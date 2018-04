Je nejlepší čas pro založení stavebního spoření?

Stavební spořitelny se tradičně snaží získávat nové klienty nabídkou různých výhod a slev. Až se zdá, že to někdy se stavebním spořením nemá nic společného. Budoucímu klientovi by nemělo jít o to, že získá výhru v soutěži, především by se měl snažit sjednat si kvalitní spoření. Tím více to platí v případě, kdy bude čerpat úvěr.

Zároveň je vidět, že se spořitelny snaží rozhýbat právě úvěrové obchody, především nabídkou zvýhodněných překlenovacích úvěrů. Jaké jsou tedy aktuální motivační a marketingové akce jednotlivých spořitelen?

Snižují se úrokové sazby překlenovacích úvěrů

Českomoravská stavební spořitelna minulý týden snížila úrokové sazby u všech

Nemovitostní fondy už i u nás?

Ve fondech je již více než 11 bilionů EUR. Jak se mění odvětví fondů? Které fondy byly v posledním měsíci neúspěšnější? Ve fondech je již více než 11 bilionů EUR. Jak se mění odvětví fondů? Které fondy byly v posledním měsíci neúspěšnější?

Flirtování zlepšuje výkony

Milostný vztah kolegů v zaměstnání přispívá k jejich vyšším výkonům. Pletky a románky v práci však častěji vedou k malérům a končí třeba i výpovědí jednoho z páru. Milostný vztah kolegů v zaměstnání přispívá k jejich vyšším výkonům. Pletky a románky v práci však častěji vedou k malérům a končí třeba i výpovědí jednoho z páru.



EU: Víc práv pro zákazníky

Evropská unie věnuje ochraně spotřebitele velkou péči. Čeští spotřebitelé jsou od zítřka i evropskými spotřebiteli. Měli by na tom tedy být lépe. Teoreticky. Evropská unie věnuje ochraně spotřebitele velkou péči. Čeští spotřebitelé jsou od zítřka i evropskými spotřebiteli. Měli by na tom tedy být lépe. Teoreticky.



svých překlenovacích úvěrů. Jestliže do té doby byla minimální výše sazby 5,7%, a to u speciálního úvěru Topkredit s nulovou, nyní jsou i ostatní překlenovací úvěry úročeny sazbou již od 5,3%. Topkredit, který je určen těm, kdo si potřebují vzít úvěr ihned po uzavření smlouvy, aniž by museli na účet složit jakýkoli počáteční vklad , je nyní úročen sazbou 4,8%. Což je sazba stejně vysoká jako u „ řádných“ úvěrů , které však mohou být poskytnuty nejdříve až za dva roky trvání. Je zde také vidět snaha vyrovnat podmínky „bezakontačních“ překlenovacích úvěrů. Až na HYPO stavební spořitelnu je poskytují i všechny další spořitelny, Topkredit má ale v současnosti úrokovou sazbu nejnižší. Je tedy možné předpokládat, že by na tento krok ČMSS mohly zareagovat i ostatní spořitelny. Hodnota 4,8% se hypotečním úvěrům rozhodně vyrovná, jelikož musíme vzít v úvahu, že jde o sazbu zafixovanou na celou dobu splácení překlenovacího úvěru i následného „řádného“ úvěru. Hypotéky jsou nyní sice nabízeny i za sazby pod tři procenta, ale ty jsou v této výši zafixovány pouze na jeden rok, jejich budoucí výše není jistá. Minimální výše Topkreditu 300 000 korun a možnost předčasného splácení bez sankcí jsou další výhodou ve srovnání s hypotékami. Což však samozřejmě platí i proostatních. Sazby standardních překlenovacích úvěrů ČMSS se pohybují v intervalu 5,3% až 7,3%.

Ještě větší snížení úrokových sazeb překlenovacích úvěrů provedla Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a to u všech typů překlenovacích úvěrů o celé jedno procento. S výjimkou úvěrů s nulovou akontací IMPULS a IMPULS+, těm zůstaly sazby v nezměněné výši, tj. 5,3% respektive 5,1%. Sazby standardních překlenovacích úvěrů VSS KB se nyní pohybují v rozmezí od 5,2 % do 6,9%. Zvýhodnění sazeb je však časově omezeno, a to od začátku května do 20. června.

