Jízdu načerno prodraží mnohatisícové penále. A pak je jen krok k exekuci

"Přítele před několika lety chytil revizor, když jel v Praze načerno, na zaplacení pokuty se vykašlal, nereagoval ani na další upomínky," řekla čtenářka Jana. O jeho prohřešku se dozvěděla, až když mu domů přišlo oznámení o exekuci na byt s výzvou zaplatit několik desítek tisíc korun do 14 dnů.

"Tolik peněz jsme neměli, musel si tedy ještě vypůjčit. Když nepochodil u banky, získal půjčku, ale na velmi vysoký úrok, u nebankovní společnosti. Původní dlužná částka se nám tak navýšila ještě víc," posteskla si Jana.

Když jedete v Praze načerno a chytne vás revizor, musíte kromě jízdného zaplatit i pokutu ve výši 950 korun. Jestliže ji uhradíte ještě na místě, nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně Centrálního dispečinku Dopravního podniku, snižuje se na 700 korun. Loni tak postupovala víc než polovina chycených černých pasažérů.

Kontroly cestujících v Praze 150 revizorů

měsíčně přistihnou 18 až 20 tisíc cestujících načerno

z každé pokuty náleží revizorovi odměna 140 korun V roce 2010: zkontrolováno 6,7 milionu cestujících

přistiženo 241 722 černých pasažérů (necelá čtyři procenta)

71 367 zaplatilo pokutu na místě

66 055 zaplatilo pokutu v doplatkové pokladně

104 300 bylo předáno inkasní společnosti Tessile ditta k dalšímu vymáhání

Patříte-li mezi zbývajících 104 tisíc lidí, kteří pokutu nezaplatili, připravte se na to, že ji již ve výši 950 korun bude na vás vymáhat inkasní společnost. "Pokud černý pasažér nezaplatí pokutu v doplatkové pokladně do patnácti dnů ode dne kontroly, předávají se pohledávky inkasní společnosti Tessile ditta," uvádí Ilona Vysoudilová, tisková mluvčí Dopravních podniků.

Každý kontakt pokutu navýší

Inkasní společnost má neuhrazené pokuty půl roku ve správě. Dlužníky upomíná písemně i telefonicky. Úměrně s dobou a počty kontaktů roste i výše dluhu. Promítají se do ní úroky z prodlení i účtované náklady za upomínky.

Dalším krokem při vymáhání pohledávky je i žaloba podaná po několika měsících uplynulých od kontroly.

"V případě, že dlužník postih nezaplatí ani do šesti měsíců, Dopravní podnik pohledávku Tessile ditta odprodá," upřesňuje Vysoudilová další postup. "Dopravní podnik tak odprodejem získává, co mu náleží, tedy celou hodnotu pohledávky, do které se promítá hodnota jízdného i přirážka."

Inkasní společnost se od této chvíle stává věřitelem černých pasažérů, kteří po předchozího půl roku na upomínky nereagovali. Dlužníky informuje dopisem, resp. oznámením o postoupení pohledávky. Veškerou správu pohledávek již nese na své vlastní náklady.

Informace o dalším postupu, způsobech, frekvenci kontaktů s dlužníky se redakci ani po několika pokusech nepodařilo získat. Inkasní společnost Tessile ditta odmítla spolupracovat a cokoliv sdělit.

Nicméně je naprosto jasné, že dlužná částka se dále zvyšuje úměrně tomu, kolik bylo využito soudních úkonů pro její vymožení. Stejně jako v případě přítele naší čtenářky časem dosáhne několikanásobku původní dlužné částky včetně případné exekuce nemovitosti.

Doklad o zaplacení pokuty si uschovejte

I přesto, že pokutu uhradíte včas, za což vám revizor či zaměstnanec doplatkové pokladny předá potvrzení, může se vám stát, že na vás budou dluh dále vymáhat. S touto zkušeností se redakci svěřil jiný čtenář, který byl po roce, kdy pokutu uhradil, vyzván, aby se dostavil k soudu právě kvůli jejímu nezaplacení.

Vzhledem, k tomu, že potřebný doklad dosud měl, u soudu to byla jen formalita. I v případě, že by sám zaplacení pokuty nemohl prokázat, není nic ztraceno, ovšem může dokazování je časově i administrativně náročnější .

"Evidence zaplacení probíhá v doplatkové pokladně pomocí výpočetní techniky a cestující ihned dostává potvrzení o zaplacení. Současně s tím je platba automaticky zaznamenána do databáze a tudíž nemůže dojít k duplicitě nebo neevidování platby," vysvětluje Vysoudilová.