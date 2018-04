Ježíšek chodí do bohatých firem

V některých firmách Ježíšek naděloval už před začátkem Vánoc. Mnozí zaměstnavatelé se totiž snaží poděkovat svým podřízeným za jejich celoroční práci právě vánočními dárky.



Většina zaměstnavatelů řeší vymýšlení dárků pro své podřízené jednoduše a podle nich nejlépe - penězi. „Naši zaměstnanci dostávají třináctý plat, žádné další dary nedáváme,“ říká Markéta Hrabalová, asistentka personálního ředitele Škoda Auto z Mladé Boleslavi. Zaměstnavatelé předpokládají, že lidé finanční příspěvek před Vánocemi přivítají. Mnozí s ním dokonce počítají ve svém soukromém rozpočtu.



Peníze na dárky



„S třináctým platem v podstatě počítám, jinak bych asi ani neměla za co nakoupit dárky,“ říká úřednice Jitka Skokanová z Benešova. Také třicetiletý Lukáš z mezinárodní počítačové firmy spokojeně konstatuje: „Těsně před Vánocemi dostáváme asi dvacet tisíc korun na přilepšenou a to, pokud vím, všem vyhovuje.“

Podle názoru většiny zaměstnanců se za mimořádné odměny na šéfa nikdo zlobit nebude a mnoho lidí jim dává přednost před dárky. „Když jsme dostávali nesmyslné upomínkové předměty, vždycky jsem je někomu dala, nikdy jsem z toho sama moc nepoužila,“ přiznává Karolína Marková, bývalá zaměstnankyně státní správy z Prahy. Obdarovávání zaměstnanců je spíše výsadou bohatších a prosperujících firem. Zvláště ty mezinárodní, které si váží svých lidí a kde je k získání místa potřeba dobrá kvalifikace, na dárcích nešetří a dokážou nad nimi i přemýšlet, aby udělaly radost.



Večírek na bruslích





O výši penze může rozhodnout den. Čtěte ZDE

„K Vánocům jsme dostali pěknou sportovní tašku, láhev kvalitního vína, ručník a diář na příští rok. Navíc nám uspořádali vánoční večírek na zimním stadionu na bruslích. Měli jsme tam kapelu, pořádaly se soutěže a výherci dostávali ceny,“ vypočítává pozornosti firmy Barbora Svobodová z Accenture Services. Večírek jako odměnu využívají i firmy, které nemají fondy na mimořádné odměny. „Na každé filiálce obchodního řetězce Kaufland dostanou zaměstnanci balíček v hodnotě 150 korun a navíc je pro ně uspořádána vánoční oslava, kterou platí majitelé,“ prozradil zaměstnanec prodejny Kauflandu, který nechce být jmenován. „To víte, jsme diskontní firma, musíme šetřit,“ dodává.

Když pro své zaměstnance šéfka mobilního operátora Oskar Karla Stephens osobně uvařila večeři, Eurotel se nenechal zahanbit. „Společnost dává svým zaměstnancům u příležitosti vánočních svátků dárky většinou se zaměřením na sportovní a rekreační aktivity. Loni to byl například stan, letos naši zaměstnanci obdrží sadu sportovních tašek. Dostávají rovněž dárky pro své děti do 12 let. Letos to byl plyšový polštářek ve tvaru zvířátka. Dbáme na kvalitu nejen v případě našich zákazníků, ale i zaměstnanců. Proto jsou dodavatelé těchto dárků vždy pečlivě vybíráni - jedná se o renomované firmy, jejichž produkty jsou zárukou kvality,“ sděluje Diana Dobálová, tisková mluvčí Eurotelu.



Co firmy nadělují?