenbank - nedostanete více než 150 000 korun.

GE Capital Bank rozlišuje dva typy žadatelů o úvěr – své stávající klienty a neklienty. Pokud máte u této banky běžný účet alespoň tři měsíce, můžete dosáhnout až na zmíněných 150 000 korun a úvěr dostanete do 24 hodin. Pokud zmíněnou podmínku nesplňujete, dostanete maximálně 75 000 Kč, a to do 48 hodin.

Mít vedený účet u GE Capital Bank je povinnost. Takže pokud jej dosud nemáte, budete si ho muset nechat založit, třeba při podpisu smlouvy o úvěru. To, zda požadovaný úvěr dostanete nebo ne, můžete zjistit dvěma způsoby. Buďto on-line – na internetu vyplníte dotazník banky a odešlete, nebo přímo na pobočce, a to ihned. K získání úvěru nepotřebujete ručitele a splatnost úvěru se pohybuje v rozmezí od dvou do pěti let. Ani u Expres půjčky nezapomněla GE Capital Bank na pojištění proti neschopnosti splácet. V tomto ohledu máte na výběr ze tří možností – můžete se pojistit proti smrti, trvalé invaliditě nebo ztrátě zaměstnání.

Jak se však můžete přesvědčit z níže uvedené tabulky, úvěr vás vyjde opravdu draho.

Komerční banka s Českou spořitelnou nestojí stranou

Kromě zmíněných dvou bank nesmíme zapomenout ani na spotřebitelský úvěr České spořitelny a Komerční banky. Jejich úvěry je možné získat také velice rychle, někdy i do 24 hodin. Navíc oproti Expres půjčce GE Capital Bank slibují i nižší úrokové sazby. Co je jim možné vyčítat je, že oproti úvěru Raiffeisenbank nenabízí tak vysoký úvěrový rámec (Česká spořitelna horní hranici bohužel neuvádí).

Nejrychlejší spotřebitelské úvěry Raiffeisenbank: Rychlá půjčka GE Capital Bank: Expres půjčka Česká spořitelna: Hotovostní úvěr Komerční banka: Osobní úvěr Délka získání 24 hodin 24 hodin do 24 hodin do 24 hodin Úroková sazba - roční od 8,8% 16,9% od 9,9% od 9,19% Poplatek za zřízení 0 1% (min. 500 Kč) 0,2% (min. 400 Kč max. 7 000 Kč) 0 Poplatky - ročně 960 Kč za vedení 360 Kč za vedení 500 Kč za vedení 960 Kč Úvěrový rámec 20 000 - 1 mil. Kč 30 000 - 150 000 Kč individuál 50 - 500 000 Kč Délka splácení 6 měs. - 5 let 2 - 5 let do 6 let do 6 let Nutnost ručitele ne* ne ne do 120 000 Kč netřeba

*pokud budete mít ručení získáte výhodnější úrokovou sazbu

Zdroj: banky

Ukažme si nyní na příkladu, který z rychlých spotřebitelských úvěrů vychází nejlevněji. Uvažujme situaci, že si vezmeme půjčku ve výši 100 000 korun se splatností na dva roky. O tom, která banka vám takovou půjčku poskytne za nejnižší cenu, se můžete přesvědčit v následující tabulce.

Který z nejrychlejších úvěrů je nejlevnější? Banka Měsíční splátka včetně poplatků Celková cena úvěru Raiffeisenbank: Rychlá půjčka 4 639 Kč 111 343 Kč Komerční banka: Osobní úvěr 4 653 Kč 111 674 Kč Česká spořitelna: Hotovostní úvěr 4 668 Kč 112 038 Kč GE Capital Bank: Expres půjčka 5 011 Kč 120 266 Kč

Výpočty: autor článku

Nejlevnější na trhu

Protože banky vědí, že vedle rychlosti získání úvěru je dalším nejpreferovanějším kritériem cena tohoto produktu, přišly s nejedním poklesem úrokových sazeb. Aby ne, blíží se vánoce a je mnoho klientů, kteří je nemohou financovat z vlastních zdrojů. Nejníže přitom klesl úrok u spotřebitelského úvěru HVB Bank, kde činí pouhých 6,9%. Tento úvěr, který je jak účelový, tak bezúčelový, je však možné získat pouze do konce listopadu letošního roku.

