Jeden nebo dva účty v rodině?

Společný účet znamená menší výdaje

Dřívější často používanou metodu odkládání peněz do obálek podle účelu jejich použití nahradil bankovní účet s trvalými příkazy. Výhodou vedení jednoho účtu jsou určitě nižší náklady, než když je jich v rodině víc, a to minimálně o poplatky za vedení druhého účtu. U jednoho účtu se také lépe kontrolují příjmy a výdaje, proto je výhodný pro rodiny s nižšími příjmy. Ten kdo se o účet stará, což je většinou žena, má dobrý přehled o tom, co vedení domácnosti stojí, nevýhodou je, že naopak partner může mít o nákladech domácnosti zcela liché představy. A kritizovat ji, že je špatná hospodyně. Podle socioložky Marie Čermákové bývá, pokud muž nemá ani rámcový přehled o finančních tocích v domácnosti, hospodaření s penězi zdrojem rodinných konfliktů. I při vedení jednoho společného účtu by však měly zbýt každému z partnerů nějaké peníze pro vlastní potřebu, aniž by musel skládat "raport" za co je utratil.

Více účtů: horší kontrola hospodaření

Využití více bankovních účtů je výhodné pro rodiny, které nemají finanční těžkosti. Kontrola hospodaření s penězi je obtížnější než u jednoho účtu, náklady na bankovní poplatky vyšší. Aby nebylo hospodaření s více účty zdrojem konfliktů, mělo by na účtech partnerů zbývat přibližně stejně peněz pro jejich osobní spotřebu.

Je lepší mít jeden nebo více bankovních účtů v rodině a proč? Ptáme se Vladislava Volence, předsedy představenstva a generálního ředitele České zbrojovky Rozhodně doporučuji více bankovních účtů a ke každému samostatnou platební kartu. V případě, že je z nějakého důvodu, například ztráty platební karty, znemožněn přístup k jednomu účtu, vždy je možné využít druhého. Myslím si však, že mít více účtů (a karet) je už nyní v rodinách poměrně obvyklé - počínaje běžným účtem domácnosti a konče třeba studentským kontem dcery. Neobvyklý není ani model tří rodinných účtů, kdy je jeden využíván pro platby na provoz domácnosti a zbylé dva jako osobní účty partnerů? Podle odborníků je pak rodinné hospodaření méně průhledné a také nákladnější. Ekonomické zacházení s účty znamená minimalizovat zůstatky na běžných účtech a využívat takzvané inteligentní a zvláštní spořící účty, které jsou lépe úročeny než běžné účty a je z nich možné vybírat.

Určitě se vyplatí založit vlastní účet s platební kartou větším dětem. Naučí se dříve zacházet s penězi, což se jim v dalším osamostatňování může jen hodit.

Výhody a nevýhody jednoho účtu v rodině

+ nižší náklady

+ lepší kontrola hospodaření rodiny

+ rychlý přehled o stavu financí

- ztráta finančního soukromí partnerů

Výhody a nevýhody více účtů v rodině

+ zachování soukromí obou partnerů

+ rozložení rizika, pokud jsou účty u různých bank

- vyšší náklady

- nepřehledné hospodaření rodiny

Kolik účtů má vaše rodina? Máte nějaký speciální účet o jehož funkci byste se s námi mohli podělit?