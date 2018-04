Jedete do zahraničí? Pojistěte se!

Cestovní pojištění: nutná výbava na zahraniční dovolenou

Angína za tři tisíce korun, zlomenina ruky se sádrou dvacet tisíc korun, úžeh za dva tisíce korun nebo jeden den v nemocnici za sedm tisíc korun - tak by mohl vypadat váš účet.

Na cestách může stačit i platební karta

Když mám platební kartu, nebudu mít problém s ošetřením v zahraničí, řekne si leckterý cestovatel. Není to však tak úplně jednoduché.

Kdo má slevu a kdo naopak připlácí?

Víte, kdo může získat slevu na cestovním pojištění a kde všude je možno jej uzavřít? Jaké jsou výluky z pojištění - co vám pojišťovna nezaplatí? Čtěte.

Jak postupovat při nenadálých událostech v zahraničí

Co dělat, pokud v zahraničí onemocníte, způsobíte škodu, nebo dojde ke ztrátě či poškození vašich zavazadel? Nechte si poradit.

Kolik zaplatí rodina za pojištění na 10 dní do Chorvatska Allianz 1380 korun Česká pojišťovna* 1440 korun Evropská cestovní pojišťovna** 995 korun Generali 720 korun

Kooperativa 800 korun

Pojišťovna České spořitelny 930 korun ČSOB Pojišťovna 1220 korun

Uniqa 580 korun VZP*** 940 korun

Pozn.: pojistné zahrnuje pojištění léčebných výloh nejméně na 1 000 000 korun na území Evropy, v případě Evropské cestovní pojišťovny (ECP) na 2,4 mil. Kč a u Allianz bez omezení, dále pojištění úrazu, odpovědnosti za škodu, zavazadel pro rodiče a dvě děti do 15 let; * pro děti do 14 let, ** stejné pojistné zaplatí i pět osob bez příbuzenského vztahu, cestují-li jedním vozem, *** včetně prázdninové slevy