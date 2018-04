Jižní Čechy

Naopak poklesly v Českém Krumlově, Českých Velenicích či Vyšším Brodě. Nejvyšší pokles cen bytů byl zaznamenán v Týně nad Vltavou, zřejmě v souvislosti s ukončením prací na Jaderné elektrárně Temelín.

Vliv povodní: poklesly ceny bytů v Krumlově, stagnace se dá očekávat v Třeboni, Písku nebo Bechyni. České Budějovice by podle odborníků z KISEB, kteří se zabývají monitoringem vývoje cen bytů v ČR, neměly stagnaci cen bytů pocítit. Zřejmě budou naopak pokračovat v mírném růstu.

V Českých Budějovicích záplavy nejvíce ovlivní ceny pozemků situovaných poblíž řeky Malše a určených k individuální bytové výstavbě. Ty byly při povodních buď plně zaplaveny, nebo podmáčeny natolik, že v dohledné době budou k výstavbě nevhodné.

Vliv vstupu do EU: mohl by se projevit zvýšený zájem investorů z Rakouska o objekty poblíž hranic, což by zvedlo jejich ceny.

Zdroj: Realit časopis, Institut regionálních informací