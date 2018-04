Bankéř multimilionářů: Je pro mě normální fungovat i uprostřed noci

Tomáš Blažek (47 let) začínal jako běžný bankovní úředník, teď je z něj špičkový bankéř horních deseti tisíc. Působí charismaticky a má chování dokonalého profesionála. Bohatí lidé mu svěřují nejméně deset milionů korun a jeho úkolem je peníze rozmnožit. Jakou nejvyšší částku spravuje, ale říci nesmí. Diskrétnost je v jeho profesi doslova posvátná.

Profil Tomáš Blažek

• Vystudoval VŠE, obor mezinárodní finance.

• V roce 1986 začínal jako bankovní úředník Státní banky Československé.

• Nyní pracuje již šest let jako privátní bankéř v ČSOB Private Banking.

Zhodnocuje peníze úspěšných a aktivních lidí

Kancelář rodinného bankéře, do které vstupuji, působí solidně. Vévodí jí masivní kožená křesla, ve kterých se sedí velmi pohodlně. Lidé, kteří do nich usedají, v nich dostávají od bankéře rady, jak své peníze rozmnožit, nenechat je ležet ladem a překonat inflaci. Podle Tomáše Blažka to nejsou žádní zbohatlíci, kterým peníze spadly do klína třeba výhrou ve Sportce.

"Někdy je až obdivuji, jak málo času věnují poklidnému životu. I ve věku hluboko po šedesátce nebo sedmdesátce jsou aktivní, pracovití a nápadití. Vnímají změny ve společnosti, vidí řadu příležitostí v podnikání pokračovat," říká o svých klientech.

Co odhalil průzkum V Česku je přibližně 17 tisíc multimilionářů, jejichž majetek určený k investování převyšuje 10 milionů korun. Zhruba 8,5 tisíce osob využívá služby privátního bankovnictví, které v Česku poskytují ČSOB, Česká spořitelna, Commerzbank, Komerční banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.



Naprostá většina bohatých lidí, kterým radí, jsou vlastníci rodinných firem, nebo lidé, kteří po restituci navázali na rodinné tradice svých předků. "V podnikání jsou úspěšní nebo si splnili své cíle a v určitém věku svou firmu prodali. Váží si svého majetku, chtějí ho dál zhodnocovat a nikoliv utrácet. Nyní se k nim přidávají také vrcholoví manažeři středních a velkých společností."

Žádný úkol, který mu jeho klienti kdy zadali, ho prý zatím nevyvedl z míry. "Klienti přicházejí s různými nápady, jak peníze investovat, jako například nákup pšenice, mědi či zlata." Umí si poradit i se speciální investiční příležitostí. Třeba přáním, aby nákup nejlepších ročníků vína značky Bordeaux odpovídal cenám těchto vzácných vín na světových trzích. Po letech spolupráce dostává od některých klientů také úkol, aby se postaral o peníze i dalších členů rodiny.

Struktura multimilionářů v ČR Majitelé firem 6 000 OSVČ 4 000 Dřívější majitelé firem 2 600 Manažeři 2 400 Restituenti 1 200 Rodinní příslušníci 600 Sportovci 200 Celkem 17 000 Zdroj: ČSOB Private Banking

Ve střehu musí být prakticky nepřetržitě

Lidé, pro které pracuje, ho mohou kontaktovat kdykoliv, třeba během noci. "Co na to říká má rodina? Už si zvykli. Manželka ví, že mám telefon položený na nočním stolku, že se něco může přihodit. Každopádně ji to nestresuje," říká s úsměvem. Nepodléhat stresu a fungovat za každých okolností je jeho každodenním chlebem. "Snažím se o to. Hodí se mi životní zkušenosti, díky kterým mě jen tak co nepřekvapí."

Pokud mu klienti volají v neobvyklý čas, ví, že se děje něco mimořádného. "Stalo se to součástí mé práce a je pro mě normální takto fungovat." Uprostřed noci třeba řeší blokování platebních karet, o které jeho klient přišel ve Spojených státech. Nebo poskytuje rady, jak ho v nenadálé situaci ochrání pojistka.

Občas si dovolí telefon chvíli nezvednout. Třeba tehdy, když má jiné jednání, ze kterého nelze odejít. Pak posílá SMS s časem, kdy se ozve. Párkrát se jeho klienti trefili i do divadelního představení a rady svého bankéře se dočkali až o přestávce.

Klienti ho často překvapují širokými znalostmi

Část jeho bohatých klientů umí zariskovat a investovat do produktů s vyšší mírou rizika. Výrazná většina z nich ale chce zhodnocovat svůj majetek konzervativně a bez spekulací. "Nikdy nekupují zajíce v pytli, vždy vědí do čeho jdou. Často mě dokážou překvapit podrobnými znalostmi o investici, pro kterou se nadchnou."

Od svého bankéře pak chtějí slyšet jeho otevřený názor a všechna případná rizika. Zamlčet některý detail se nemusí vyplatit, znamenalo by to konec spolupráce. "Důvěra hraje v privátním bankovnictví klíčovou roli." Jak dodává, ke svým klientům se musí chovat vždy profesionálně, i když některé vztahy již mohou po letech přerůstat do určitého přátelství.

Radit přátelům a svým nejbližším bere ale jako nevýhodu. "Doporučil bych jim raději svého kolegu. Vnímám to jako určitý konflikt zájmů," míní. V přátelských vztazích se podle něj může profesionální přístup zvrtnout do snahy vyhovět ve všem, což nemusí dopadnout dobře.

Musí se umět vcítit do myšlení bohatých lidí

Banka, pro kterou pracuje, si rodinné bankéře hýčká a neváhá investovat do jejich vzdělávání i na zahraničních stážích. V této profesi hraje ale značnou roli také zkušenost a schopnost vcítit se do stylu myšlení bohatých lidí. Špičkoví profesionálové pak mají na trhu práce špičkovou cenu a pošilhávají po nich i jiné banky. Kolik si vydělávají, však banky nezveřejňují a nesmí to prozradit ani samotní bankéři. "Trh pracovních sil funguje i v naší oblasti," říká Blažek diplomaticky.

Během řady let nasbíral Tomáš Blažek hodně zkušeností jak zhodnocovat peníze. Umí zhodnocovat i ty své. "Pokud bych měl volných deset milionů korun? Díky svým znalostem bych se zaměřil možná na některé složitější produkty s dlouhodobějším investičním horizontem a na produkty se středním rizikem, u kterých může být při jejich splatnosti výnos vyšší než míra inflace. Dal bych tedy přednost investicím do akcií, do strukturovaných produktů s výnosem odvozeným od inflace, akciového trhu nebo komodit."