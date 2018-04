Je pro vás podnikatelský účet nutností?

Občan - zaměstnanec situaci neřeší, podnik také ne. Jejich příslušnost k typu běžného účtu je naprosto jasná. Co je však povinností podnikatele? Který z typů bankovních účtů je povinen vést?

Žádný právní předpis neupravuje povinnost zřízení podnikatelského účtu. Stejně tak žádný nezakazuje používat osobní (soukromý) účet k podnikatelským účelům. K vedení účetnictví je tedy možno použít jak účtu osobního, tak podnikatelského. Výhodou oddělení podnikatelského a soukromého účtu je přesný a oddělený přehled o osobních a podnikatelských příjmech a výdajích.

Pokud bude používán osobní účet k podnikatelským účelům, bude tato skutečnost mít především následující dopady:

Zaprvé, provozní náklady za vedení účtu, za položky apod. nebudou daňovým nákladem. Zadruhé bude rozdíl spočívat v dokládání příjmů. Postupy účtování v jednoduchém účetnictví ukládají povinnost vést přehled o peněžních prostředcích na bankovních účtech. Finanční úřad proto v tomto případě doporučuje účtovat o všech obratech (i soukromých příjmech a výdajích - do příjmů a výdajů nepodléhajících dani). Potom je ovšem nutné při kontrole prokázat, že jde skutečně o příjmy nepodléhající dani.

Vedením podnikatelského účtu je tedy usnadněna dokumentace jednotlivých transakcí. V každém případě platí registrační povinnost: povinnost nahlásit finančnímu úřadu všechna čísla bankovních účtů využívaných k podnikatelské činnosti.

Poněkud problematická je situace s. Účty pro podnikatele se totiž od účtu vedených pro osobní potřebu odlišují mimo jiné i faktem, že u podnikatelských nebývají bankou zdaněny úrokové výnosy – ty si daný subjekt uvádí do daňového přiznání. Jsou potom tedy zdaněny sazbou určenou výší celkového základu daně (15 až 32%; zatímco u osobních účtů je zdaní již banka sazbou 15%).Existuje povinnost zahrnutí úrokových výnosů do, jejíž nesplnění je penalizováno. V případě podnikatelského účtu je tedy potom situace jednoduchá. Pokud je však používán k účetnictví osobní účet, měl by podnikatel podle finančního úřadu zahrnout úroky nesnížené o daň do základu daně a bankou sraženou daň si odečíst od vypočítané daně.Penále za nezahrnutí jakéhokoliv výnosu do základu daně (pokud bude po kontrole doměřeno správcem daně) je 0,2% z nedoplatku za každý den prodlení. Pro přesnější představu: pokud se podává přiznání k 31.3., správce daně po kontrole doměří daň ve výši 2 000 Kč a poplatník ji zaplatí kupříkladu 15.10., pak je prodlení 198 dnů (1.4.-15.10) a penále činí 792 Kč. Další sankcí by také mohla být podlepokuta až do výše 6% z hodnoty úhrnu rozvahy za nezahrnutí úrokového výnosu do účetní evidence. Nutno ovšem podotknout, že při dnešní výši úroků nebude zřejmě úrokový výnos nijak významný.

Co říkají na nutnost otevřít podnikatelský účet největší české banky? Až na dvě (eBanka, Volksbank) nám potvrdily, že v obchodních podmínkách klient podepisuje, že osobní účet nebude používat k podnikatelským účelům (nebo „nebude používat pro účely, pro které není určen“). V případě porušení má banka právo účet zrušit. Ovšem na otázku, zda pravidelně sledují (ty, které toto omezující ustanovení v obchodních podmínkách mají), jestli klient osobní účet nevyužívá k podnikatelským účelům, čtyři banky odpověděly ne; dvě potvrdily občasnou kontrolu a jen jedna pravidelnou. Odpovědnost za dodržování obchodních podmínek tedy zřejmě ve větší míře leží na klientovi.

Pokud se pro podnikatelský účet rozhodnete, jaké doklady budete potřebovat k jeho založení? Fyzická osoba podnikatel předkládá dva doklady totožnosti (občanský průkaz a druhý doklad). Dalším povinným dokladem je listina osvědčující jeho oprávnění podnikat (například živnostenský list, doklad o registraci příslušnou stavovskou komorou apod.).





Z čeho lze vybírat? Nabídky jednotlivých bank jsou různé. Kromě účtů pro podnikatele obecně existují i zvláštní účty pro svobodná povolání (advokáty, architekty apod.) či přímo pro určitou profesi. Podobně jako v případě osobních účtů lze rozlišit běžné účty jako takové (bez přidaných služeb) a finanční balíčky, v jejichž měsíčním poplatku jsou kromě běžného účtu zahrnuty i další produkty banky. Mezi nejčastější patřía různý rozsah služeb, dále mohou být předplaceny různé položky v rámci tuzemského platebního styku. Tedy obdobné služby, jaké známe z balíčků nabízených fyzickým osobám-občanům.

Zřízení účtu bývá zdarma, cena za samotné vedení běžného podnikatelského účtu včetně výpisů se pohybuje u jedenácti největších bank od 0 Kč (u Poštovní spořitelny; s povinnou Maxkartou je to ovšem 20Kč/měsíc) do 162 Kč (minimum za vedení s výpisem u HVB Bank). Vedení bývá dražší než u účtů pro soukromou potřebu, což je důvod, proč lidé přes možné komplikace přemýšlejí raději o využití osobního účtu pro své podnikatelské aktivity, než by zřizovali účet další, dražší. Podle vyjádření bank je vyšší cena způsobena tím, že podnikatelská klientela je náročnější co do počtu realizovaných transakcí i poskytovaného servisu. Tato argumentace ovšem pravděpodobně platí spíše pro firmy či aktivnější podnikatele než pro drobné podnikatele s malými obraty.

