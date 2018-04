Je v Česku víc zadlužených pštrosů, kukaček, nebo smolařů? Hlasujte

Pro většinu Čechů je stále běžnější nakupovat na dluh. Jen bankám dluží české domácnosti téměř bilion korun a oproti roku 2000 se zadluženost rodin zvýšila osmkrát.

Alespoň s jednou půjčkou má zkušenost 80 procent Čechů • Nejochotněji se zadlužují obyvatelé Olomouckého kraje, kde přiznává půjčku 88 procent dospělých. Na druhém místě v zadlužování jsou obyvatelé Moravskoslezského kraje (zkušenost s půjčkou má 86 procent obyvatel). Třetí příčku drží Ústecký kraj (zkušenost má 84 procent obyvatel).

• Nejopatrnější jsou v zadlužování v Libereckém kraji (zkušenost má 76 procent obyvatel), v Plzeňském kraji (zkušenost má 77 procent obyvatel) a v Jihočeském kraji (zkušenost má 78 procent obyvatel).

Zdroj: z průzkumu GE Money Bank

Odborníci na dluhové poradenství míní, že dělit dlužníky do určitých škatulek podle věku, vzdělání nebo rodinných poměrů dost dobře nejde. "Zadluženost je životní styl ovlivněný touhou mít vše hned, touhou žít na úrovni nebo podle reklamy, které lidé podlehnou," říká Andrea Běhálková ze Sdružení SPES, které pomáhá zadluženým rodinám.

Roztřídili jsme proto dlužníky podle životního stylu do pěti kategorií. Vycházeli jsme z aktuálních průzkumů o zadlužování Čechů, statistických a sociologických analýz a zkušeností expertů na dluhové poradenství.

Elévové a kukačky



S půjčováním peněz sbírají v Česku dřív zkušenosti mladí muži než ženy, a v období kolem plnoletosti. V peněžence mají většinou od rodičů na měsíc vždy o něco méně peněz, než by si představovali. Už v 18 letech totiž dokážou někteří roztočit tučnější obnosy. Poprvé si půjčují na pivo, alkohol a další útratu v hospodě a jejich prvním věřitelem se stává solventnější spolužák či kamarád.

"Už před dvacátým rokem má s půjčováním peněz zkušenost 56 procent mužů a 46 procent žen," uvádí aktuální průzkum GE Money Bank. Některým "elévům v záběhu" půjčování peněz zachutná a žití na dluh se stane součástí jejich života. Z elévů se pak stávají úvěrové kukačky, které umějí žít dokonale na účet druhých.

Úvěroví požitkáři



I požitkářská skupina dlužníků si chce žít dobře, a to hned teď a bez ohledu na své finanční možnosti. Neváhají si půjčovat od kamarádů, přátel i nejbližších příbuzných. Podle průzkumu tak činí 65 procent Čechů ve věku 18 až 34 let. Jednotlivé částky, které požitkáři zprvu od svých věřitelů získají, nejsou závratné. Dohromady jim ale zajišťují život, jaký by si jinak nemohli dopřát. Přijde jim i normální, když blízcí lidé na drobnou půjčku třeba zapomenou nebo nechtějí peníze vracet.

Chuť konzumního způsobu života je postupně vede, aby si začali půjčovat v bankách nebo u nebankovních institucí. A půjčují si už větší částky. Pokud se jim do rodinného rozpočtu vloudí nenadálý výdaj, začnou mít se splátkami potíže a postupně jim dluhy začnou přerůstat přes hlavu.

"Do naší poradny chodí nejčastěji mladé rodiny ve věku kolem 34 let. Zpravidla jsou to lidé se středoškolským vzděláním, čistým příjmem zhruba 18 tisíc a dluhy, které dosahují v průměru 600 tisíc korun, a to celkem u jedenácti věřitelů," uvádí Běhálková.

Předlužení pštrosové



Většinu lidí, kteří se předluží, začne svírat strach. Naoko se tváří, že ještě není tak zle, ale většinou ani nezkoušejí spočítat, kolik a od koho si vlastně půjčili. Problém neřeší a dluhový kolotoč, do kterého naskočili, začíná nabírat na obrátkách. Berou si úvěry i na to, aby splatili předchozí půjčky. Do občanských poraden přicházejí takoví lidé až v momentě, kdy je splácení půjček vysoko nad jejich finanční možnosti a na krku mají exekuci.

"Dluhy nevznikly ze dne na den, jejich zvládnutí je dlouhodobá záležitost," poznamenává Vladimír Bako, ředitel Asociace občanských poraden. Množství exekucí v Česku strmě roste, v Centrální evidenci exekucí je už víc než milion případů. Rekordmanem je dlužník, na kterého je uvaleno 82 exekucí.

Úvěroví smolaři



Všichni lidé si za dluhy nemohou zcela sami. Část takových lze nazvat smolaři, kteří přišli třeba tragicky o manžela nebo manželku, nebo ztratili ze dne na den práci či pravidelný zdroj příjmu a další zdroj obživy je pro ně i přes veškerou snahu v nedohlednu.

Dalším smolařům připravil dluhovou past těžký úraz a dlouhodobá pracovní neschopnost. Na vině může být i rozvod, kdy jeden z partnerů neprozřetelně kývne na to, že společný dluh po rozvodu zůstane na něm.

Mohou to být lidé s nižším vzděláním a malou finanční gramotností, ale i lidé s rozhledem a vysokoškolským diplomem, kteří naletěli úvěrovým žralokům (viz článek o praktikách úvěrových firem). Nebo ti, kteří v dobré víře ručili za úvěr svým blízkým, a závazek spadnul nakonec na ně.

Zadlužení počtáři



Kategorie počtářů si chce díky půjčce rovněž změnit svůj život k lepšímu, na rozdíl od požitkářů si ale půjčují s rozmyslem. Po dobu splácení úvěru jsou ochotní se uskrovnit, aby si pořídili nové bydlení, investovali do rekonstrukce a vybavení své domácnosti nebo si koupili auto.

Vyšší částky si půjčují převážně v bankách, nikoli v nebankovních institucích. Myslí i na rizika, která by splácení dluhu mohla zkomplikovat, jako je ztráta práce, úraz nebo smrt. Přesto se i oni mohou někdy přepočítat.

S jakými typy dlužníků se ve svém okolí nejčastěji setkáváte? celkem hlasů: 4471