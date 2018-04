Stravování Čechů v práci: nejčastěji krabičky s vlastním jídlem

Jak lze vyčíst z několika chatů na internetu, které se stravováním v práci zabývají, dva tři dny v týdnu patří krabičkám z domova, zbylé dny se jde s kolegy "na hotovku".

"Do restaurace zamířím, jen když jdu na oběd s někým. Takže spíše než za jídlem tam chodím posedět a popovídat si," píše David na stránkách serveru Elektronický Ott, kde se k tématu vyjadřuje řada lidí.

Pět typů strávníků Gurmán

Pracovní obědy si vybírá podle chuti, záleží mu na kvalitě surovin. Útrata pro něj nehraje velkou roli. Když nemá v okolí práce kvalitní restauraci, raději nakoupí v obchodě. Zdravé stravě se nevyhýbá, ale dopřeje si i tučné pokrmy. Jídlo je jeho koníček. Otesánek

Nejdůležitější je pro něj množství jídla na talíři. K obědu preferuje hustou polévku, hlavní jídlo s velkou přílohou, nejčastěji knedlíky, a zákusek. Když přijde domů, zamíří k ledničce. Jídlo je jeho životní náplň. Pragmatik

Vše poměřuje podle parametrů množství – cena. Rád se dosyta nají, ale nesmí to moc stát. Kvalita surovin ho nezajímá – vždyť vše se dá přebít kořením. Když není v restauraci polední menu za výhodnou cenu, koupí si raději něco v obchodě. Věčný dietář

Na obalech potravin zkoumá energetické hodnoty. Jídlo je pro něj nutné zlo, nemusel by jíst vůbec. Jde z jedné diety do druhé a stále není spokojen s tím, jak vypadá. V této kategorii převažují ženy. Vyrovnaný strávník

Snaží se jíst zdravě, ale občas zvolí i tučnější pokrmy. Zajímá ho kalorická hodnota jídel; stravuje se střídmě proto, aby byl zdravý, spíše než kvůli tomu, aby dobře vypadal.

Klára, další z účastníků chatu, ho doplňuje: "Po roce zjistíte, že se menu v restauraci opakuje a že tam mají dobrá jen tři jídla, na která si čas od času zajdu. Předností obědů v restauracích je, že vytáhnete paty z práce, projdete se, odreagujete a můžete si dát třeba pivo.

Nevýhodou naopak je, že vlastně nevíte, co jíte. U nás v práci 'krabičkuje' víc a víc lidí a v kuchyni už si není kam sednout, protože architekt na to nemyslel."

Gurmán, dietář, či pragmatik?

Jak zjistil průzkum společnosti Edenred, nejhorší stravovací návyky mají mladí muži do 25 let. Skoro polovina z nich hledí jen na to, aby za jídlo utratili co nejméně peněz, a kvalita stravy je pro ně druhořadá. Patří tak do kategorie stravovacích pragmatiků.

Mladé ženy se při obědě rovněž odbývají, nebo dokonce nejedí vůbec. Na permanentní dietě je téměř každá pátá žena ve věku do 25 let.

Oproti tomu stravovací návyky starších žen by se dietologům líbily. "Vyrovnaných strávníků, kteří hledí na kvalitu jídla i jeho energetickou hodnotu, je mezi ženami ve většině zkoumaných věkových kategorií téměř polovina.

Zatímco ženy jedí s postupujícím věkem výrazně zdravěji, u mužů tento trend není tak silný. A v předdůchodovém věku od 55 let je opět nejvíce těch, kteří se odbývají a jedí málo kvalitní jídla za méně peněz," komentuje výsledky průzkumu Daniela Pedretová, marketingová ředitelka společnosti Edenred, vydavatele stravenek Ticket Restaurant.

Je mi přes 40 a chci být štíhlý

Zatímco ženy si ordinují dietu zejména v mládí, muži to dělají výrazně později. Snaha být štíhlý a co nejvíce se líbit se u nich projevuje nejsilněji ve středním věku. V kategorii mužů po čtyřicítce je takzvaných věčných dietářů dokonce 7,6 procenta.

A zatímco muži před důchodem hubnou, ženy naopak tloustnou. Každá desátá ve věku nad 55 let patří do kategorie otesánek.

Gurmánů, tedy lidí, pro které je dobré jídlo potěšením a nevadí jim si za ně připlatit, přibývá s věkem a zlepšující se finanční situací. Labužníky jsou přitom častěji muži, po čtyřicítce si požitek z jídla dopřává dokonce každý čtvrtý. U žen je to necelá pětina.