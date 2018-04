Je stavební spoření dostupnější než hypotéky?

Je tomu však v praxi skutečně tak? Jak je vidět z níže uvedeného příkladu, nemusí to být pravda.

Stavební spoření versus hypotéky

Výhodou hypotéky je především to, že je možné čerpat ji téměř okamžitě. Samozřejmě po vyřízení všech administrativních záležitostí, které nějakou dobu zaberou, ovšem to samé vyřizování je nutné očekávat i u stavební spořitelny, pokud má jako zajištění úvěru sloužit zástava nemovitosti. Rychlost zpracování úvěru a vstřícnost ke klientovi je už věcí konkrétní banky či stavební spořitelny.

Naproti tomu pro vznik nároku na řádný úvěr ze stavebního spoření je třeba nejprve naspořit stanovenou částku. Proto stavební spořitelny nabízejí překlenovací úvěry, které se vyrovnají hypotéce v tom, že je možné prostředky získat téměř okamžitě a přitom není nutné mít počáteční úspory. Právě tyto překlenovací úvěry lze tedy nejlépe srovnávat s hypotékami.

Příjem potřebný na hypotéku a na stavební spoření

Pro představu, jak je to s požadavky na výši příjmu žadatelů o hypotéku či o překlenovací úvěr od stavební spořitelny, byl použit následující příklad. Pro konkrétního žadatele se zájmem o úvěr ve výši 1,4 mil. korun jednotlivé banky a stavební spořitelny vybraly nejvhodnější produkt ze své nabídky a uvedly, jaký minimální příjem musí tento žadatel mít, aby mu úvěr poskytly. Charakteristiky žadatelů i úvěru byly přesně definovány, a to tak, aby překlenovací úvěr a hypotéka měly co nejpodobnější podmínky. Přesné zadání, jeho vysvětlení i výsledky příkladu naleznete v těchto článcích: hypotéka – stavební spoření. Zde stručně shrneme jen to nejdůležitější:

Zvolili jsme dva různé žadatele:

A/ mladý člověk, 30 let, žije sám a o úvěr žádá sám, jeho životní minimum činí 4 300 korun

B/ mladá rodina s jedním dítětem do šesti let, její životní minimum činí 9 580 korun

Přijaté předpoklady pro oba příklady:

- jsou zaměstnanci (ne OSVČ), bez jiných závazků, neuvažujeme platby pojistného

- nejsou příliš bonitní, proto preferují raději delší dobu splatnosti a nižší měsíční platby

- kupují nový byt s pořizovací i zástavní hodnotou 2 mil. korun, 600 000 mají našetřeno

- hypotéka: doba splatnosti 20 let, fixace úrokové sazby pět let, objem 1,4 mil. korun

- v případě překlenovacího úvěru stanovila nejvhodnější cílovou částku sama stavební spořitelna. (Ve výsledku to bylo vždy 1,4 mil., pouze u stavební spořitelny Wüstenrot v případě samožadatele 2 mil., jelikož jinou konstrukci vybraný produkt neumožňoval. Kvůli tomu pak výsledný příjem tohoto žadatele musel být vyšší.)

Výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách, v první je samožadatel, ve druhé rodina. U rodiny se jedná o společný příjem obou manželů. Zájemci o úvěr se nejčastěji ptají, kterou banku či spořitelnu by si měli vybrat. Konkrétní produkt je zajímá až v druhé řadě. Kromě toho zde každá z uvedených finančních institucí sama navrhla našim žadatelům nejvhodnější produkt, proto zde jeho název pro zjednodušení uvádět nebudeme, stejně tak jako výši úrokových sazeb, poplatků či splátek. V případě zájmu vše naleznete ve výše uvedených článcích.

Stavební spořitelny jsou v tabulkách zvýrazněny šedou barvou.

Žadatel jednotlivec Minimální čistý měsíční příjem Hypoteční banka či stavební spořitelna 14 953 Hypoteční banka (ČMHB) 15 000 Živnobanka 15 067 ČSOB 15 082 Wüstenrot hypoteční banka 15 220 Modrá pyramida 15 369 GE Money Bank 16 000 Komerční banka 16 000 Raiffeisen st. spořitelna 16 569 ČMSS 16 988 St. spořitelna ČS 17 669 Raiffeisenbank 18 000 Česká spořitelna 18 300 Volksbank 19 000 HVB Bank 20 000 Wüstenrot st. spořitelna

Zdroj: banky a stavební spořitelny. Poznámka: Údaje o hypotékách jsou k datu 23. června, o stavebním spoření z 14. července. Parametry překlenovacích úvěrů se však nemění příliš často a oba údaje jsou z časového hlediska zcela srovnatelné.

Samožadateli o hypotéku ve výši 1,4 mil. korun postačuje někde příjem pouze 15 000 korun čistého. Což je pro mnohé zájemce o úvěr jistě pozitivní zjištění. Rozdíl mezi minimálním čistým příjmem, který vyžadují Hypoteční banka a Wüstenrot stavební spořitelna, je však celých 5 047 korun. Což rozhodně není málo. Ten, kdo myslí na úvěr, by se neměl ptát pouze na výši úrokové sazby, poplatků a celkových nákladů, které za úvěr bance bude muset zaplatit. Pokud není příliš bonitní, bude pro něj nejdůležitějším kritériem to, zda mu ta která banka či spořitelna úvěr vůbec poskytne. Něco lze samozřejmě upravit například změnou délky doby splatnosti, protože její prodloužení sníží měsíční splátku a bude tak postačovat nižší příjem. Zde však všechny banky a spořitelny měly v zadání příkladu stanoveno, že jde o méně bonitního žadatele, proto lze zde uvedené výsledky považovat za porovnatelné.

Žadatel tříčlenná rodina Minimální čistý měsíční příjem Hypoteční banka či stavební spořitelna 17 470 St. spořitelna ČS 20 233 Hypoteční banka (ČMHB) 20 393 ČSOB 20 500 Modrá pyramida 22 000 Komerční banka 22 000 Živnobanka 22 100 Volksbank 22 246 Raiffeisenbank 22 574 GE Money Bank 22 639 ČMSS 23 002 Wüstenrot hypoteční banka 23 400 Raiffeisen st. spořitelna 24 170 Wüstenrot st. spořitelna 24 200 Česká spořitelna 24 500 HVB Bank

V případě modelové rodiny je rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším vyžadovaným příjmem ještě vyšší, a to celých sedm tisíc korun. Je to však kvůli výsledku od Stavební spořitelny České spořitelny, který se od těch následujících značně liší. Pokud od něj odhlédneme, liší se minimální příjem od maximálního o 4 267 korun.

V obou příkladech zároveň se z hlediska výše příjmů klienta objevují mezi dostupnějšími Hypoteční banka, ČSOB a Modrá pyramida, na opačném konci stojí Česká spořitelna, HVB Bank a stavební spořitelna Wüstenrot.

A konečně z obou tabulek je pak také dobře patrné, že vůbec nelze tvrdit, že by stavební spořitelny měly obecně mírnější požadavky na výši příjmů žadatelů o úvěr než hypoteční banky. Tento fakt mimo jiné vyplývá také z toho, že ve fázi překlenovacího úvěru se kromě placení úroků musí navíc spořit a celkové měsíční platby tak mohou být vyšší než splátka stejně vysoké hypotéky. Pro vyšší platbu je pak třeba vyššího příjmu.



