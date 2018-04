Je to u vás jako v Růžovce, ptají se pacientky majitelky gynekologické praxe

Jak jste se dostala k oboru gynekologie?

Ke gynekologii jsem se dostala přes porodnictví. Už jako studentka medicíny jsem chodila takzvaně fiškusovat k Apolináři na porodní sál a odvedla si řadu spontánních porodů. Byl to jeden z mála oborů, který se dal prakticky dělat ještě před ukončením studií. Strašně mě to bavilo, akorát jsem pak po nočních "službách" byla na přednáškách trochu zvadlá.

Byl to vlastně adrenalin a zároveň velká škola. Žádná teorie, prostě praktická medicína, kterou si myslím, že mají medici dodnes na fakultě málo. Po konkursu jsem se nakonec na I. gynekologicko-porodnickou kliniku dostala jako řádný lékař. Léta na klinice byla náročná, ale nezapomenutelná. Díky tehdejšímu vedení profesora Čecha jsme dostali volný prostor učit se vše, co jsme potřebovali k atestacím a věnovat se nejvíce tomu, co nás bavilo. U mě to byl ultrazvuk.

Kdy jste rozjela vlastní praxi a proč?

K soukromé praxi jsme se dostala až v roce 2004, to už jsme měla dvě malé děti a jediná možnost, jak pracovat bez nočních služeb, byla ambulance. Sice jsem už v té době pracovala ambulantně v Centru onkologické gynekologické prevence a GYNCENTRU, ale privát má své nesporné výhody.

Za prvé - jsem svou paní, prostě si velím sama a sama sobě jsem zodpovědná, a za druhé je to finanční nezávislost. Ordinaci jsem převzala od lékařky, která již přesluhovala v důchodovém věku, a chtěla ze zdravotních důvodů ordinaci předat.



Jaký kapitál jste potřebovala pro rozjezd?

Do začátku jsem potřebovala samozřejmě nějaké finance na dovybavení ordinace a odstupné pro moji předchůdkyni, od tchyně jsem si tehdy půjčila 300 tisíc korun, zbytek jsem "vydolovala" z vlastních zdrojů. Na leasing jsem pořídila nové vyšetřovací křeslo, počítače a hlavně ultrazvuk.

Také jsem musela z vlastních zdrojů financovat první výplatu sestřičce a první leasingové splátky. Od pojišťoven přišly první peníze logicky až po prvním měsíci práce. Kdybych si na tohle vše musela půjčit od banky, bylo by to mnohem dražší.

Můžete zmínit vaše začátky podnikání?

Odbornou práci jsem rozjela bez problémů, největší martyrium spočívalo v jednání s úřady. Vůbec jsem neznala terminologii, jsem plátce , nejsem plátce DPH, IČO, DIČ......Musela jsem dát dohromady spoustu materiálů, pak následovávalo jednání s lékařskou komorou, hygienou, statistickým úřadem a hlavně se všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Jakmile jsem měla v ruce předběžnou dohodu s VZP, bylo téměř vyhráno.

Ostatní pojišťovny se v té době vesměs řídily podle ní. Musím ale uznat, že byť bylo razítek nepočítaně, většina úředníků se mnou jednala velmi korektně, takže hlavní obtíž byla jen v té časové náročnosti. Musely jsme se smát s jednou mou kolegyní, která také začínala v privátní ordinaci, že jsme si musely pro přehlednost rozložit "lejstra" na podlahu, abychom se v té haldě nějak orientovaly.

MUDr. Martina Hourová pochází z Českých Budějovic. Po absolvování 1. lékařské fakulty UK, obor všeobecné lékařství, nastoupila na 1. gynekologicko-porodnickou kliniku v Praze. Poté působila v Centru gynekologické prevence, spolupracovala i s Gyncentrem Hloubětín. Od roku 2004 má vlastní privátní praxi na Praze 3.

Kdo je typickou klientkou vaší ordinace?

Jelikož sídlíme v prostorách areálu vysokoškolských kolejí Jarov, chodí k nám řada studentek. Často s nimi řeším otázky antikoncepce, vakcíny proti rakovině čípku a také těhotenství.

