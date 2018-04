Je výhodné zřídit si účet v zahraničí?

1) Komu se vyplatí účet v cizině a pro koho není vhodný?

Lidem, kteří pobývají větší část roku v zahraničí nebo tam velmi často vybírají peníze z bankomatů. Pro toho, kdo neumí jazyk země, ve které banka sídlí, případně řeč, která se tu vedle domácí běžně používá, je takové konto velmi problematické. Bude mít potíže při jeho založení i používání.



2) Jaké jsou největší výhody konta v cizině?

Jsou to zejména nižší poplatky za služby, možnosti používat samoobslužné zóny namísto čekání u přepážek.



3) Jaké úroky banky v zahraničí nabízejí?

Úroky z vkladů mohou být o něco vyšší než v tuzemsku, ale rozdíly jsou většinou jen nepatrné, jen kvůli vyšším výnosům se účet obvykle nevyplatí zakládat.



4) Je třeba mít k založení účtu povolení České národní banky?

Ne, to už není třeba předkládat.



5) Je nutné kvůli založení konta vycestovat do zahraničí?

Zřídit konto v cizině lze i poštou, po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě, tedy bez osobní návštěvy.



6) Je možné získat v zahraničí také úvěr

Získat v cizině úvěr není úplně jednoduché. Obvykle platí pravidlo, že musí být půjčované peníze plně zajištěné v zemi, kde banka, která je půjčuje, sídlí. To znamená, že žadatel o půjčku musí jako záruku nabídnout třeba nemovitost v dané zemi, vklady nebo cenné papíry uložené v tamním finančním ústavu.