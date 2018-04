Jsem bez práce

Aby mohla být finanční částka poskytnuta, musí se žadatel nejen registrovat na úřadu práce v místě svého trvalého bydliště, ale musí splnit ještě další podmínky. Podpora v nezaměstnanosti nebude přiznána osobě, která již dostává starobní důchod.

Základním předpokladem pro poskytování hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti je, že uchazeč o zaměstnání pracoval v posledních třech letech alespoň 12 měsíců a odváděl státu pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti může člověk dostávat nejdéle šest měsíců po takzvanou podpůrčí dobu. Výjimkou jsou osoby starší 50 let. Ve věku od 50 do 55 let máte nárok na podporu devět měsíců, nad 55 let dokonce jeden rok.

Pokud uchazeč o zaměstnání při poslední evidenci v seznamu uchazečů o zaměstnání podporu pobíral a vyčerpal celou podpůrčí dobu, má nárok na poskytování podpory v nezaměstnanosti pouze tehdy, odpracoval-li od poslední evidence nejméně šest měsíců. Výše podpory se určuje v závislosti na posledním příjmu uchazeče o zaměstnání. V prvních třech měsících dostává člověk 50 procent průměrného měsíčního výdělku v případě zaměstnanců nebo vyměřovacího základu v případě podnikatelů, nebo minimální mzdy u ostatních osob. Po zbývající dobu dostává 45 procent z uvedených částek. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je 2,5násobek minimální mzdy.

Podpora se uchazeči poskytuje ode dne podání žádosti. Uchazeč je povinen úřadu práce doložit skutečnosti, které jsou pro přiznání podpory nezbytné. Zejména musí prokázat poslední výši příjmu a splnit podmínku alespoň 12 odpracovaných měsíců v posledních třech letech.