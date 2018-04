Je zlato lepší než akcie?

V posledních několika letech se zlato jevilo jako velmi výhodná investice. Za tři roky zaznamenalo růst 41,3 % zatímco index Dow Jones rostl o 14,5 % a S&P 500 jen o 7,1 %. Jeho obhájci poukazují zejména na nízkou korelaci (vzájemný vztah k jiným veličinám) s akciovými trhy a malou závislost na změnách v ekonomice a na ekonomické cykly. To ze zlata dělá výborný prostředek k efektivní diverzifikaci a snižování celkové volatility portfolia. Pokud je doplňkem, doporučuje se jeho váha v portfoliu kolem 5-6 %.

Zlato je vyhledávanou investicí v dobách nejistoty a je ceněno kvůli své „nadčasové vnitřní hodnotě“. Stabilita ceny zlata je však také jedním z argumentů jeho odpůrců. Před rokem 2001 totiž představovala investice do zlata spíše mírnou ztrátu, zatímco na málo rizikových investicích se dalo vydělat, byť jen několik procent ročně.

Jak investovat do zlata?

Existuje několik způsobů, jak zhodnotit peníze investicí do zlata. Nejschůdnější možností jsou komoditní futures. Obchody vám zprostředkuje několik společností, které v současnosti mají licenci od Komise pro cenné papíry. Futures kontrakty však nejsou určeny pro každého, přestože je tento způsob investice velmi jednoduchý a

Zajímavosti o zlatě J edna tuna zlata se „vejde“ do krychle o hraně 37,27 centimetrů. T rojská unce (oz) = 31,1035 gramů. R yzost zlata se měří v karátech - nejkvalitnější je 24 karátové zlato, nebo v jednotkách ryzosti: 24 karátů = ryzost 1000, např. 18 karátové zlato má ryzost 750 (= 1000*18/24). N ejtěžší zlatý nuget byl nalezen v Austrálii a vážil přes 90 kg. Veškeré zlato, které bylo na Zemi vytěženo by se vešlo do krychle s hranou menší než 20 metrů. B od tání zlata je 1 064 stupňů Celsia.

je možné obchodovat s relativně nízkými objemy.

Další z možností je také investice do zlatých mincí a slitků (prutů), které většinou dosahují vysoké ryzosti. Od nich je ale potřebné odlišovat pamětní mince, u kterých se cena určuje také na základě obliby u sběratelů. U nás je tento způsob asi nejdostupnější.

Lze využít i odvozených instrumentů, kam patří dluhopisy zajištěné, či navázané na zlato, dále certifikáty se zlatem jako podkladovým aktivem, nebo fondy, které investují do zlata. K investicím do tohoto kovu také patří akcie těžebních a zpracovatelských společností, nebo firem, u kterých je zlato důležitým výrobním vstupem; dále fondy, které investují do těchto společností.

Jaká je současná situace?

Z údajů v tabulce je patrné, že zlato i v uplynulém roce zaznamenalo zajímavý růst. Svého maxima (kolem hranice 426 dolarů za troyskou unci) dosahovalo v půlce dubna, a to zejména díky násilnostem v Iráku a klesajícímu kurzu dolaru. Od roku 2002 dolar vůči euru oslabil o 28 procent a analytici se shodují na tom, že jej ještě letos čeká pokles. Investoři se tak odklánějí od dolarových rezerv a investují do zlata.

Poptávka po zlatě a jeho cena vždy rostou s geopolitickými krizemi, když investoři hledají „bezpečný přístav“ (právě pro jeho „vnitřní hodnotu“). Hrozby teroristických útoků totiž stále přetrvávají. K politickým hrozbám se přidávají ekonomické problémy a nejistota na akciových trzích, které také nutí investory hledat jiné možnosti zhodnocení prostředků.

Zlato Cena 29.9.2004 1 den 1 měsíc 1 rok cena (USD/tr.oz) 412,15 407,83 401,65 385,25 změna (USD) 4,32 10,50 26,90 změna (%) 1,06 2,61 6,98

Vyšší úrokové sazby v USA sice podporují americký dolar, na druhé straně ale zlato získává podporu v negativních ekonomických statistikách. Celá řada obchodníků se tak domnívá, že současná cenová hranice zlata se udrží a americký rozpočtový deficit i deficit běžného účtu povedou k oslabení dolaru. K posílení pozice zlata by také mohl pomoci růst poptávky v Číně, což je způsobeno liberalizací zdejšího trhu s drahými kovy.

Investice do zlata může být v současnosti jednou z možných variant, jak docílit vetší diverzifikace portfolia. Obchodníkům s futures spekulujícím na růst pak může přinést zajímavé zisky. Na druhé straně je ale nutné brát v úvahu také mínění odborníků, kteří upozorňují na to, že v průběhu pár let může být zlato sesazeno ze svého trůnu jinými drahými kovy.

