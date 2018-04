Je výhodnější překlenovací úvěr, nebo hypotéka?

V rychlém sledu přišly se zcela novou nabídkou Raiffeisen – stavební spořitelna a Všeobecná stavební spořitelna KB. U ČMSS došlo k dalšímu vylepšení podmínek pro žadatele o překlenovací úvěr, Stavební spořitelna ČS přišla s novým produktem – bezakontačním překlenovacím úvěrem Šampion. Nejlepší úrokové sazby bezakontačních úvěrů se pohybují kolem 5% ročně.

Hypoteční banky reagovaly na novelu zákona o dluhopisech a svou paletu rozšířily o další druhy hypotečních úvěrů. ohledem na konkurenci udržují i ony své úrokové sazby na pětiletých fixacích zhruba na stejné úrovni jako jsou úrokové sazby stavebních spořitelen.

Shodně se obě skupiny snaží omezit administrativu, která je se žádostí o úvěr spojena, na nutnou minimální úroveň. Zkrátka na úvěrovém trhu je silně přehuštěno. To jsou pro zájemce o úvěr samozřejmě velmi dobré zprávy, zvláště pro ty, kteří nechtějí kvůli získání nároku na úvěr zedlouhodobě spořit a potřebují svůj záměr zrealizovat co nejdříve. Princip konkurence funguje. Každá banka ví, že zákazník, který si u ní vezme úvěr, je na ni vázán a je klientsky zajímavý na „desítky let“.

Co tedy poradit klientovi, který přijde s dotazem, zda je výhodnější využít úvěr u hypoteční banky, nebo překlenovací úvěr u stavební spořitelny? Či zda by nebylo vůbec nejlepší skloubit výhody obou systémů dohromady? Odpověď zní: záleží především na individuálních potřebách klienta. Nicméně několik obecných zásad pro rozhodování přece jen existuje.

P řeklenovací úvěr

Překlenovací úvěr řeší situaci, kdy klient potřebuje získat prostředky na vyřešení bytových potřeb a ještě nesplňuje podmínky pro získání řádného úvěru (úvěru ze stavebního spoření) - tzn. spořit minimálně dva roky, naspořit předepsanou část cílové částky (většinou 40%) a dosáhnout příslušné hodnotící číslo. Při žádosti o překlenovací úvěr musí mít zájemce již uzavřenu smlouvu o stavebním spoření (nebo ji uzavřít v daném okamžiku). Čím více se pak při podání žádosti o úvěr blíží smlouva svým aktuálním stavem parametrům přidělení, tím jsou podmínky tohoto úvěru, tj. úroková sazba a požadavky na zajištění, lepší. Výhodou překlenovacího úvěru je jeho značná transparentnost. Řadu jeho parametrů známe dopředu, můžeme si tak spočítat výši splátek a přizpůsobit tomu svůj rozpočet.

Celková doba splácení (včetně doby splácení řádného úvěru ze stavebního spoření) dosahuje zhruba 20 let. Úvěrování je možné většinou do 70% odhadní hodnoty nemovitosti (ceny obvyklé), kterou je úvěr zajištěn. Za poskytnutí úvěru (případně za odhad nemovitosti) se účtuje jednorázový poplatek. Poplatky za vedení úvěrového účtu se pohybují do pěti set korun ročně. Předčasné splacení je možné kdykoliv a bez sankcí. Dalším rysem překlenovacího úvěru je jeho povinné účelové využití na řešení bytových potřeb, které je jasně definováno v zákonu o stavebním spoření. Státní podpora je poskytována na vložené prostředky ve fázi spoření – až do přidělení řádného úvěru, tzn. po celou dobu trvání překlenovacího úvěru. Úroky z překlenovacího úvěru (i z úvěru ze stavebního spoření) lze odečíst od základu pro výpočet daně z příjmu.

H ypoteční úvěr

Rovněž hypoteční úvěr může být řešením pro případ aktuální potřeby finančních prostředků v oblasti bydlení. Na rozdíl od stavebního spoření nebyl již dříve určen pouze k řešení vlastního bydlení. A novela zákona o dluhopisech ho nyní definuje ještě volněji, tj. jen jako úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Za hypoteční se považuje dnem vzniku zástavního práva. Účel využití hypotečního úvěru tedy není v zákonu vymezen a jeho použití je širší než u překlenovacích úvěrů.

Novela umožnila bankám obohatit svou nabídku o tzv. neúčelové hypoteční úvěry, kde jejich využití závisí na klientovi. Na rozdíl od „klasických“ hypotečních úvěrů, které jsou použity na investice do nemovitostí, mají charakter úvěrů spotřebitelských. Jsou spojeny s vyšším rizikem, tudíž jsou nabízeny za vyšší úrokovou sazbu. Navíc úroky, které jsou z těchto úvěrů placeny, nelze odečítat od základu pro výpočet daně z příjmu.

Výhodou „klasických“ hypotečních úvěrů je délka jejich splatnosti, která dosahuje až 30 let. Další výhodou je možnost financování záměru až do 100% odhadní hodnoty nemovitosti, kterou je úvěr zajištěn (neúčelové hypoteční úvěry se poskytují zhruba do 50% odhadní hodnoty nemovitosti). Za poskytnutí (zpracování) úvěru je účtován jednorázový poplatek. Odhad nemovitosti může být zpracován samotnou bankou nebo bankou autorizovaným odhadcem – klient platí jednorázový poplatek zhotoviteli. Měsíční poplatky za vedení úvěru se pohybují v rozmezí sto až dvě stě korun měsíčně. Předčasné splacení bez sankcí je možné jen v době skončení doby fixace. Banky většinou samy zprostředkují poskytování státní finanční podpory.

K ombinace hypotéky a úvěru od stavební spořitelny

A jak lze oba úvěrové systémy zkombinovat? V podstatě to lze realizovat dvojím způsobem. Buď si klient vezme najednou oba typy úvěru, pak lze poskytnout celkové úvěrové prostředky jen do určité výše zástavní hodnoty zastavené nemovitosti. Nebo použije smlouvu o stavebním spoření jako výhodný spořící účet se státní podporou. Po přidělení úvěru ze stavebního spoření může těmito prostředky v době změny fixace předčasně splatit celou hypotéku, nebo její část.

Na závěr srovnání jednu radu. Jestliže máte v úmyslu stavět nebo rekonstruovat, pak s úvěrem neváhejte. Důvodem je jak očekávaný postupný růst úrokových sazeb, tak i výhledově vyšší DPH u stavebních prací.



Hodláte si koupit byt nebo dům? Uvažovali byste v případě nedostatku vlastních prostředků spíše o překlenovacím úvěru, nebo hypotéce? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.