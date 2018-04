Je velikost zárukou úspěchu?

I když velikost fondu patří mezi důležitá kritéria při výběru fondu, přímá úměra mezi výkonností a velikostí fondu nemusí být pravidlem. Investoři se často rozhodují pro fond, který je z hlediska čistého objemu majetku dostatečně veliký, protože si tuto skutečnost dávají do souvislosti se stabilitou a s úspěchem fondu.

Je pravda, že fond s velikým množstvím prostředků je schopen snadněji vytvořit nejvhodnější investiční strategii a lépe diverzifikovat portfolio svěřených prostředků. Další nespornou výhodou velkých fondů je jejich schopnost lépe se vypořádat s případným velkým jednorázovým odlivem klientů bez toho, aby to výrazně ovlivnilo jeho styl.

Aktivní, nebo pasivní fond?

Investoři by si ale měli uvědomit, že velikost fondu hraje důležitou roli zejména u fondů řízených pasivně. Tyto fondy se totiž především snaží vyrovnat, nebo mírně překonat jimi zvolený benchmark, a to si vyžaduje co nejširší, hodně diverzifikované portfolio. V souvislosti s tím by takový fond měl účtovat co nejnižší manažerské poplatky, aby se výkonnost oproti benchmarku zbytečně neznehodnocovala.

Trochu jiná je situace u fondů řízených aktivně. Typickým příkladem této slupiny fondů jsou hedge fondy, total return fond apod. Ty však u nás moc rozšířené nejsou a tak přicházejí do úvahy spíše fondy akciové. Samozřejmě, že malý aktivně řízený fond není lepší, bezpečnější a výhodnější, velké množství prostředků ale může být přeci jenom trochu problém. Přemisťování velkých objemů v krátkém čase může být někdy komplikované a velký nárůst majetku tak může vést k neočekávané změně stylu fondu.

Ale i příliš malý majetek fondu může být problém. Správa fondů totiž vyžaduje nemalé náklady spojené s registrací, založením a jinými povoleními nezbytnými k fungování fondů. Náklady tvoří také kontroly, audity a všechny tyto fixní výdaje fondů po rozpočítání na jednotlivé podíly ve fondu negativně ovlivňují jeho výkonnost. A čím je fond menší, tím je vliv těchto nákladů větší.

Jak jsou na tom fondy u nás?

To, jestli velikost fondu příznivě ovlivňuje výkonnost fondu, si můžeme ukázat na příkladu českých korunových fondů. Je jasné, že porovnávat všechny fondy najednou je nemožné a z hlediska velikosti majetku, vývoje v poslední době a s tím souvisejícím chováním investorů by to bylo také neobjektivní. Důležitá je tedy velikost fondu a jeho umístění ve skupině fondů, do které patří a výkonnost za poslední dva roky.

Největším majetkem a také největšími přírůstky se mezi domácími fondy pyšní fondy peněžního trhu. Odráží to fakt, že největší oblibě se jednoznačně těší konzervativní investice, ke kterým právě tyto fondy patří. První dvě příčky ve výkonnosti v této skupině fondů obsadily fondy, které disponují také největším objemem majetku a jsou nejžádanější. To, že ale velikost není vše, dokazuje fond ABN Amro mezinárodní růstový, který přesto, že se fond vyznačuje druhým nejvyšším majetkem ve skupině, stabilně dosahuje výsledky lepší, než jsou průměrné výsledky dané skupiny fondů.

Nejvýnosnější fondy peněžního trhu a jejich pořadí podle vlastního jmění Pořadí dle výkonnosti Název fondu Výkonnost za dva roky (%) Vlastní jmění fondu (mil. Kč) Pořadí fondu dle majetku 1. ISČS Sporoinvest 5,12 43617,9 1. 2. IKS Peněžní trh 4,56 17219,1 2. 3. ABN Amro mezinárodní růstový 4,19 336,4 14.

Jiná situace je u fondů dluhopisových. I když ani tady, podobně jako u fondů peněžního trhu nejsou rozdíly ve výkonnosti markantní, s mírným náskokem vede poměrně malý fond Conseq Invest Dluhopisový A. Mnohem větší rozdíl je ale ve velikosti majetku těchto fondů. Více než devítinásobně větší objem prostředků nezaručil fondu ISČS Sporobond lepší výkonnost, než má ten nejvýkonnější fond.

Nejvýnosnější dluhopisové fondy a jejich pořadí podle vlastního jmění Pořadí dle výkonnosti Název fondu Výkonnost za dva roky (%) Vlastní jmění fondu (mil. Kč) Pořadí fondu dle majetku 1. Conseq Invest Dluhopisový 11,91 1346,1 9. 2. ISČS Trendbond 8,43 1369,3 8. 3. ISČS Sporobond 8,31 12208,9 1.

Také ve skupině smíšených fondů neplatí úměra, že čím větší fond, tím lepší výkonnost. Největší korunový smíšený fond ČSOB Bohatství se ve statistice výkonnosti nedostal ani do první desítky. Tento fond navíc dlouhodobě vykazuje výkonnost nižší, než je průměr kategorie. Jeho velkou slabinou jsou velké jednorázové odkupy institucionálních investorů v řádech stamiliónů korun.

Nejvýnosnější smíšené fondy a jejich pořadí podle vlastního jmění Pořadí dle výkonnosti Název fondu Výkonnost za dva roky (%) Vlastní jmění fondu (mil. Kč) Pořadí fondu dle majetku 1. IKS Balancovaný 76,35 1760,0 4. 2. ČSOB středoevropský 44,00 810,9 8. 3. ISČS Sporomix 5 24,70 296,2 14. 11. ČSOB Bohatství 11,48 4347,5 1.

Akciovým fondům celkem s přehledem kralují fondy ING Český akciový a ISČS Sporotrend a to nejen co do velikosti, ale také výkonnostně. Oba fondy dlouhodobě o hodně překonávají průměrnou výkonnost všech akciových fondů, k čemu jim zejména v poslední době pomohlo jejich zaměření na akcie převážně středoevropských zemí. Dalo by se polemizovat o tom, jestli těmto fondům umožňuje dosahovat nadprůměrné výsledky jejich velikost, nebo právě jejich dlouhodobě nadprůměrné výsledky přitahují tak velké množství nových peněz. Jelikož investoři u nás mají ve zvyku dávat při svých rozhodnutích velký důraz právě na minulou výkonnost fondů, není tato možnost vyloučena.

Nejvýnosnější akciové fondy a jejich pořadí podle vlastního jmění Pořadí dle výkonnosti Název fondu Výkonnost za dva roky (%) Vlastní jmění fondu (mil. Kč) Pořadí fondu dle majetku 1. ING český akciový 132,49 3652,9 1. 2. ISČS Sporotrend 97,67 2485,6 2. 3. Conseq Invest Akciový A 89,62 393,9 5.

Příklad uvedených korunových fondů jen potvrzuje, že i relativně malý fond může dosahovat zajímavé výnosy a porážet i své větší konkurenty. Každý investor, který se rozhoduje do kterého fondu vloží peníze, musí brát v potaz množství faktorů ovlivňující konečný výsledek. To, že jedním z nich je i velikost fondu je jasné, podobně jako například minulá výkonnost však ani objem majetku nezaručuje investorovi jistý výnos.

Je pro vás velikost spravovaných aktiv důležitým ukazatelem při výběru fondu? Napište nám vaše názory a zkušenosti.