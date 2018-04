Bankomaty umí vyplivnout i 75 bankovek. Opotřebované se seknou

Využívat k placení kartu místo bankovek si zvykl už téměř každý. Jenže ne každý si může dovolit zaplatit kartou libovolnou částku, a to i přesto, že má na účtu dost peněz.

Platby u obchodníků - klidně i miliony

Jako nový klient máte u většiny bank nárok na standardní limit, který se liší podle druhu karty. Může to být 10 tisíc, ale třeba i 650 tisíc korun. Nejnižší částky jsou u karet elektronických, nejvyšší mají karty zlaté.

Navíc má každá banka čerpání maximální částky nastaveno jinak, někde je denní, jinde týdenní limit. To je dobré zjistit hned na začátku při převzetí karty a také si to zapamatovat. Když máte například týdenní limit 50 tisíc korun a celou částku vyčerpáte v pondělí, do nejbližší neděle máte s placením kartou utrum. Podrobné informace najdete na internetových stránkách jednotlivých bank.

O zvýšení limitu musíte požádat

Jestli shromáždíte na účtu vyšší částku a chcete utrácet víc, musíte si sami limit zvýšit. Automaticky se to neudělá. Všechny banky slibují, že si u nich můžete maximální limit kdykoli změnit, a to až do výše zůstatku na účtu. "Takže se stává, že klienti skupiny ČSOB provádějí i transakce převyšující milion korun," uvádí mluvčí Zuzana Kalátová. K ní se přidává i Petr Plocek z UniCredit Bank, kde se také nejvyšší částka blížila milionu.

Nejvyšší platby kartou Citibank - kreditní kartou 2,725 milionu korun , debetní 515 tisíc korun

, Komerční banka - 1,718 milionu korun

Česká spořitelna - 1,44 milionu korun Zdroj banky

Pokud požádáte o změnu limitu, počítejte s tím, že si vás banka proklepne. Schválení závisí také na tom, jak dlouho účet v bance máte, jaká je vaše platební morálka, kolik a jak pravidelně vám tam chodí plateb.

"Pokud má klient dostatek peněz na účtu a o navýšení si sám zažádá, není důvod mu nevyhovět s tím, že ho samozřejmě upozorníme na možná bezpečnostní rizika," říká Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank. "V praxi jsou obvykle tyto limity omezeny výší nejčastěji do 150 tisíc korun na jednu transakci v bankomatu nebo u obchodníka," doplňuje Kateřina Pospíšilová z Equa banky.

Zdaleka ne všechny banky jsou ochotné pochlubit se nejvyššími částkami zaplacenými jejich kartou. Sdílnější jsou spíš ty větší, menší většinou odpověděly, že takové informace nesdělují kvůli zachování bankovního tajemství.

Nejvyšší platbu provedl klient Citibank, který zaplatil v klenotnictví v Dubai v přepočtu téměř dva a tři čtvrtě milionu korun. Následuje útrata business kartou od ČSOB, která lehce přesáhla dva a čtvrt milionu. Klient Komerční banky zaplatil najednou kartou 1,7 milionu a Česká spořitelna zaznamenala nejvyšší transakci v obchodním domě Harrods v Londýně za 1,44 milionu korun.

Maximální výběr z bankomatu omezuje samotný přístroj

Kolik korun si můžete najednou vybrat z bankomatu, omezují kromě limitu daného bankou také technické parametry samotného přístroje. Bankomat vydává požadovanou částku najednou, "dávkové" vydávání není možné. "Množství bankovek, které projdou otvorem, záleží také na míře jejich opotřebení. V případě, že balík bankovek neprojde vydávacím otvorem, bankomat transakci sám stornuje a nedokončí ji," vysvětluje Lucie Hálová z Volksbank.

Česká spořitelna Minimální možný výběr z bankomatu je 200 korun, za poslední rok jich bylo přes 6,5 milionu. Nejběžnějším výběrem je částka 1 000 korun, těch bylo přes 14,5 milionu.

Bankomaty nejsou všechny stejné, ale většina těch, které jsou v Česku, umí vydat najednou maximálně 40 bankovek. Pokud je tedy nejvyšší nominál dvoutisícikoruna, dostáváme se na omezení 80 tisíc korun na jeden výběr. Můžete však narazit i na bankomat (některé bankomaty skupiny GE), který umí vyplivnout jen 20 bankovek a navíc má nejvyšší možnou vydanou bankovku tisícovku. Pak z něj dostanete najednou pouze 20 tisíc korun. Pokud však máte na kartě nastavený výběr vyšší, nic vám nebrání ještě ten samý den si vybrat znovu.

Výrazně lépe jsou na tom bankomaty skupiny UniCredit Group. "Většina bankomatů je schopna vydat až 75 bankovek, pak tedy hovoříme o 75 bankovkách v nominální hodnotě 5 000 korun," uvádí mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Minimálně je možné vybrat zpravidla 200 korun, existují i bankomaty, které vydají stokorunu.

Ještě více můžete vybrat v zahraničí, zvláště pokud příslušná měna nabízí dostatečné nominální hodnoty bankovek. Například ČSOB banka tak zaznamenala výběr v přepočtu téměř za čtvrt milionu korun.

Pojištění nemusí na vysoký limit stačit

Nastavit si vysoké limity má i jistá nebezpečí. A to v případě, že vám kartu někdo ukradne. I když ji máte pojištěnou, nemáte vyhráno, protože i pojištění má limity. Každá banka má své, ale i nejvyšší možný limit nepokryje mnohasettisícové či milionové nákupy. Například pojištění proti zneužití karty při odcizení s limitem 150 tisíc korun přijde na více než tisícovku ročně, u exkluzivních kont bývá v ceně balíčku.

Proto lidé v bankách varují před neuváženým zvýšením limitu. "Nastaveni maximálního limitu je na klientovi, ale v jeho vlastním zájmu existuji doporučené maximální limity podle typu karty," upozorňuje Martina Lambert z LBBW Bank. "Obecně u karet typu Gold doporučujeme klientům nastavit maximální týdenní limit na částku 300 tisíc korun, ne vyšší," dodává Lucie Hálová z Volksbank.

"U Citi kreditních karet lze uskutečnit transakce do výše kreditního limitu, který může být řádově ve statisících či dokonce milionech korun. V případě výrazně vysokých částek doporučujeme klientům, aby nás předem kontaktovali a zamýšlenou transakci avizovali," říká Branislav Cehlárik z Citibank.

Pokud se chystáte koupit drahé auto, koně nebo třeba cestu kolem světa, je řešením limit zvýšit a hned po výběru či nákupu limit zase snížit.