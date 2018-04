Jistota a vysoký výnos? Buďte opatrní

Velký rozmach zajištěných fondů, ohromný nárůst majetku fondů peněžního trhu a stále ještě velké množství peněz na běžných, nebo termínovaných účtech. Tyto skutečnosti pouze dokazují, jak dnes většina lidí, disponujících alespoň nějakými prostředky, uvažuje. Vysoký výnos už není podstatný, důležité je, abychom o peníze nepřišli. Kvůli zajištění jsou střadatelé ochotni se i vzdát zajímavého výnosu a tak v některých případech raději s jistotou neprodělají (ale ani nevydělají), než by měli trochu zariskovat.

Na trhu se však objevují také produkty, které lidem slibují na jedné straně nízké riziko a vysokou míru bezpečí, na druhé straně pak také zajímavý výnos, překonávající konkurenční nabídku a běžně nedostupný pro většinu investorů.Jsou takové sliby splnitelné?

Prémiový vkladový list od Fia

Prvním produktem, slibujícím garantovaný úrokový výnos je Prémiový vkladový list společnosti Fio, družstevní záložna, patřící do finanční skupiny Fio. Jedná se o tříletý termínovaný vklad bez obnovy, vedený v České koruně. Minimální investice je 50 000 Kč, nebo v celých desítkách tisíců korun a je dostupný na všech pobočkách společnosti. Na vklad se vztahuje zákonné pojištění Zajišťovacím fondem družstevních záložen.

V informačním letáku se mluví o garantovaném úrokovém výnosu, dále v textu je však zmiňovaná „aktuální výše vyhlašované úrokové sazby“, která činí 5,00 % p.a. Ve skutečnosti tedy nejde o garanci výnosu, a úrokový výnos se samozřejmě v průběhu investice může snižovat. Investor tedy nemusí mít žádnou garanci, kolik nakonec vydělá.

Nevýhodou tohoto vkladu je poměrně nízká úroveň likvidity, jelikož při předčasném ukončení smluvního vztahu klient nejenže neobdrží žádné úroky, ale platí 5% storno poplatek z výše vkladu.

Investiční program Záruka od Key investments

Podobně zajímavě vypadá na první pohled také nabídka od společnosti Key investments, která je licencovaným obchodníkem s cennými papíry. Jejich Investiční program Záruka je prezentován jako produkt z kategorie zajištěného investování v oblasti obhospodařování aktiv. Společnost svůj program nepřímo porovnává se zajištěnými fondy, navíc ale nabízí ošetření rizika také ve výnosové složce portfolia, kterou tvoří většinou rizikovější investiční nástroje. V nabízeném portfoliu se tak podle vyjádření společnosti nenacházejí akciové tituly, které např. v zajištěných fondech tvoří výnosovou a rizikovější složku.

Minimální investice představuje 300 000 Kč a klient platí obhospodařovací poplatek 0,5 %. Doba trvání v tomto případě není předem určena, čímž je zajištěna likvidita (peníze by měly být dostupné do jednoho týdne). Společnost v současnosti nabízí roční výnos 5,6 % (dlouhodobě v intervalu 4 - 6 %), který však podobně, jako v předešlém případě není garantován. Tento fakt může být trochu v rozporu s tvrzením o zajištěném investování. Investor by si měl uvědomit, že i ty nejlépe hodnocené dluhopisy velkých společností s vysokým ratingem mohou za určitých podmínek vykazovat zápornou výkonnost.

Warranty: Obrovský zisk, nebo nic.

Čtěte ZDE .

Nabídka obou společností nevypadá na první pohled špatně, výnos kolem pěti procent ročně je jistě zajímavý a v porovnání s konkurencí u obou produktů velmi vysoký. Nabízené výnosy sice nejsou reálně nedosažitelné, přesto je na místě otázka, jestli dokážou společnosti dostát svým slibům. Investoři by také měli mít na paměti, že pojištění jejich vkladů Garančním fondem obchodníků s cennými papíry, nebo Zajišťovacím fondem družstevních záložen neznamená, že výnos jejich investice se po odečtení poplatků a míry inflace nedostane do záporných hodnot.

V příštím článku si řekneme něco o nabídce společnosti Proventus Finance, která je sice komplexnější, na druhé straně ale může být pro investory mnohem záludnější.

Zdá se vám výkonnost u dvou zmiňovaných produktů zajímavá? Myslíte si, že je možné u zajištěných investic dosahovat podobných výnosů? Těšíme se na vaše názory.