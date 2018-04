Je vkladní knížka přežitek?

Proč je vkladní knížka stále vyhledávána, když se na trhu nabízí celá řada výhodnějších možností jako je stavební spoření, podílové fondy, penzijní připojištění nebo kapitálové životní pojištění?

Odborníci tvrdí, že jednoznačná příčina je v historické tradici, protože vkladní knížka byla častou jedinou možností, kam uložit úspory. Češi si na ni zvykli a jen pomalu opouští staré zvyky. Kromě toho špatné zkušenosti například s kampeličkama utvrdili střadatele v tom, že nad vkladní knížku není a vysoký výnos znamená podvod.

To, co pravděpodobně nejvíce přitahuje na vkladních knížkách, je jejich přehlednost. Střadatel přesně ví, kolik a kdy vložil na svůj Má smysl ukládat peníze na vkladní knížku? Ptáme se Miriam Hanákové, finanční poradkyně SLON Vkladní knížky jsou jednou z historicky nejstarších forem spořících vkladů, které mohou mít své místo v záplavě bankovních produktů i dnes. Jejich oblíbenost je dána tím, že jsou díky nízkému počátečnímu vkladu a možnosti vkládat další peníze dosažitelné i pro skupiny obyvatelstva s nižšími příjmy. Pro mě jako drobného střadatele však přináší zhodnocení stejné jako termínované vklady a tedy nižší než je inflace, takže peníze na knížce ztrácejí svou hodnotu. Proto bych spíše volila nějaké jiné, výnosnější formy uložení prostředků. účet a má tak neustálý přehled o svých penězích. Důvěra ve velké banky je zatím neotřesitelná a klient si vybírá zejména to, co dobře zná. Vkladní knížka je v podstatě zvláštním typem termínovaného vkladu. Není potřeba jej však rušit pokud chcete vložit další peníze. U knížek s výpovědní lhůtou je před výběrem nutné podat výpověď, ale vaše konto tím u banky nezaniká.

Banky zatím poskytují dva druhy vkladních knížek - bez a s výpovědní lhůtou. Z knížky bez výpovědní lhůty lze vybrat finanční prostředky bez omezení a je tedy výhodná pro ty střadatele, kteří upřednostňují krátkodobé spoření. Druhou možností jsou vkladní knížky s výpovědní lhůtou - ty jsou určeny pro dlouhodobé spoření. Výpovědní lhůta je minimálně měsíční, maximálně dvouletá. Majitel pak před vybráním hotovosti musí podat výpověď a po jejím uplynutí může získat své peníze. Pokud by chtěl vybrat finanční prostředky před uplynutím výpovědní lhůty, strhává si banka určité sankční poplatky, které se pohybují v řádech procent z vybírané částky.

Donedávna ještě banky zakládaly dva typy vkladních knížek - na jméno a na doručitele. Vkladní knížky na doručitele byly anonymní a kdokoliv přišel do banky mohl vybrat hotovost bez toho, aby předložil například doklad totožnosti. Jejich vydávání již bylo před více než rokem zastaveno ale zatím ještě nevstoupilo v platnost rozhodnutí, co se stávajícími majiteli těchto anonymních knížek. Návrh počítá s tím, že by majitelé měli během do konce roku 2002 zrušit svůj vklad. Pokud tak neučiní, provede poté tento krok banka. Pak by měl mít klient desetiletou lhůtu na vybrání svých peněz.

Tyto změny se ale vkladních knížek na jméno netýkají a stávající pravidla zůstávají v platnosti. Pro výběr je potřeba předložit doklad totožnosti. Důležité pro střadatele je i to, že finanční prostředky uložené prostřednictvím vkladní knížky jsou ze zákona pojištěny.

