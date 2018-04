Jedna změna za druhou

J&T Asset Management, investiční společnost a.s pozastavila v tomto týdnu odkupování podílových listů fondu J&T Perspektiva – P otevřený podílový fond peněžního trhu.K tomuto pozastavení dochází v souladu s projektem sloučení tohoto podílového fondu s fondem Union peněžní trh, Investiční společnost Union, a. s., otevřený podílový fond. Důvodem pozastavení je technické zabezpečení realizace výměny podílových listů fondu Union peněžní trh za podílové listy fondu J&T Perspektiva – P v souladu s projektem přeměny. Poté, co k 6.2. byla ukončena činnost smíšeného fondu Union Vyvážený OPF, tak investiční společnost Union přišla i o svůj druhý fond a v od tohoto týdne již nemá ve správě žádné fondy.

J&T se tak nadále rozrůstá. Před nedávnem získala pod svoje křídla společnost InvestAGe, a tím i její podílové fondy. Sloučením výrazně vzroste objem spravovaného majetku tímto fondem. Zatímco před sloučením dosahovalo vlastní jmění necelých 30 milionů korun, po sloučení by se suma měla více než zdvojnásobit na přibližně 74 milionů korun.

Nové jméno PKIS

EPIC Securities, a.s., jediný akcionář Partnerské Kapitálové Investiční Společnosti, a.s., , rozhodl o změnách v obsazení orgánů společnosti a o změně obchodního jména společnosti. Ta nyní ponese název Investiční společnost Jupiter Invest, a.s. Ke změně sídla společnosti nedošlo.

Nový fond OB Invest

Do správy společnosti OB Invest přibyl nový, v pořadí již sedmý otevřený podílový fond. Jedná se o ČSOB Nadační. Jak už název napovídá, podílníkem se při splnění zákonných podmínek může stát pouze nadace nebo nadační fond. Jedná se o výnosový typ fondu, jednou ročně jsou podílníkům vypláceny dividendy. Investiční strategie je velmi konzervativní, čemuž odpovídá i složení portfolia: fond investuje především do instrumentů peněžního trhu, dluhopisů ČR a státních dluhopisů ostatních středoevropských zemí. Doporučeným investičním horizontem jsou 2 roky.

Soutěžní hry ŽB Trustu

V době od 15.4. do 20.6. (první kolo) a od 21.6. do 20.8. (druhé kolo) pořádá společnost ŽB Trust soutěž pro své podílníky. Každý, kdo ve výše uvedeném období investuje minimálně 50 000 korun do některého z podílovýchj fondů ŽB Trustu, se soutěže může zúčastnit. Cílem je ke stanovenému datu uhodnout velikost majetku fondu Živnobanka - Sporokonto. Tip se uvádí s přesností na korunu. V současné době se výše majetku pohybuje nad dvěma miliardami korun. Vyhrává soutěžící s nejpřesnějším tipem. Hlavní cenou v každém kole jsou podílové listy v hodnotě 100 000 korun. Pro investory nad 100 tisíc korun je připraveno v každém kole 5 výher po 20 000 korunách (opět ve formě podílových listů).

Kromě této hry ještě ŽB Trust připravil pro investory hru "Každý 50. a 10. investor vyhrává". Jak již název napovídá, každý investor, který bude investovat v období soutěže (15.4. - 28.6.) do některého z fondů Živnobanka - Sporokonto, Živnobanka - Interkonto a Živnobanka - korunový balancovaný fond jednorázově minimálně 50.000 Kč, má šanci na výhru. Investoři budou podle předem daných ktitérií seřazeni a každý padesátý vyhrává podílové listy fondu Živnobanka - Sporokonto v hodnotě 5.000 Kč.

Obdobně vyhrává každý 10. invetor, který investuje minimálně 50 000 korun do fondy Živnobanka - akciový fond.

Povolení pro fondy KBC

Povolení k činnosti na území ČR získalo od Komise pro cenné papíry ve dnech 2. dubna a 4. dubna 2002 celkem 62 fondů investičních společností KBC registrovaných v Belgii a v Lucembursku. Již v lednu získalo povolení 14 fondů investiční společnosti KBC Renta. Spolu s fondy OB Investu a První investiční společnosti tak je možné na všech pobočkách ČSOB získat podílové listy celkem 89 fondů různých investičních strategií.

Obchodování dle UNISu

V novém roce se podílovým fondům nebývale daří, a to především z hlediska přílivu nových investic. Během uvedeného období došlo k nárůstu vlastního jmění OPF členů Unie investičních společností ČR o 12,162 miliardy Kč z 64,184 miliardy Kč na 76,346 miliardy Kč, tj. o 18,9 %. Vedle čistých prodejů k tomu výrazně přispělo i začlenění balancovaného fondu 1. IN – PIF s majetkem v hodnotě přes 6 miliard Kč. Na čistých prodejích se nejvíce podílely fondy peněžního trhu a smíšené fondy, jak dokladuje následující graf:

Vývoj objemu vlastního jmění

Čisté odkupy tentokrát nedsosáhly takové výše jako v předchozím týdnu, ale ani výsledek +190 milionô korun není rozhodně špatný. Ustálilo s obchodování s ČSOB Výnosovým, po miliardových výkyvech v předchozích týdnech tentokrát skončily čisté prodeje mírně v záporu (-20 mil. Kč). Výsledky fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů opět překonaly ostatní druhy fondů, jak ostatně dokazuje následující tabulka:

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ISČS Sporoinvest 167 mil. 1. IN Restituční -117 mil. IKS Peněžní trh 98 mil. 1. IN - PIF -33 mil. Blancovaný f.nad., ŽB 43 mil. ČSOB Výnosový -20 mil. Akciové fondy ISČS Sporotrend 2,95% ČSOB Světový akciový -5,91% 1. IN Akciový -0,22% ČSOB Evropský akciový -5,51% Akro Svět -0,89% ISČS Eurotrend -5,16% Dluhopisové fondy 1.IN Dluhopisový 0,6% ISČS Trendbond -0,76% ISČS Bondinvest 0,4% IKS Plus bondový -0,7% ČPI Korp. dluhopisů 0,27% IKS Dluhopisový 0,07% Fondy peněžního trhu 1. IN Peněžní trh 0,14% Akro Obligace -2,36% ŽB Sporokonto 0,13% ISČS Merkur -0,03% IKS Peněžní trh 0,1% ISČS Sporoinvest 0,01% Fondy fondů 1. IN Fond fondů -1,35% IKS Fond fondů -2,73% ISČS Globaltrend -3,11% Smíšené fondy 1. IN Středoevropský 0,5% ŽB Interkonto -1,6% Akro Český 0,07% ČSOB Smíšený -1,3% 1. IN Výnosový -0,03% Newton Euro -1,3%

