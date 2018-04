Přechodem do nového penzijního spoření lze na daních ušetřit tisíce

Týká se těch, kterým na penzi přispívá zaměstnavatel. O co jde? Roli tu hraje zdanění naspořených peněz při výplatě po ukončení smlouvy.

Pan Lukáš požádal svůj penzijní fond při odchodu do penze o jednorázovou výplatu naspořených prostředků. Že mu stát zisk zdaní, věděl, co ho však nemile překvapilo, byl fakt, že mu strhli daň i z těch peněz, které mu přispíval zaměstnavatel.

S tím nepočítal, nikdo ho na to při podání žádosti neupozornil. A protože Lukášův zaměstnavatel byl štědrý, deset let mu přidával tisícovku měsíčně, Lukáš nakonec dostal částku o 18 tisíc korun (15 procent ze 120 tisíc korun) menší, než jakou čekal.

Při jednorázové výplatě počítejte se zdaněním

Co říká zákon § 8 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: Jednorázové vyrovnání nebo odbytné z penzijního připojištění se státním příspěvkem se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené penzijnímu fondu nebo penzijní společnosti zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2000.

Když zůstanete ve starém penzijním připojištění (takzvaných transformovaných fondech) až do konce smlouvy, můžete si zvolit dva způsoby výplaty naspořených peněz. Jednorázové vyrovnání, nebo doživotní penzi.

V prvním případě sice dostanete všechny peníze najednou, ale musíte počítat s tím, že vám zisk i případný příspěvek od zaměstnavatele zdaní nyní 15 procenty.

Ve druhém případě se zase vyhnete zdanění, ale nemáte jistotu, že dostanete všechny naspořené peníze. To v případě, že umřete dříve, než na jakou dobu vám fond peníze rozpočítá.

Jak se vyhnout zdanění příspěvků

Řešení problému existuje. Stačí, byť jen na okamžik před koncem smlouvy, přejít na doplňkové penzijní spoření. Téměř do konce spoření vám zůstanou výhody staré smlouvy (například nezáporný zisk) a navíc získáte výhodu nového, například výplatu nezdaněných příspěvků od zaměstnavatele. I když ne hned.

Jak to funguje? V novém spoření si totiž můžete zvolit výplatu penze na určenou dobu, minimálně na tři roky. Což znamená, že pokud by pan Lukáš těsně před ukončením smlouvy přešel do nového systému a pak zvolil penzi vyplácenou v dalších třech letech, mohl těch 18 tisíc získat on. Pravda, ne hned, ale postupně během tří let.

Pro koho je to výhodné

Tento postup se vyplatí těm, kteří dosáhnou v době přechodu důchodového věku, a kterým na spoření dostatečně vysokou částkou přispíval zaměstnavatel. Jen pozor na jednu věc. V doplňkovém penzijním spoření smlouva nekončí v 60 letech, ale až ve věku, kdy má člověk nárok na důchod, tedy ve většině případů později.

Pozor na datum smlouvy

Ještě než začnete uvažovat o tom, jakým způsobem si necháte vyplatit peníze, podívejte se, kdy jste smlouvu o penzijním připojištění uzavřeli. Smlouvy podepsané do roku 2000 mají totiž jiná pravidla: