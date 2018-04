Je váš šéf pes? Ať vás neroztrhá!

Nadřízení někdy připomínají psí kamarády. Ne ale polštářové mazlíčky - spíš služební a lovecké psy. Hlídají, zda dobře odvádíte práci. Honí vás, slídí po chybách. A občas se tváří, jako by vás chtěli zakousnout.



Zažitá představa šéfa s pověstí psa není pro manažery právě lichotivá. „Já si představím přísného člověka, který obvykle trvá na svých názorech a není příliš nakloněn diskusi. Bývá náladový a po svých podřízených striktně vyžaduje výsledky bez ohledu na okolnosti,“ říká Kateřina Urbanová, manažerka ze společnosti Sybase Software. K takovému šéfovi se asi nehrnete, abyste se mu zavděčili laskominou v podobě vynikajícího výkonu.

Když šéf poradenské firmy Catro Martin Vosecký o nějakém vedoucím slyší, že je pes, zváží, kdo tohle říká. Ne příliš schopní lidé totiž takhle nazvou i dobrého manažera. A to jen proto, že vyžaduje odpovědnost, samostatnost a výkon. „Myslím si, že v tom je asi prapůvod slovního spojení šéf je pes. Když po něčem jdu jako pes, tak jdu po stopě, to znamená, že mi nic neuteče,“ míní Vosecký.

„Pro pořádek uveďme, že většina šéfů se však pojmenovává jinak, například jednatel, ředitel, vedoucí či manažer,“ dodává poté, co vyjmenoval řadu jiných zvířat, jež bývají se šéfy spojována. Například vůl, kráva, hovado nebo u hezké nadřízené kočka... „Nikdy jsem ale neslyšel, že by třeba někdo řekl, že jeho šéf je ondatra či pakomár, ale nic si z toho nedělám, protože nám psům je to jedno,“ směje se šéf agentury.

Od vlka utečte

V personalistice se používá klasické rozdělení manažerů na vlka a ovčáckého psa. Prvně jmenovaný je direktivní. Práci raději udělá sám, než by někomu k jejímu zhotovení předal pravomoci a odpovědnost.



Jde mu o maximální výkony víc než o spokojenost na pracovišti. Krátkodobě jistě z týmu dostává to nejlepší, v dlouhodobém horizontu ale doplatí na malou motivaci a nespokojenost lidí, která se odrazí ve fluktuaci. „Ovčácký pes“ je manažer zaměřený na lidi. Řeší s nimi problémy, snaží se, aby se cítili dobře.



Jeho problémem někdy je, že pracovníkům nechá přílišnou volnost. Nemusí jim být přesně jasné, co mají dělat a za co jsou hodnoceni. Lidem, kteří mají přirozenou chuť do práce, to vyhovuje, jiní jeho přístupu zneužijí.



Kousnout vás ale mohou oba. Nedrážděte je proto něčím, co nesnášejí. Snažte se jim vyhovět, ale ne do té míry, abyste se stali jejich otroky. Ajestli si myslíte, že byste se vy stali jejich pány, tak na to zapomeňte. Máte-li doma štěkajícího mazlíčka, dobře víte, že za slunce, v dešti i mrazu s ním musíte jít ven, kdy potřebuje on, a ne vy.



J ak si zachránit před šéfem kůži?

1. Pokud ho ještě neznáte, pozorujte, co mu vadí.

2. Víte-li, co nesnáší, vyhněte se tomu.

3. Když na vás křičí, nechte ho vypustit páru.

4. Snažte se naslouchat a porozumět mu.

5. Nesnižujte jeho autoritu.