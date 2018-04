Víme, jak vypadá „Jednoduše lepší bankovnictví“ od Equa bank

Ovládání internetového účtu nové Equa banky jsem si mohla vyzkoušet spolu s dalšími dvěma novináři.

Equa bank Nástupkyně Banco Popolare zahájila svou činnost v Česku koncem června 2011 pod názvem Equa (italsky férový) bank.

Zatím odhalila dvě novinky: nastavitelnou multiměnovou platební kartu a plnohodnotnou aplikaci pro chytré telefony.

V současnosti ma sedm poboček (dvě v Praze, a po jedné v Hradci Králové, Liberci, Plzni, Brně a Mladé Boleslavi).

Bankovnictví je opravdu přehledné, ovládá se intuitivně, bez problémů by ho měl zvládnout i začátečník. Systém používá podobně jako Zuno ikony ke snadnému přístupu na jednotlivé stránky, ale je trochu složitější. Hodně je tu znát práce odborníků z bývalé eBanky, bankovnictví nabízí i pokročilejší funkce.

Některá nastavení přebrali od mBank, v budoucnu se chystají využít i podoby grafů, které má GE Money Bank. Zkrátka projevily se v plné míře zkušenosti odborníků jmenovaných bank.

Srozumitelné modrobílé stránky

Jak vypadají stránky internetového bankovnictví si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Po přihlášení (lze zvolit ověření SMS zprávou nebo jen heslem), se dostanete na hlavní stránku, kde vidíte základní přehled transakcí a vpravo přehled zůstatků na všech vašich účtech.

Nahoře na stránce jsou ikony, pomocí nichž překlikáváte tam, kam potřebujete (provést platbu, založit nebo změnit termínovaný vklad, požádat o hypotéku, ovládat platební kartu či změnit osobní nastavení). Zajímavá je záložka Čekárna plateb. Než banka platbu odešle ke zpracování, máte možnost ji ještě stopnout.

Hlavní stránka, která se objeví po přihlášení

Šikovné jsou také malé ikonky u jednotlivých transakcí, pomocí kterých jednoduše zopakujete platbu bez toho, že byste museli vyplňovat všechny údaje znovu, nebo si platbu můžete uložit jako šablonu. Křížkem je možné ji ještě před odchodem z banky zrušit. Pro lepší orientaci ve výpisu si sami můžete zvolit jednotlivé kategorie plateb.

V záložce transakční historie vidíte všechny platby Zadání příkazu k úhradě

Pozor – tlačítko zpět je vlevo dole na stránce, klasické "prohlížečové zpět" vás vyhodí ze systému a musíte se znovu přihlásit.

Pokud byste si nevěděli s něčím rady, stačí najet myší na řádek či symbol a vpravo se objeví modrý rámeček info box s nápovědou a vysvětlením.

K dokonalosti však on-line bankingu ještě pár drobností chybí. Kdo je třeba zvyklý na internetové bankovnictví Raiffky, bude postrádat pár vychytávek, například zobrazení přesného času u transakce. Představitelé banky ovšem slibují, že postupně zapracují nejen připomínky z novinářské prezentace, ale chtějí reagovat i na postřehy samotných klientů.

"Navíc některé z podnětů jsou již zapracovány a pouze nebyly v prostředí, které jste používali v testu. Například více detailů v transakční historii jako název účtu, nebo jméno odesilatele při tramsakci v rámci banky," dodává provozní ředitel banky Ondřej Moravec. Podle něj bance skutečně záleží na tom, aby to byl pro klienty Simply better banking. "Takže pokud někde ten pocit mít nebudou, budeme se snažit to napravit."

Rozhodující je rychlost a spolehlivost

Patrik Nacher ze serveru bankovnipoplatky.com se během prezentace zajímal o poplatky. Sazebník je dole na stránce, vypadá jednoduše, ale zatím v něm nebyla ta "ostrá" čísla. Nicméně podle slov Ondřeje Moravce by mělo být maximálně zvýhodněné ovládání účtu přes počítač a všechny standardní operace bez poplatků.

Banka nemá své bankomaty, kolik tedy bude stát výběr z bankomatu? Poplatek nám zatím neprozradili, ale mohl by se pohybovat v podobných relacích jako u mBank či Zuno banky.

V bance můžete mít až tři účty v různých měnách (při převodu z korunového na dolarový nebo eurový hned vidíte aktuální přepočet) a k nim pak budou k dispozici dva typy platebních karet, embosovaná a elektronická. Zájem vzbudila i možnost nastavení platební karty. Nespornou výhodou pro lidi, kteří hodně cestují, je možnost takzvaného multiměnového nastavení platební karty, tedy spojení debetní karty s účtem v eurech nebo dolarech. A pak když budete platit třeba na Slovensku strhne se vám platba přímo v eurech, odpadne tedy přepočítávání měny. V zemích, kde mají jinou měnu než eura nebo americké dolary, se transakce strhne klasicky v korunách.

A na co jsem zvědavá já? Zkušeností z několika bankovních systémů mě naučily, že je nejdůležitější spolehlivost a rychlost celého systému. Co je mi totiž platné, když se okamžitě orientuju, na vše mám nápovědu, když systém každou chvíli padá, nebo se zasekne a já nemůžu udělat to, co potřebuju.