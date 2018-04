Na cestě vlakem se dá ušetřit i tisícovka. Jen znát správnou slevu

1 České dráhy - Kdo se v těch slevách má vyznat!

Můžete přijít k pokladně, říct odkud a kam jedete, zaplatit plnou cenu a jít si sednout do vlaku. Nebo se můžete zeptat na možnost slevy. „Rodina třeba jede na výlet, přijde se zeptat, v kolik jim jede vlak, a my jim i zároveň spočítáme tu nejlevnější variantu. Někdy je to řádově o stovky levnější,“ popisuje pokladní Českých drah Zuzana.

Informace v pokladně neposkytují České dráhy vždy automaticky: „U nás na velkém nádraží je to tak, že pokud holky v pokladnách stíhají, tak nabídnou levnější variantu, jinak odkážou cestujícího do ČD centra, kde jsou veškeré informace,“ dodává pokladní.

Pozor: Děti od deseti let jezdící za poloviční jízdné musí mít důvěryhodnou průkazku s fotografií a datem narození, jinak jim dráhy slevu neuznají.



Slevy, které můžete využít

Zpáteční jízdné

Sleva je 5 procent, zpět musíte jet do půlnoci následujícího dne.

Platí už od dvou osob, první platí plné jízdné, druhá 75 procent a ostatní (až do 30 lidí) 50 procent. Pozor, procenta se počítají z plného jízdného, i u dětí.

Vyplatí se těm, kdo jezdí častěji. Týká se vždy držitele (nelze použít jednu kartu pro celou rodinu). Ušetříte 25 až 100 procent jízdného, podle typu karty. Cena závisí na tom, jakou kartu jste vybrali, jak jste staří a na jak dlouho chcete slevu využívat.

P říklad: Roční nahrání aplikace In 50 stojí člověka nad 26 let 2 990 korun, důchodce zaplatí 550 korun. Stoprocentní In karta se vyplatí jen těm, kdo jezdí opravdu často. Stojí jednotných 19 990 korun, zato s ní můžete jezdit rok zadarmo ve všech vlacích Českých drah (platí pro druhou vlakovou třídu). Senioři mohou mít In Senior za 1 490 korun ročně. S ní mohou jezdit zadarmo ve vlacích osobních a spěšných. V jiném typu vlaků budou mít jízdenku za 50 procent.

Síťová jízdenka, se kterou můžete jezdit po celé republice 2. vlakovou třídou, stojí jednotlivce 550 korun. Koupit si lze i krajskou jízdenku, ta stojí podle regionu od 150 do 225 korun.

Celodenní jízdenku můžete koupit i skupinovou. Platí pro dva cestující nad 15 let plus tři do 15 let - tedy ideální pro rodinu s malými dětmi. Celorepubliková stojí 650 korun na jeden víkendový den. Opět se dají pořídit i jízdenky v rámci kraje.

Když si koupíte jízdenku předem přes internet, můžete též ušetřit. Tyto jízdenky jsou do konkrétních měst - například z Prahy do Valašského Meziříčí jedete běžně za 399 korun, když si koupíte jízdenku včas, může vyjít na 309 korun. Včasných jízdenek je omezené množství, na internetu je vidět, které už jsou vyprodané. Včasné jízdenky lze pořídit i v rámci Evropy. Nelze pořídit skupinové jízdné.

Obdoba včasných jízdenek, jen mezi jinými městy a za jiné ceny. Lze pořídit na internetu nebo v pokladnách daných měst.



Výlet z Brna do Děčína a zpět 650 Kč zaplatí rodina (2+2), když využije celodenní síťovou jízdenku

zaplatí rodina (2+2), když využije celodenní síťovou jízdenku 2 269 Kč zaplatí, když si koupí zpáteční skupinovou jízdenku

zaplatí, když si koupí zpáteční skupinovou jízdenku 1 500 Kč by zaplatili za stejný výlet za benzin, kdyby jeli autem

Pozn.: Platí pro stejný vlak, výlet s ČD v sobotu, pro děti je třeba mít průkazku s fotografií a datem narození.

Když kupujete jízdenky přes internet, nemusíte si je tisknout, stačí znát kód transakce nebo jízdenku ukázat na displeji. Co je však důležité - musíte s sebou mít osobní doklad s číslem, které jste uvedli při koupi jízdenky (řidičský či občanský průkaz).

Kdo nakupuje častěji přes internet, může se účastnit akce ČD Body a využívat nasbíraných bodů při nákupu u partnerských obchodníků. Na prázdninový výlet se nejlépe vypravíte s Českými drahami, protože mají nejhustší síť železnic. Jestliže však máte cestu v místech, kde jezdí konkurence ČD, může být zajímavé využít jejích služeb.

2 Leo Express: Za projeté kilometry sleva napříště

S Leo Expressem jedete z Prahy trasu do Olomouce, Ostravy, Starého Města u Uherského Hradiště či do Košic. Cestující se mohou u pokladny nebo přes internet přihlásit do Smile klubu. Za každých 10 korun za projeté jízdenky získáte jednoho smajlíka, 200 smajlíků lze směnit za 100 kreditů. Ty pak můžete využít k nákupu jízdenek.

Smajlíky lze získávat i u vybraných smluvních prodejců, je však třeba ukázat svou Smile kartu. Za cestování mimo špičku získáte dvojnásobek bodů. Členové klubu mají nárok na kofolu zdarma, započte se jim 20procentní sleva na jízdenku v ekonomické třídě či 40procentní sleva pro studenty.

I na webu Leo Expressu najdete akční ceny jízdenek, obvykle jsou na vlaky, které odjíždějí tentýž den.

3 RegioJet: K jízdence třeba sleva do divadla

Žluté vlaky jezdí na trati Praha, Ostrava, Košice, na Slovensku s RegioJetem dojedete do Bratislavy, Komárna, Žiliny, Banské Bystrice, Nitry. K jízdence dává RegioJet zvýhodněné vstupy na atrakce, outdoorové aktivity a ubytování v blízkosti trati vlaku. Slevy 10 až 50 procent. Například lanová centra, akvaparky, divadla...

Ve vlaku dostanete denní tisk a vybrané nápoje (mošt, kávu, mátový čaj) zdarma, můžete si půjčit sluchátka. V nabídce jsou také speciální podmínky pro skupiny (i dětské) s možností mimořádné zastávky mimo stanice RegioJetu. Podmínkou je skupina nad 25 osob nahlášená tři dny dopředu. Cena je pak vypočítána individuálně.