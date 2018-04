Jesenicko bez míst

Jesenicko letos vúnoru zaznamenalo pátou nejvyšší nezaměstnanost v zemi. A bude zde zřejmě pokračovat trend, kdy se nezaměstnanost meziročně zvyšuje o půldruhého procenta. "Nemáme signály o tom, že by tady chtěl nějaký investor zřídit větší počet míst," konstatoval Zdeněk Vrtný z jesenického úřadu práce. Jesenicko dosáhlo předminulý měsíc v míře nezaměstnanosti 18,6 procenta. Nejhůře je na tom okolí Vidnavy, kde se v únoru vyšplhala na téměř 34 procent. V nabídce úřadu práce bylo v únoru jen 66 volných míst. Největší zájem o nové zaměstnance má místní učiliště, a to o učitele odborných i praktických předmětů. "Na konci školního roku tam skončí učitelům pracovní poměry na dobu určitou," vysvětlil Zdeněk Vrtný nebývalý zájem o pedagogy, kteří by měli do práce nastoupit v září. Nejde jen o ukončení pracovních poměrů na dobu letních prázdnin. Zájem školy se opírá také o snahu nalézt kvalifikovanou sílu, jež nahradí učitele bez odborného vzdělání, kteří dělají pedagogy na základě výjimky. "Vedení školy takto oslovuje případné kvalifikované zájemce mimo školu," potvrdil Vrtný s tím, že někteří z učitelů mají pracovní poměr na dobu určitou současně s podmínkou doplnit si odborné vzdělání v dané lhůtě.