Jedna z příčin chudoby je finanční negramotnost

"I když statistika říká, že Česko má nejnižší procento chudých z EU, žijí tu lidé, kteří nemají na zimní boty nebo třeba na psací stůl pro děti," říká Milena Černá, představitelka Evropské sítě v boji proti chudobě v České republice. Sítě, která sdružuje 14 neziskových organizací věnujících se práci s lidmi žijícími v chudobě.

Kdo nemá psací stůl, je chudý?

On to může být první krok k problémům. Dítě nemá vlastní místo, kde by se mohlo učit. Sociální pracovnice navrhne, aby bylo dáno do ústavní výchovy. Tam má sice dobré materiální podmínky, ale ztratí rodinu. Nenaučí se hospodařit, nenaučí se vztahům. Chudoba rodin až příliš často dělá z dětí takzvané sociální sirotky, žijící v ústavech.

Co je třeba dělat nejdřív? Představuji si, že peníze, které Evropa v rámci Roku boje proti chudobě na řešení problematiky přidělí, půjdou právě na podporu rodin s dětmi, na provoz azylových domů, jídlo pro chudé...

Kampaň má vnést do řešení chudoby nový pohled: rovný přístup a lidskou důstojnost. Cílem je sice dopřát lidem přijatelné životní podmínky, ale nejdůležitější je pracovat ne pro chudé, ale hlavně s nimi.

Jak si to můžeme představit konkrétně?

Naše členské organizace nechystají jen kroužky pro romské děti, ale zaměstnávají Romy. Nerozdávají almužny, dávají lidem šanci, aby pracovali. Chceme, aby se lidé se zážitkem chudoby podíleli na programech, které jí zabraňují. Rádi bychom využili jejich zkušeností. Ať se veřejnost a političtí činitelé naučí jejich hlasu naslouchat.

Lidé se pohoršují například nad bezdomovci. Jezdí tramvají a páchnou. V Praze dokonce mohou lidi povolat městskou policii a ta zasáhne. Jak? Přesune bezdomovce jinam. Ale to není k ničemu. Řešením by bylo nabídnout těm lidem místa, kde by se mohli vykoupat, nechat se ošetřit, poradit se o těžkostech.

Jiné problémy mají lidé, které chudoba vtáhne do dluhů, s nimiž si nedovedou poradit. A my chceme, aby dokázali vyjádřit, co prožívají, a co potřebují. Říci to vlastními slovy. A společně hledat nápravu.

K těm nejdůležitějším příčinám chudoby patří...

Důležitá je otázka odpovědného úvěrování. Nebankovní instituce, které půjčují peníze, mají žraločí praktiky. Půjčí peníze za neuvěřitelný úrok, na padesátitisícovou půjčku vezmou do zástavy dům. To je první krok do chudoby. (viz článek o žraločích praktikách)

V parlamentu leží návrh legislativních změn, které by měly chránit spotřebitele. Naší snahou je dosáhnout toho, aby začal platit. Co nejdříve. Aby firmy musely nabízet srozumitelné podmínky.

To jde ruku v ruce s tím, že lidé jsou vůbec ochotni podepsat podmínky půjček, které jsou pro ně naprosto nevýhodné. Není to tedy spíš věc jejich neznalosti?

A to je další problém. Finanční gramotnost. Představte si, že ani na obchodních akademiích se nevyučuje. Spousta lidí si neumí spočítat úrok, nechápe principy půjčky. Snažíme se proniknout do komunit, kde je situace nejzoufalejší. Mnohé vysvětlují terénní pracovníci, v republice jsou desítky poraden, kde je možné začít řešit problémy s penězi. Jejich práci podporujeme.

Rok 2010 je vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Evropa pro Česko vyčlenila devět milionů korun.