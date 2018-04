Je výhodné neplatit pojistné?

Do konce loňského roku se pojistné smlouvy řídily ustanoveními občanského zákoníku. Od 1. ledna 2005 se ale předlohou pro nově uzavřená soukromá pojištění stala nová právní úprava, a to zákon o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. Její dopady nyní objevíme ve všech nových pojistných podmínkách, se kterými jednotlivé pojišťovny na trh od Nového roku přišly.

Výrazná změna, která čeká na majitele nových pojistných smluv, je nové řešení včasného nezaplacení pojistného v průběhu pojistné doby. Dle nových pojistných podmínek všech pojišťoven na trhu platí, že pokud pojistník nezaplatí v řádném termínu pojistné, obdrží od pojišťovny upomínku.

V této upomínce bude uvedena lhůta k zaplacení dlužného pojistného. Pokud tak klient neučiní, pojistná smlouva po uplynutí této lhůty zanikne. Zákon požaduje, aby tato lhůta činila minimálně 1 měsíc. Dle neoficiálních vyjádření bude některými pojišťovnami využívána pro zaplacení dlužného pojistného i lhůta dvouměsíční.

Neplacení může přijít klienta draho

V současné době je běžnou praxí, že někteří klienti pojišťoven se rozhodnou ukončit pojištění neplacením pojistného. Jednoduše si řeknou: „Nebudu platit žádné pojistné, nebudu pojištěn, pojišťovna na mě zapomene“. Velice častým je tento postup zejména u havarijního pojištění vozidel, či pojištění domů či domácností. Avšak pojišťovna má ze všech smluv nárok na pojistné po celou dobu pojistného krytí, což si tito klienti často neuvědomují.

U smluv sjednaných v letošním roce má pojišťovna nárok na pojistné do konce pojistné doby. Pojistná ochrana skončí teprve uplynutím lhůty pro zaplacení běžného pojistného uvedeného ve výše zmiňované upomínce. Přestože pojistník již po tuto dobu nebude platit pojistné, pojištění zůstává v platnosti, za což také pojišťovně přísluší pojistné.

Tato nová ustanovení zákona o pojistné smlouvě hrají oproti minulosti pojišťovnám do karet. Občanský zákoník, který byl předlohou pro pojistné podmínky do konce loňského roku, totiž doposud pojistníkovi garantoval, že smlouva v průběhu pojistné doby zanikne pro neplacení pojistného teprve po uplynutí šestiměsíční lhůty pro splacení běžného pojistného. Toto znění pojistných podmínek tak nalezneme ve všech pojistných podmínkách smluv uzavřených do konce roku 2004. Stejně jako u nových smluv (po dobu uvedenou v upomínce), tak i po těchto šest měsíců jsou pojistné smlouvy platné a pojišťovně za ně rovněž náleží pojistné.

Nová úprava umožňuje pojistnou smlouvu také v důsledku neplacení pojistného přerušit, ale to však za podmínky pokud nebude v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Nejedná se tedy o nedílnou součást každé pojistné smlouvy, ale o možnost, kterou pojišťovna klientovi nabídne či nikoliv. Jinými slovy, pokud o přerušení placení pojistného v pojistných podmínkách nebude vůbec žádná zmínka, pojištění po 2 měsících neplacení pojistného bude přerušeno.

Pojištění zadarmo je minulostí

Dlužné pojistné, které přísluší pojišťovnám za dobu krytí bez placení pojistného, dosahuje desítek miliónů korun. Právní oddělení samotných pojišťoven řeší desítky případů dlužného pojistného měsíčně. Vzhledem k tomu, že nároky pojišťoven na pojistné jsou téměř vždy dle uzavřené smlouvy neoddiskutovatelné, soudní spory začaly být řešeny institutem „samosoudce“. To znamená, že soudní spor neřeší soud s porotou, ale samostatný správní soudce. Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat. Vyšší instance obvykle ale rozhodne ve stejném duchu jako samosoudce.

Dlužná částka tak zbytečně narůstá o penále, na které si pojišťovny vyhrazují v důsledku neplacení pojistného právo. Dle zdrojů ze samotných pojišťoven, které si pochopitelně nepřejí být jmenovány, je hranice dlužného pojistného, od které je pojišťovna ochotna se s dlužníkem soudit, přibližně 1 až 2 tisíce korun. Kvůli flexibilitě institutu samosoudce se však tato mez neustále snižuje.

Ukončit pojistnou smlouvu přerušením placení pojistného může být výhodné u smluv s pojistným obdobím jeden rok, avšak s tzv. področním způsobem placení pojistného. Tato definice pojistného období bývá nejčastěji právě u pojištění majetku. Přerušením placení pojistného se ale klient nezbaví povinnosti platit pojistné do ukončení pojistné smlouvy. U starých pojistných smluv bude náležet pojišťovně pojistné za 6 měsíců, u nových pojistných smluv v závislosti na lhůtě uvedené v upomínce zaslané pojišťovnou. Jestli se pojišťovna bude o zaplacení dlužného pojistného s pojistníkem soudit, to záleží na velikosti dluhu a přístupu samotné pojišťovny.

