Jednodušší zakládání živností se komplikuje

Chodba před oddělením registrací živnostenského odboru v Praze 2 v úterý zela prázdnotou. Podnikatelé zatím nepodlehli vábení ministerstva průmyslu a obchodu, které slibovalo, že od 1. srpna bude založení živnosti daleko jednodušší a časově úspornější.

Novinka, jež má podnikatelům usnadnit život, má název Centrální registrační místo (CRM). Tato místa začala v úterý fungovat na 227 obecních živnostenských úřadech v celém Česku.

Zjednodušení spočívá v tom, že podnikatel při zakládání živnosti, ale i v jejím průběhu nebude muset obíhat kromě živnostenského úřadu ještě úřad finanční, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a úřad práce.

Ministerstvo také slibuje, že některé dokumenty - jako například doklad o daňové bezdlužnosti nebo výpis z trestního rejstříku - si úředníci seženou sami.

"Místo podnikatelů budou naopak mezi úřady obíhat informace. V konečném důsledku ušetří nový systém čas i peníze nejen podnikatelům, ale i státu," slibuje si od novinky ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

Nedůvěra úředníků

Novému systému ale zcela nevěří ani sami úředníci. "Ten výpis z trestního rejstříku si raději přineste. Když ho tady budeme mít, může vyřízení trvat maximálně 15 dní. Pokud bychom si ho museli shánět sami, bude to trvat daleko déle," odpovídá úřednice z živnostenského úřadu v Praze 1 na dotaz, zda si úřad potřebné dokumenty sežene opravdu sám.

"Pokud si výpis z trestního rejstříku nepřinesete, celé se to protáhne," potvrzuje úřednice v Praze 2.

Vzápětí první úřednice zpochybňuje i další plánovanou výhodu Centrálního registračního místa: možnost nechat si od živnostenského úřadu vyřídit dokumenty i pro úřad finanční.

"Žádost o registraci na finančním úřadu je nyní naopak složitější, když budete chtít, abychom to za vás na úřad poslali my. Když si to oběhnete sama, máme tu jiný jednodušší formulář," pokračuje úřednice a přidává historku s podnikatelem, který se první, složitější formulář snažil vyplnit, ale nakonec to vzdal.

"Když to pošleme za vás, stejně si vás zavolají, protože to budete mít nedokonale vyplněné," uzavírá úřednice.

Ostatní úředníci mají obavy, že jim nový systém zpočátku zkomplikuje práci. "Myšlenka je to dobrá, ale potřebuje to dotáhnout. Problém je, že za podnikatele budeme všechny dokumenty vyřizovat poštou. Do budoucna to snad půjde elektronicky," doufá Jan Charvát z úřadu v Praze 10.