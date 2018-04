Je můj šéf neschopný?

To je ale hlupák! Jak se může na svém místě vůbec udržet? To si myslí si o svém nadřízeném hodně Čechů. Někdo proklíná šéfa právem, jiný proto, že je to pro něj tradiční součást běžné konverzace, někdo si omlouvá vlastní neschopnost. Šéfové se musí smířit s jedním: zavděčí se jen málokdy.

Podle exkluzivního průzkumu, který pro MF DNES provedla agentura SC&C, nepovažuje svého přímého nadřízeného za schopnějšího, než jsou oni sami, 62 procent dotazovaných. Pětina lidí je dokonce přesvědčena, že na jejich kvality šéf rozhodně nemá. Nejčastěji si to myslí ti, kteří jsou v roli podřízeného i nadřízeného zároveň. Průzkum také zjistil, že šéfovy schopnosti více oceňují ženy než muži.

"V zaměstnání ale nejde o to, že by šéf měl být schopnější ve stejných oblastech jako jeho podřízení - musí být nejlepší jako vedoucí týmu," říká Ivo Středa, jeden z výkonných ředitelů Českých aerolinií, který má s šéfováním mnohaleté zkušenosti. "Je pouze dobře, když nadřízený vede lidi, kteří jsou v něčem lepší než on. Na něm je, aby dokázal vytvořit pracovní prostředí, v němž každý rád přiloží ruku k dílu," dodává.



Pozornost k potřebám podřízených 45 %

Ochota sdílet odpovědnosti a zásluhy 30 %

Schopnost a ochota dobře poradit 13 %

Potřebné pravomoci ve společnosti 7 %

Názory, které mají přirozenou vážnost 5 %



Zdroj: jobs.cz hlasovalo 387 lidí

Žádný šéf nikdy nezíská absolutní uznání svých podřízených. Ale měl by se snažit být respektován alespoň v něčem. Jedině tak se zaměstnanci budou snažit chápat i jeho stanovisko. "Šéf, o němž si jeho podřízení myslí, že je neschopný, patří pravděpodobně mezi ty, kteří dělají, že vědí všechno nejlépe. Odmítají s podřízenými diskutovat, vysvětlovat jim, proč je dobré udělat to či ono. Prchají před nepříjemnými otázkami. Nedá se s nimi mluvit přímo. Pak si jich ale podřízení sotva mohou vážit," dodává Ivo Středa.Zaměstnanci podle psychologa Luďka Špačka považují svého šéfa za neschopného právem, prokazuje-li naprostou neodbornost. Ale také když intrikuje, zvýhodňuje některé pracovníky na úkor druhých, je arogantní, zříká se odpovědnosti za vlastní omyly, utíká před problémy. Neschopnost se obvykle dříve nebo později provalí. Potrestána však bývá většinou tehdy, když se citelně projeví na výsledcích. "Pokud je šéf skutečně neschopný a jeho průšvihy zachraňují podřízení, pak nezbývá než na tuto skutečnost upozornit vyšší nadřízené, majitele či představenstvo firmy. Není to donášení, ale pud sebezáchovy," tvrdí Vladimír Brož, manažer společnosti McAfee, Inc.Ne všem podřízeným se chce pracovat tak, jak by měli. Prohlášením "šéf je vůl" často zastírají vlastní neschopnost. Nebo neochotu či strach řešit vzniklé problémy. "V pracovních vztazích chybí oboustranná přímočarost. Lidé stále nejsou zvyklí ustát fakt, že nikdo není neomylný a dokonalý a že každý může vznést výhrady, aniž by se musel obávat pomsty, znevažování, problémů nebo pomluv," míní Luděk Špaček. Psycholožka práce Eva Bedrnová tvrdí, že čeští nadřízení jsou příliš direktivní. Lidé pak raději mlčí nebo šéfa za jeho zády znevažují a pomlouvají.

