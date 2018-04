Jedna karta k dvěma účtům, speciální nabídka malých bank

Už třetí tuzemská banka nabízí službu "jedna karta ke dvěma účtům". Ocení ji nejvíce ti, co často cestují do zahraničí, kde svou kartou platí. Vyhnou se totiž placení poplatků při konverzi jedné měny do jiné, neboť platby se automaticky odúčtují z předem zvoleného cizoměnového konta. Klienti uvítají i skutečnost, že odpadá hlídání dvou karet a dvou různých zůstatků navazujících účtů.

Princip služby je přitom velmi jednoduchý. Zřídíte si u banky účet v české měně a jednoduše, už při žádosti o vydání debetní platební karty, případně kdykoliv později, přiřadíte účet druhý v cizí měně.

Jako poslední doplnila tuto novinku do svého portfolia Volksbank, funguje však již v LBBW a také UniCredit Bank. V základních rysech jsou nabídky těchto bank stejné, přesto se v podstatných parametrech liší.

Jedna karta a dva účty stejné měny, to umí jen Volksbank

Službu využívá, podle informací banky, přibližně deset procent držitelů platebních karet Volksbank. "Klienti výhod jedné karty ke dvěma účtům využívají zejména během dovolených a prázdnin, kdy cestují do zahraničí. Aktivaci a deaktivaci druhého účtu provádíme bezplatně, i proto si klienti tuto službu oblíbili," objasňuje Vladimír Hozman, vedoucí platebních karet Volksbank.

Není nutné ani shánět speciální kartu. Takto "dvojitě" mohou fungovat všechny bankou nabízené debetní platební karty (klient jimi čerpá vlastní peníze ze svého účtu). Ke korunovému účtu dovoluje banka přidat druhý účet v cizí měně. Ovšem zvolit lze i variantu dvou účtů téže měny, a to včetně české koruny. Tím se nejvíce Volksbank odlišuje od své konkurence.

Jako jednu z hlavních výhod služby vidí banka také v tom, že klient nemusí hlídat dva zůstatky a ještě dvě platební karty.

V LBBW si můžete "nalinkovat" jen eurový účet

Účetní napojení dvou účtů k jediné kartě, ovšem pouze korunového a jako druhého eurového účtu, umožňuje svým klientům také LBBW. Službu provozuje pro klienta, stejně jako Volksbank, bezplatně.

Trochu nepraktická se jeví snad jen skutečnost, že kvůli jakékoliv změně v účtech musíte na pobočku. Účtování jednotlivých transakcí, například v eurech pak probíhá z eurového účtu, vše ostatní prochází přes účet korunový.

Trojici bank poskytujících tuto službu uzavírá UniCredit Bank. Trvá také na tom, že základní účet bude korunový. Na měně druhého účtu vázaného na tutéž kartu, nebude-li rovněž v korunách, už jí ale nezáleží. Vybrat si proto můžete z kompletního spektra měn, v nichž banka vede běžné účty.

"Klient si může navázat, kromě spořicího a termínovaného účtu, jakýkoli běžný účet. Dokonce je možné k jedné kartě připojit například korunový účet manžela a eurový účet manželky," popisuje výhody služby Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí UniCredit Bank. Doplnil ještě, že nejvyužívanější kombinací je napojení účtu korunového a eurového, druhou nejoblíbenější variantou pak je spojení účtu korunového a dolarového.

Pokud však budete měnit navazující účty častěji, připravte se na nemalé výdaje. Každé napojení a odpojení účtu totiž v UniCredit Bank vyjde na rovných 100 korun.