Již přiznaný starobní důchod lze změnit

Od přepočtu starobního důchodu v důsledku výkonu další výdělečné činnosti je třeba odlišit přiznání obecného starobního důchodu poživateli předčasného starobního důchodu prvního typu; protože se však v praxi i v tomto případě hovoří o „přepočtu“ předčasného důchodu, bude v této části pojednáno i o této otázce.

Výdělečnou činností se rozumí taková činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění (za výdělečnou činnost se proto nepovažuje např. dohoda o provedení práce nebo tzv. příležitostné zaměstnání, které nezakládá účast na nemocenském pojištění).

Propočet obecného starobního důchodu

Pokud po přiznání obecného starobního důchodu bude občan vykonávat výdělečnou činnost bez pobírání tohoto důchodu, tj. buď se sám vzdá výplaty starobního důchodu nebo bude výplata starobního důchodu zastavena v důsledku nesplňování podmínek pro výplatu obecného starobního důchodu při výdělečné činnosti, bude se procentní výměra obecného starobního důchodu zvyšovat, a to za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti o 1,5 % (do 30. června 2001 o 1 %) výpočtového základu. Zde platí obdobně to, co bylo uvedeno výše u stanovení výše obecného starobního důchodu vzhledem k době pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod.

O přepočet (tj. nové vyměření) starobního důchodu vzhledem k další výdělečné činnosti je třeba požádat, neboť plátce důchodu tento přepočet automaticky neprovádí.

Propočet předčasného starobního důchodu prvního typu

Pokud pojištěnec po přiznání předčasného starobního důchodu prvního typu dále pracuje (tj. vykonává výdělečnou činnost v rozsahu, která zakládá účast na důchodovém pojištění), přepočte se na žádost výše procentní výměry předčasného starobního důchodu. Přitom se rozlišuje, zda je výdělečná činnost konána v období do dosažení důchodového věku nebo v období od dosažení důchodového věku.

Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu se na žádost pojištěnce, který od přiznání tohoto důchodu do dosažení důchodového věku vykonával výdělečnou činnost, přepočte po skončení této činnosti tak, že se doba této výdělečné činnosti přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry tohoto důchodu (jedná se tedy o dvojí výhodu). Za výkon výdělečné činnosti se přitom ani zde nepovažuje doba dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění, doba pracovního volna bez náhrady příjmu a doba neomluvené nepřítomnosti v práci.

Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu, který byl přiznán ode dne spadajícího do období před 1. červencem 2001 a který se přepočítává za dobu výdělečné činnosti vykonávané po 30. červnu 2001 do dosažení důchodového věku, se stanoví podle předpisů platných před 1. červencem 2001, tj. při stanovení snížení procentní výměry za chybějící dobu se vychází ze sazby 1 % výpočtového základu za každé chybějící období, přičemž je nerozhodné, zda chybějící období spadá před 1. červenec 2001 nebo je po 30. červnu 2001.

Předčasný starobní důchod přiznaný před 1. lednem 2004 z důvodu nezaměstnanosti (vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu aspoň 180 kalendářních dnů) se po 31. prosinci 2003 přepočítává za dobu výdělečné činnosti podle předpisů platných před 1. lednem 2004.

Výše procentní výměry předčasného starobního důchodu se na žádost pojištěnci, který vykonával výdělečnou činnost ode dne dosažení důchodového věku (zde se rovněž nepřihlíží k době pracovního volna bez náhrady příjmu, neomluvené absenci a k době dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění), upraví tak, že za každých 90 (celých) kalendářních dnů této činnosti se tato procentní výměra zvýší o 1,5 % (za dobu před 1. červencem 2001 o 1 %) výpočtového základu (platí zde tedy obdobně to, co bylo uvedeno u zvýšení obecného starobního důchodu za výdělečnou činnost konanou po vzniku nároku na tento důchod).

Přiznáním předčasného starobního důchodu prvního typu nezaniká nárok na obecný starobní důchod náležející podle § 29 ZDP při dosažení důchodového věku. To znamená, že je zde nárok na dva starobní důchody (předčasný a obecný), a pojištěnci bude pak náležet jen jeden tento důchod, a to vyšší.

Poživatel předčasného starobního důchodu může požádat o přiznání obecného starobního důchodu náležejícího při dosažení důchodového věku. V tomto případě bude tento obecný starobní důchod vypočten a porovnán s výší předčasného starobního důchodu. Důležité přitom je, že při výpočtu tohoto obecného starobního důchodu bude doba pobírání předčasného starobního důchodu považována za tzv. vyloučenou dobu, čímž nedojde k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu. Doba pobírání předčasného starobního důchodu však není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění. Na druhé straně při porovnávání výší starobních důchodů je třeba vzít v úvahu, že při vyměření obecného starobního důchodu se znovu stanoví rozhodné období pro určení osobního vyměřovacího základu, provede se nové indexování vyměřovacích základů při stanovení ročních vyměřovacích základů a stanoví se nový výpočtový základ (toto platí ovšem jen v příadě, že rok přiznání předčasného starobního důchodu je odlišný od roku přiznání obecného starobního důchodu) a že předčasný starobní důchod se v rámci valorizací důchodů zvyšuje tak jako ostatní vyplácené důchody.

Nelze tedy předem stanovit pravidlo, že obecný starobní důchod musí být vyšší než předčasný starobní důchod. V případě podání žádosti o obecný starobní důchod se nejedná o přepočet předčasného starobního důchodu, ale o výpočet obecného starobního důchodu a v případě, že tento obecný starobní důchod bude vyšší než předčasný starobní důchod, bude přiznán obecný starobní důchod a současně zanikne nárok na předčasný starobní důchod prvního typu.

Propočet předčasného starobního důchodu druhého typu

Pokud pojištěnec po přiznání předčasného starobního důchodu druhého typu vykonává výdělečnou činnost, vzniká mu nárok na přepočet tohoto důchodu. Pro tento přepočet platí přitom stejné zásady jako pro přepočet předčasného starobního důchodu prvního typu. Vzhledem k tomu, že přiznání předčasného starobního důchodu druhého typu vylučuje nárok na obecný starobní důchod podle § 29 ZDP při dosažení důchodového věku (a též nárok na předčasný starobní důchod prvního typu), odpadá zde možnost požádat při dosažení důchodového věku o přiznání obecného starobního důchodu.