S výrazným poklesem přišla od 1. listopadu také ČSOB. Snížila totiž úrokovou sazbu svého účelového úvěru až na 8,9%, čímž se její půjčka dostala mezi nejlevnější na trhu. Uvedená nejnižší sazba se ovšem váže pouze na úvěr se splatností do 1 roku.

Další v pořadí je nyní Komerční banka se svým Osobním úvěrem. Ten je zajímavý nejen svým nízkým úrokem, ale navíc i krátkou dobou vyřízení úvěru. A v neposlední řadě je tu ještě Živnostenská banka, která si svou pozici z pohledu na jeden z nejlevnějších spotřebitelských úvěrů drží již pěkně dlouhou dobu.

Nejlevnější soptřebitelské úvěry Podmínky HVB Bank: Spotřebit. úvěr ČSOB: Spotř. úv. účelový Komerční banka: Osobní úvěr Živnobanka: Osobní půjčka neúčelová Délka získání min. 14 dní min. 7 dní i do 24 hodin min. 7 dní Úroková sazba - roční 6,9%*** 8,9%** od 9,19% 9,3 - 13,1% Poplatek za zřízení 2% 1% min. 500 - 3500 0 min. 0,3% (min. 500 Kč)* Poplatky - ročně 0 0 960 Kč 600 Kč za správu Úvěrový rámec 50-250 000 Kč 20 - 75 000 Kč 50 - 500 000 Kč 50 000 a více (indiv.) Délka splácení 1 - 5 let max. 7 let max. 72 měs. 1 - 4 roky Nutnost ručitele neúčel. od 100 000 Kč individuál. do 120 000 Kč netřeba do 70 000 Kč netřeba

*pokud bude úv. čerp. do 1 měs., do půl roku pak 0,5% (min. 800 Kč)

**pokud je splat. do 1 roku

***platí do 30.11.2002

Zdroj: banky

Zajímá vás, který spotřebitelský úvěr je v současné době nejlevnější ze všech? Abychom si mohli nastínit, který úvěr je v tomto ohledu jeničkou, budeme uvažovat stejnou situaci, jako v předchozím příkladě. Úvěr tedy bude opět ve výši 100 000 korun se splatností na 2 roky.

Nejlevnější spotřebitelský úvěr Banka Měsíční splátka včetně poplatků Celková cena úvěru HVB Bank: Spotřebitelský úvěr 4 556 Kč 109 345 Kč ČSOB: Spotřebitelský úvěr účelový* 4 606 Kč 110 533 Kč Živnostenská banka: Osobní půjčka neúčelová 4 653 Kč 111 674 Kč Komerční banka: Osobní úvěr 4 657 Kč 111 773 Kč

Pozn.: * výpočet je pouze pro ilustraci; ve skutečnosti tento úvěr dostanete s uvedenou úrokovou sazbou pouze do výše 75 000 Kč Výpočty: autor článku

Po kterém úvěru sáhnout?

Pokud chcete získat spotřebitelský úvěr a soustředíte se především na rychlost jeho získání, pak jako nejrozumnější volbou se jeví Komerční banka. Nabízí vysoký úvěrový rámec, úvěr můžete získat i během jednoho dne, a to dokonce za nejnižší úrokovou sazbu. Samozřejmě i Osobní úvěr Komerční banky má své zápory. Poplatek za vedení úvěru není zrovna nejnižší.

Pokud hledáte nejlevnější spotřebitelský úvěr na trhu, pak byste měli uvažovat o půjčce HVB Bank. Jejích 6,9% je bezkonkurenčních. Škoda je, že horní hranice úvěru je pouze 200 000 korun. Pokud však chcete její půjčku získat, měli byste již vyrazit na pobočku HVB Bank. Na její získání totiž máte již jen pár dní.

Vzali jste si v nedávné době spotřebitelský úvěr? Kterou banku jste pro tento účel využili? Byli jste spokojeni s podmínkami, které vám banka k úvěru nasadila? Podělte se s námi o své zkušenosti!