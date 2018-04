Je Raiffeisenbank černým koněm českého bankovnictví?

Raiffeisenbank bývá někdy nazývána černým koněm českého bankovnictví. Především v oblasti retailového bankovnictví se netají svými ambiciózními plány a chce se dotáhnout na největší hráče českého bankovního trhu. Jak velké slovo bude mít Raiffeisenbank v blízké budoucnosti vám přiblíží náš rozhovor s generálním ředitelem Raiffeisenbank Kamilem Zieglerem.

1. Je to příjemná změna být po působení v Konsolidační bance zase zpět v soukromém sektoru?

Je to pro mě příjemná zpráva - vracím se zpět do sektoru komerčního bankovnictví, což je pro mě oblast, ve které jsem se pohyboval zhruba 9 let a ve které pracuji nesmírně rád.

2. Připadalo mi, že Raiffeisenbank byla v minulém roce tak trochu nejistá, co dělat. Chvíli jí trvalo, než se rozhodla s plnou vervou pustit do malobankovnictví. Pak chtěla koupit Union banku, ale poté změnila názor a vypadá to, že se do retailu pustí sama. Jak důležité pro banku malobankovnictví bude a jakou strategii jste pro jeho rozvoj zvolili?

Raiffeisenbank vystupuje a i do budoucna hodlá vystupovat jako univerzální komerční banka. Naše služby a produkty tak mohou využívat všichni klienti, tedy podniky, podnikatelé i fyzické osoby/občané. Každý z nich se od nás navíc dočká přístupu přesně šitého na jeho potřeby. K našemu působení v oblasti malobankovnictví - je pravda, že jsme se v minulosti intenzivně zabývali možností koupě Unionbanky nebo i jiného finančního ústavu. Chtěli jsme tak vybudovat dostatečnou základnu pro naši další expanzi na českém bankovním trhu. Ani jedna z těchto transakcí však nebyla, a musím říci, že nikoli naší vinou, dokončena. Proto jsme vsadili na vybudování odpovídající základny vlastními silami.

Určitě si mnoho čtenářů již všimlo nebo ještě všimne rychlého přibývání našich poboček v nejrůznějších městech ČR. Ještě do konce letošního roku jich bude více než 30, na konci roku 2003 zhruba 60. Paralelně s dotvářením odpovídající pobočkové základny ale pracujeme také na dalších kanálech, kterými budeme rychle a účinně obsluhovat naše klienty. Před nedávnem byl do ostrého provozu spuštěn náš Internetbanking, připravuje se například GSM banking. Všechny tyto kroky vedou jedním směrem - k získání odpovídajícího postavení na českém bankovní trhu. A odpovídajícím postavením rozumíme zařazení se mezi 5 největších bank u nás.

3. Na trhu již v obsluhování drobných klientů panuje velká konkurence, která se neustále přiostřuje. Čím především chcete nové klienty oslovit (nové produkty, ceny, nadstandardní služby, marketing, distribuční kanály)?

Oslovit je chceme vším, co jste zmínil ve své otázce a ještě mnoha dalšími způsoby. Myslím si, že Raiffeisenbank může nabídnout něco, co málokterá z našich bank. Tím je spojení více než stoleté tradice poskytování finančních služeb a příslušnost k největší finanční skupině ve střední a východní Evropě na jedné straně a kompletní nabídka produktů a služeb podpořená výraznou flexibilností a inovativností na straně druhé, samozřejmostí je přitom velký důraz na kvalitu naší práce. Zajímavostí například je, že naše úrokové sazby z depozit patří na našem trhu k nejvyšším.

4. Jakých cílů chcete na poli malobankovnictví dosáhnout?

Výrazného zvýšení našeho podílu v daném segmentu trhu - ať už z pohledu počtu klientů, objemu aktiv či rozsahu nabízených služeb a produktů.

5. Koho považujete za svého největšího konkurenta?

Všechny finanční ústavy, které dokážou poskytovat takovou škálu produktů a služeb a v takové kvalitě jako my. Přesně s takovými hodláme změřit své síly.

6. Hodlá Raiffeisenbank využít nějak úspěchu Tatrabanky (a jejího know-how) na Slovensku - především v oblasti internetových služeb včetně nedávno zavedených mikroplateb?

Samozřejmě, Tatrabanka patří stejně jako my do skupiny Raiffeisen a spolupráce včetně sdílení informací a know-how ve všech oblastech je samozřejmostí. Právě na tom je postaven úspěch naší finanční skupiny jako celku. Proto úzce spolupracujeme na mnoha projektech a akcích nejen s Tatrabankou, ale v podstatě se všemi členy naší skupiny.

7. Jak vidíte na pozadí všudypřítomné konsolidace bankovního sektoru budoucnost Raiffeisenbanky v Rakousku? Vydrží samostatně? Existuje šance, že by se mohla spojit s Erste Bank (a Vy opět skončil ve Spořitelně)?

V tuto chvíli nemám žádné informace o tom, že by k takovému spojení mělo dojít. Předpokládám proto, že naše rakouská mateřská společnost bude i nadále působit samostatně. Z dlouhodobého hlediska nelze vyloučit, že nějaká forma fúze nemůže nastat i v rámci Raiffeisen skupiny, ale toto je jednoznačně záležitost v kompetenci našich akcionářů.

8. Plánuje Raiffeisenbank také využít Vaše bohaté zkušenosti a kontakty z Konsolidační banky a vydělat velké peníze na službách corporate finance?

V Konsolidační bance byly za poslední dva roky realizovány velmi zajímavé projekty, především pak v oblasti projektového financování. Takže zkušenosti, které jsem získal, nejen že plánujeme využit, ale společně s mými kolegy jsme na tom již začali pracovat. Konkrétní kroky již jsou realizovány a věřím, že budou kladně přijaty i klienty a výsledky budou vidět v nejbližší době.