Je řešením dohoda o práci?

Jestliže je firma psaná na jednoho z důchodců, který vlastní živnostenský list a je plátcem DPH, pak by podle současné právní úpravy museli druzí dva důchodci pracovat jako zaměstnanci v pracovním poměru u toho, na něhož je firma napsaná. Nebo by u něho mohli pracovat na dohodu o provedení práce až do sta hodin v kalendářním roce. Dohoda může být uzavřena ústně i písemně.

Pak je v ní obvykle vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna a předpokládaný rozsah práce (počet hodin). Zaměstnavatel (jeden z vás) neodvádí sociální a zdravotní pojištění, provádí jen zdanění odměny.

Další možností je dohoda o pracovní činnosti - avšak v takovém případě by nesměl rozsah jejich pracovní činnosti přesáhnout v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, to jest prakticky dvacet hodin týdně po dobu trvání uzavřené dohody nebo za kalendářní rok. Z této dohody nevyplývá nárok na dovolenou, náhradu cestovních výdajů. Tyto podmínky lze v dohodě ale upravit. Daň strhává pracovníkovi ze mzdy zaměstnavatel, odvádí sociální a zdravotní pojištění. Zrušit ji lze dohodou nebo jednostranně - výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou.

Podle platných předpisů, to jest zejména podle § 13 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., je právnická nebo fyzická osoba povinna plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti zajišťovat svými zaměstnanci. Ty k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce. Proto nelze v tomto případě s dalšími osobami provádějícími práce stejného druhu uzavírat smlouvu o dílo podle obchodního nebo občanského zákoníku.

V takovém případě by šlo o takzvaný švarcsystém, který je v současné době zakázán.