Mezi vaše klienty však patří i řada celebrit, například moderátorka Michaela Jílková. Je náročnější práce se známými tvářemi?

Práce s celebritami není o mnoho jiná než s běžnou klientelou. Snad si jen dáme více času, protože s některými probereme u kávy i soukromé záležitosti. Konkrétně u Míši Jílkové mě příjemně překvapil její smysl pro humor a i v dobách Kotle její celkem skromné chování.

Přiznám se, že VIP pacientky mají k dispozici číslo mého soukromého mobilu, takže přece jenom nějako tu protekci mají, ale s řadou z nich jsme opravdu kamarádky, takže nezůstává jen u odborné konzultace.



Jsou klientky hodně ovlivněny seriály z gynekologického prostředí? Pokud se například večer odvysílá episoda, která zmíní gynekologický problém, ptají se na něj druhý den?

Seriály ovlivňují, hlavně "Růžovka", často pacientky citují nějaký problém z posledního dílu, nebo, a to je pro mě obzvlášť potěšující, říkají, je to u vás jako v Ordinaci v růžové zahradě.



Stalo se někdy, že by klient přišel s přáním, které šlo jen těžko splnit?

Nesplnitelná přání? Občas mě nějaká těhotná pacientka požádá, zda bych ji nemohla odrodit. To bohužel zatím nejde, protože by s dětmi v noci neměl kdo být, doufám, že za takových pět, šest let to bude možné. Chtěla bych se k porodnictví vrátit, i kdyby jen na částečný úvazek.

Abych měla kontakt s klinikou, jezdím aspoň středy do Motola na ultrazvukovou ambulanci. Také občas pacientky chtějí vyšetřit, zda budou moci jednou normálně otěhotnět. Na to má jen jednu odpověď. Nejprve to zkuste, a když to nepůjde, budeme vyšetřovat. Opačný postup je nesmysl. Mám samozřejmě na mysli ženy jinak zdravé bez gynekologických obtíží.





Podle čeho by si pacientka měla vybírat svého gynekologa?

Pacientky si často gynekologa vybírají na doporučení svých kamarádek a známých. Náš obor je přece jenom delikátnější než ostatní a ženám dost záleží na tom, jak se s nimi zachází.



Jak jste si vybrala svého gynekologa vy?

Já svého gynekologa nemám, vždy když tu mám kamarádku- gynekoložku, tak se navzájem vyšetříme, což pro vás asi bude znít docela legračně.



Kdybyste si mohla zalobbovat, co byste chtěla změnit v podnikání ve vašem odvětví?

Víte, že mě nenapadají žádné zásadní změny, za které bych chtěla lobbovat? Snad jen vakcínu proti rakovině čípku bych ráda více příspěvkovala od zdravotních pojišťoven, ale to asi není legislativní změna. Samozřejmě, vady na kráse se najdou, ale pro mě to znamená spíše boj s pojišťovnami, než se zákonem.



Jaké jsou trendy v oblasti gynekologie? Jak se sama vzděláváte a proškolujete?

Trendy v gynekologii prodělávají neustálé změny, opravdu spousta postupů a léčeb neplatí a je třeba se neustále konfrontovat se současnou odbornou literaturou. Já jezdím poctivě na konference i vybrané mezinárodní kongresy, které se týkají mé specializace, zejména ambulantní péče a ultrazvuku. Často s kolegy sedíme jak školáci s papíry a pery a píšeme poznámky z přednášek. Je to v tomto směru never ending story - vzdělávání v našem oboru nekončí nikdy.



Čím jste chtěla být, když jste byla malá?

Když jsem byla malá holka, obvazovala jsem dědovi i babičce donekonečna ruce, nohy, píchala " injekce." Říkavali: z tý holky asi bude doktorka. Tak se tomu ještě teď po 35 letech s mamkou smějeme.



Máte při svém podnikání čas na své koníčky?

Koníčky mám, ale času na ně opravdu hodně málo. Kolo, brusle, lyže, pokud stíhám občas nějaká kultura, hlavně divadlo.