Již velmi brzy skončí nabídka zvýhodněných překlenovacích úvěrů s počátečním úročením sazbou 2,75% u Stavební spořitelny České spořitelny. Kdo chce této možnosti ještě využít, musí si podat žádost o překlenovací úvěr do 14. května. Zvýhodněná úroková sazba v této výši se však vztahuje pouze na první tři měsíce od data prvního čerpání úvěru. Zároveň je tato úroková sleva poskytována pouze do konce letošního roku, což znamená, že klient, který ji chce využít celou, musí začít s čerpáním úvěru nejpozději v září. Pokud jde o standardní úrokové sazby překlenovacích úvěrů od SS ČS, při minimální akontaci 20% činí v závislosti na době trvání smlouvy 7% nebo 7,5%. U překlenovacího úvěru s nulovou akonatcí MAXI TREND jsou ve výši 6% nebo 6,8%, podle toho, jakou dobu splatnosti si klient vybere.

Prémie a slevy za uzavření smlouvy o stavebním spoření

HYPO stavební spořitelna se rozhodla podpořit uzavírání nových smluv s vyššími cílovými částkami a zvýšení počtu čerpaných úvěrů dvěma navzájem si podobnými akcemi. Obě poskytují novým klientům 50% slevu na vstupní úhradě za uzavření smlouvy o stavebním spoření. SSM, neboli stavební spoření mladých, je určeno dětem do 18 let, smlouva musí být uzavřena na cílovou částku přesně 250 000 korun. Vzhledem k tomu, že vstupní úhrada činí 1,2% z cílové částky, úspora je ve výši 1 500 korun. Druhá nabídka „NADSTANDARD - 500“ je určena všem bez rozdílu věku, cílová částka musí být ve výši 500 000 korun a klient tak ušetří 3 000 korun.

Sjednejte si stavební spoření, penzijní připojištění či důchodovou pojistku přes internet - ušetříte čas i peníze.

Více ZDE .

V obou případech je podmínkou, aby smlouva byla uzavřena v úvěrovém tarifu NU 1,2. V něm je úvěr narozdíl od spořicího tarifu NS úročen sazbou pouze 3,9% (u NS je to 4,9%), klient zde však bohužel nemá nárok na úrokové zvýhodnění, které by získal, kdyby se vzdal úvěru. Zatímco ve spořicím tarifu mohou být jeho vklady úročeny téměř čtyřmi procenty, v úvěrovém tarifu NU to vždy budou pouze dvě procenta – stejně jak je tomu téměř u všech ostatních spořitelen s výjimkou Wüstenrotu.

VSS KB vydala u příležitosti vstupu ČR do Evropské unie limitovanou sérii smluv o stavebním spoření ve formě „Moudré vkladní EUknížky“. Speciální formulář smlouvy má tvar vkladní knížky a klient v rámci této akce získá mimořádnou prémii ve výši 2% z vkladů, které si na účet vloží za první dva měsíce po uzavření smlouvy. Podmínkou je cílová částka minimálně 180 000 korun a akce je časově omezena pouze na dva týdny, od 30. dubna do 14. května.

Wüstenrot stavební spořitelna prodloužila možnost sjednání zvýhodněných smluv až do konce června. Zaprvé se jedná o stavební spoření KAMARÁD určené pro děti do 15 let. Pokud jim rodiče sjednají smlouvu s cílovou částkou ve výši přesně 150 000 korun, nebudou platit žádnou úhradu za uzavření smlouvy. Podmínkou je vložit do konce června na účet částku minimálně 10 000 korun. Další akce je nazvána „15% + 15%“, což značí, že klient má možnost získat nejen 15% státní podporu, ale spořitelna mu přidá navíc ještě mimořádný úrok ve výši 15 % z částky této státní podpory. Při základním úrokové sazbě z vkladů 2,5% tak dosáhne úročení úspor v roce 2004 až 4,75%. Prémii získají i klienti se smlouvou bez státní podpory.

Ceny bytů v Praze: dramatické rozdíly! Více ZDE .

Uzavírání nových smluv se snaží podpořit také ČMSS, obě její nabídky zatím trvají do 15. května. Pro děti do 18 let je to prémie ve výši 25 % ze vstupní úhrady za uzavření smlouvy s cílovou částkou alespoň 200 000 Kč. Lze získat až 1000 korun, vstupní úhrada musí být zaplacena do 21. května. Pro ostatní klienty bez rozdílu věku, kteří si uzavřou smlouvu minimálně na 200 000 korun, je určena SMS soutěž o zájezd na fotbalové EURO do Portugalska.

Snižování úrokových sazeb jistě přivítají všichni zájemci o překlenovací úvěr, pokud jde o marketingové akce, každý by si měl uvědomit, že si sjednává smlouvu kvůli stavebnímu spoření a podle toho by si pak měl vybírat spořitelnu i výši cílové částky, bez ohledu na dočasné slevy.

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Chystáte se čerpat v dohledné době překlenovací úvěr? Podle jakých kritérií si jej budete vybírat? Nechali jste se při sjednávání smlouvy o stavebním spoření ovlivnit nabízenými slevami či dárky?