Je vhodné, aby se účastníci kurzů předem znali?

Co to je? Upevnění formálních i neformálních vazeb v týmu, které umožňují efektivnější spolupráci. Vzájemná znalost účastníků je nezbytným základem. Velký význam to má zejména pro reálně existující skupiny spolupracovníků konkrétních pracovišť určitého podniku či pro pracovníky působící ve stejných pozicích (například obchodníci či mistři). Je pravidlem, že se znají dobře účastníci vzdělávacích kurzů organizovaných systémem "in company", to znamená kurzů pořádaných pro skupiny pracovníků určitého podniku.

Takto bývají pojaty například jazykové kurzy zaměřené na některý odborný cizí jazyk, případně kurzy z oblasti IT. Výhodou v těchto případech je snadná domluva účastníků, pokud jde o změny termínů, možnost vzájemné výměny informací a spolupráce na "domácích úkolech", snadněji se také prosazují případné změny v obsahu i formách výuky. U klasického, mimopodnikově organizovaného, audiovizuálně zaměřeného vzdělávání, jako jsou například jazykové či počítačové kurzy, případně i odborné, není předchozí vzájemná znalost účastníků nezbytná.

Často se cítí lidé lépe, když se neznají. Výuka mimo podnik a srovnání s cizími lidmi pro ně bývá příjemnější než vzájemné porovnávání se se spolupracovníky, které může případně obsahovat výraznější soutěživé, až soupeřivé prvky. Obecně však lze říci, že při získávání znalostí méně záleží na tom, zda se spolužáci předem znají, zatímco při tvarování dovedností to bývá skutečnou výhodou.

V rámci podnikového vzdělávání je však výhodou, že i v poměrně velkém podniku se lidé, kteří se zatím znají spíše povrchně, mohou poznat ještě lépe. Kromě toho spolu získávají shodné poznatky (respektive dovednosti), které se mohou stát základem jejich snadnější spolupráce na nových námětech a nových řešeních. Nevýhodou může být skutečnost, že se bojí, aby se před spolupracovníky neztrapnili.



Co jsme psali a co si přečtete



Jak se učit angličtinu i ve vyšším věku?

Jak se soustředit při práci na internetu?

Jak překonávat ospalost v práci?

Jak se díváte na nekuřácké pracoviště?

Jak úspěšně přesvědčovat kolegy?

Jak rozčlenit denní e-maily?

Mají se účastníci kurzů předem znát?

Jak jednoduše zvládnout akutní stres?

Jak na pár minut vypnout při práci?

Kolik cizích jazyků by měl člověk umět?

Jaká je budoucnost angličtiny?

Jak sladit život manažera s rodinou?