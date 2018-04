Je libo relax po práci? Masáž funguje jako terapie

Ve špatném ovzduší se pak špatně relaxuje a tak náš elán a pracovní výkonnost společně s náladou klesá. Každý z nás tak dříve či později najde variantu, jak se zbavit pracovního stresu, někteří se potí v posilovně, jiní jezdí na kole nebo skáčou s padákem. Jednou z účinných a přitom velmi příjemných forem relaxace je masáž!

Co bychom měli vědět o masážích?

Masáž je nejstarší léčebná metoda, která působí blahodárně na náš organismus. Pomáhá uvolnit zatuhlé svalstvo, urychluje průtok v lymfatických žlázách a tím zbavuje naše tělo odpadních látek (toxinů). Pomáhá odbourávání podkožního tuku a zvyšuje pevnost a pružnost pokožky, urychluje trávení, podporuje krevní oběh, zlepšují imunitu, vhodná je při rekonvalescenci, na hojení ran nebo zlomenin či při poruchách pohybového aparátu apod. Mimo to masáž uvolňuje duševní napětí, zmírňuje bolesti hlavy, navozuje pocit harmonie a odstraňuje únavu.

Jaké existují druhy masáží?

Druhů masáží je celá řada. Můžeme je rozdělit třeba z hlediska účelu na sportovní, klasické a relaxační. Sportovní masáže mohou být přípravou ke sportovní aktivitě nebo jako regenerace po sportovní zátěži. Klasické (léčebné) masáže působí na svaly a klouby těla, ve kterých uvolňuje bolestivé napětí a podporuje prokrvení a látkovou výměnu v daných partiích. (např. masáž zad, šíje, břicha, hrudníku, horních a dolních končetin) Cílem relaxační masáže je uvolnění napětí pramenící ze stresu a navození pocitu pohody a zdraví. Při relaxační masáži se většinou masíruje celé tělo a doplňuje se harmonickou hudbou a vonnými oleji.

Právě relaxační masáž je masáží, která by nám po náročném pracovním období měla vrátit psychickou i fyzickou rovnováhu. Ale i v těchto masážích existuje celá řada druhů, které je nutno vyzkoušet a vybrat si tu, která nám bude nejlépe vyhovovat. Velmi účinnou a oblíbenou je Thajská masáž. Umění Thajské masáže je staré tisíc let a původně bylo provozované výhradně v thajských chrámech mistry znalými léčení. Masáž je založena na koncepci energetických drah v těle. Různým protlačováním se masér snaží odblokovat místa, kterými nemůže proudit energie a to je příčinou napětí, bolesti nebo nemoci. Tyto tradiční masáže mají mnoho variant, ale jedno mají společné – zcela se liší od těch evropských.

Na Thajskou masáž si sice musíme udělat čas (délka 1–3 hodiny), ale pokud se jí rozhodnete podstoupit budete příjemně překvapeni! Další typ masáže, který mě zaujal je masáž lávovými kameny. K této masáži se používají speciální lávové kameny, které výborně akumulují teplo a tím přispívají k větší účinnosti masáže. Tyto kameny mají zároveň i mimořádně silnou energetickou vibraci. Tímto nám lávové kameny pomáhají odstraňovat blokace na důležitých bodech (meridiánech) a rozproudit energii v našem těle.

Můžeme se setkat i s tradiční indickou masáží hlavy Champi. Stáří této praktiky, ač je u nás novinkou, se odhaduje na více než 4000 let. Velmi účinně odstraňuje stres a při pravidelném opakování dokáže masáž omezit nebo dokonce i zastavit výskyt migrén. Dále by měla řešit nespavost, hučení v uších nebo i vypadávání vlasů. Masáži hlavy předchází uvolnění ramen, šíje, paží, krku a po masáži hlavy následuje masáž obličeje. Masáž se provádí nejčastěji v sedě a klient je při ní oblečen. Provádí se na sucho, bez použití olejů i krémů a měla nahradit masáž celého těla. Existuje mnoho dalších druhů a forem masáží například baňkování, bandážování a různé další léčebné, regenerační a relaxační postupy. Ženy určitě nenechá klidnými anticelulitidová masáž, která je v praxi mnohem účinnější než používaní různých krémů a s dlouhodobějším efektem.

Jak si vybrat správného fyzioterapeuta?

Důležitou indikací dobrého fyzioterapeuta je jeho vzdělání a praxe, ale také prostředí, ve kterém masáž provádí, dodržování hygienických norem nebo úprava jeho rukou! Každý fyzioterapeut musí vědět, v jakých případech je masáž zakázána nebo se nedoporučuje ( při horečce, při užívání antibiotik, při kožním onemocnění, po vyčerpávající fyzické práci či po jídle) Správný fyzioterapeut by si měl rovněž zjistit, zda klient netrpí alergií na některý z používaných masážních prostředků.

Takže, jestli je libo masáž, neváhejte a vyhledejte ve svém okolí fyzioterapeuta a informujte se o druzích a možnostech masáží, které provádí. A pokud vás snad zaráží cena u některých masáží vězte, že je to investice vratná a za kvalitu se musí i v tomto případě zaplatit!

Petra Košulánová

